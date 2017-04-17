Они заслужили титул?

«Соккер.ру» не делит шкуру живого медведя, но понятно, к чему все идет при таком отрыве футбольного лидера. Одобряете ли вы вероятную победу «Спартака»?

Болельщики «Спартака»

Вспомним тех, кто заслужил титул. На первом месте многострадальные фанаты, изгои на трофейной поляне. Наверное, если бы не этот неожиданный спасительный сезон, надо было законодательно запретить болеть за «Спартак». На полном серьезе уже сложно сказать, над кем издевались сильнее, над самим клубом, или все-таки над армией его поклонников? Но если ищете повод одобрить вероятный титул «красно-белых», не будучи их поклонником, то проще всего отыскать в окружении румяного спартаковца и проявить к нему милосердие.

Даже можно не поступать как Дзюба, разделяя фанатов. Мол, есть верные - заслужили титул, а есть «сектанты», которые вам насолили в прошлом – им чемпионства не желаете. Без вторых – а они у каждого клуба есть, успех не смогут отпраздновать первые. И поскольку очевидно, что средний возраст поклонников «Спартака» выше, чем у «Зенита» - по отдаленности успешной эпохи надо смотреть, то за верность клубу и умение ждать право на победу за фанатами признается легко. Все бы так поддерживали свои клубы. «Секта свидетелей чемпионства» «Спартака» давно внуков нянчит, но не забывает быть армией футбольных фанатов, верящих в последующее развитие и прогресс. Заслужили минуту счастья!

Леонид Федун и спонсоры

В России миллиард долларов значительно меньше по весу, чем тот же миллиард в других краях. Поскольку он как окаменевший мед Винни Пуха, который злой медведь пилит пилой. Только что был – уже распилили, сгрызли. Поэтому солидные вложения Леонида Арнольдовича не являются ключевой причиной, почему он заслужил чемпионскую медаль. И даже не искреннее боление за «Спартак» является главным аргументом. Нет, Федун здесь, поскольку признал, что он не Гинер. И даже не пытался им стать в этом сезоне, хотя везучесть перехватил.

Полагаем, владелец «Спартака» оказался бы первым в таблице и при Бердыеве, но стал лидером, приняв решение назначить никому в России неизвестного Карреру вместо излишне добродушного к игрокам, замкнутого на колоссальном игровом опыте и при этом компромиссного к соперникам Аленичева. Базис, в принципе, был заложен правильный, но приправы и фарш в макароны бросил Массимо. И тут Федун, когда нужно было не понимание футбола, а чутье начальника, сработал тонко. Причем сейчас даже не нужно уходить, как обещал в случае успеха. Достаточно и дальше доверять и не мешать профи. Ведь не только Каррера ведет себя грамотно.

Футболисты команды «Спартак»

Немного удивляет один повторяемый уже несколько раз аргумент Луческу. Что у «Спартака» преимущество, поскольку у них состав сыгранный, а «Зенит» потерял лидеров и не успел спеться. Вообще-то у «красно-белых» в обороне Ещенко – прошлым летом пришел, Джикия – появился зимой и вчера сыграл в основе. Фернандо в центре поля – новичок. Зобнин переоделся в красно-белое тоже в прошлом году, Зе Луиш приехал чуть раньше, но явно не ветеран «Спартака», как и Луис Адриано. Джано и Попова подтягивали по уровню, чтобы оба подходили для основы, пускай и не твердой.

Глушаков прибавил заметно, Кутепов первый круг изумительно отыграл. Так что тут дело скорее в улучшении работы тренера с игроками, нежели в том, что у «Спартака» якобы сыгранный состав. Армейцев в этом плане они даже близко не копируют. Зато Ребров, Ещенко, Кутепов, Дмитрий Комбаров, Промес, Глушаков, Зе Луиш и Зобнин за разные подвиги и на разных отрезках сезона безусловно заслужили звание чемпионов. Тем более, ни один из списка его не имеет. Нечемпионская команда, середняк по качеству игры, стала лидером со значительным отрывом. Понятно, что такой скачок позволяет говорить о заслуженности метаморфозы.

Штаб Карреры и Родионов

Проигрывать надо достойно, поэтому если соперникам хочется заменить слово «стабильность» в истории тренера Карреры на слово «везение», то такие оппоненты недостаточно уважительно относится в первую очередь к самому себе. Ведь вспомните, как дико везло ЦСКА – то пенальти подбросит судьба, то соперники позволят отыграть солидный отрыв. И «Зениту» везло порой. К слову, обыграть армейцев после питерцев – ближайшая задача Карреры. Ведь чем больше успехов в матчах с самыми солидными соперниками – тем меньше поводов для споров. Массимо оказался мужчиной, который ведет себя достойно – бесспорное утверждение.

И генеральный директор Родионов, в отличие от шоуменов на посту, работает молча. Что тоже оказалось уместным. Даже по пути к подписанию Самедова, который вчера забил победный гол «Зениту». Новички приживаются, тактика появляется, поскольку эмоциональный штаб Карреры работает прагматично, без перегибов. До сих пор приятно вспоминать, что за поражение в Петербурге вину тренер возложил не на арбитров. Массимо не говорит глупостей, работает логично, гибко подстраивается под соперников. Учится. Проиграл «Уфе» - обыграл «Уфу», проиграл «Зениту» - обыграл «Зенит». Итальянец заслужил чемпионство и интерес со стороны «Ромы» и «Ювентуса». Правда, страшно представить, что будет со «Спартаком» без него. Каррера нужен команде, которая мечтает о возвращении в Лигу чемпионов.

Критики команды «Спартак»

Пункт для тех, над кем спартаковцы при желании смогут потешаться в ближайшем будущем. Родной для вас, если не болеете за «красно-белых». Но при этом не отказывали себе в удовольствии подшучивать над командой или ее фанатами среди знакомых. Поскольку сами годами подкалывали «Спартак» и порой ставили знак равенства между игрой команды и словосочетанием «бардак в шапито», тоже в этом списке. Но не удивительно, что как только стало понятно, что у «Спартака» появилась тактика в защите, критики стали добрее. А зачем нападать на тех, кто работает?

Как только москвичи начали зарабатывать везение трудом, все стали ближе к признанию его вероятного чемпионства. И к фиксации перемен. Тут нет никакой ошибки в оценках – и сейчас выигрывают в один мяч, что не всегда получится в будущем. Но есть перемены. Кроме того, Бубнов, Ловчев или фанаты «Зенита», ЦСКА или «Динамо» в комментариях часто по делу критиковали «Спартак». Нередко сами спартаковцы присоединялись к шуткам, ведь что тут попишешь? У молодых людей дети выросли, пока «Спартак» собирался с мыслями и силами ради такой игры, как сейчас. Может, хватит мучений?

Весь российский футбол

Бывают чемпионские титулы, которые разъединяют – у «Реала» и «Барселоны» так обычно происходит в Испании. Сильнее ссорятся, когда «сливочные» могут урвать чемпионство, что бывает не очень часто. Бывают поучительные золотые годы – «Челси» первым из фаворитов АПЛ понял, почему «Лестер» оказался на вершине. Есть чемпионские титулы, которые на самом деле остаются незаметными для всей футбольной страны. Например, чемпионства «Рубина» не сделали команду хотя бы третьей по популярности. Как чемпионства ЦСКА не позволили им забить стадион под завязку. И понятно, что титулы «Зенита» это всегда также фактор разобщения, не только собирания под одни знамена.

А вот чемпионство нынешнего битого десятки раз «Спартака», взявшегося за ум, из другой оперы. Это будет не сотый подряд титул Романцева, а долгожданный трофей. Может иметь положительный эффект на чемпионат, откуда отберут через год три команды в ЛЧ. Опять же, ЦСКА и «Зенит» подумают над своим поведением – армейцы уже работают. «Краснодар» увидит, что раз «Ростов» был в Лиге чемпионов – вот чей титул тоже праздновали бы вместе, то и «быкам» пора. Весь российский футбол не без интереса станет частью нового витка в истории клуба «Спартак». Чемпионства «Зенита» и ЦСКА были и глобально ничего не меняли. А тут Кубок конфедераций, чемпионат мира на носу – футбольная история переходит на рельсы другой эпохи. После пятнадцати долгих однотипных сезонов уместен лишь один достойный поворот сюжета в истории «Спартака». И его сложно будет назвать незаслуженным.