В каком возрасте российские клубы?

В середине апреля отметили дни рождения «Спартак» и «Динамо», а «Соккер.ру» спешит рассказать о возрасте отечественных команд – популярных и забытых во вторых дивизионах.

Старейшие клубы России

«Знамя Труда» (Орехово-Зуево)

Дата основания: 16 ноября 1909 года (107 лет)

Другие названия: КСО, «Морозовцы», ЦПКФК, «Орехово-Зуево», «Красное Орехово», «Красный Текстильщик», «Красное Знамя», «Звезда», «Хитрые лисы», «Орехово», «Спартак-Орехово».

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«Старейший футбольный клуб» России в этом году отметит свой 108 день рождения. Сейчас «Знамя Труда» занимает предпоследнюю строчку в зоне «Запад» второго дивизиона и точно не может похвастаться финансовым благополучием. Первый футбольный матч в Орехово-Зуево состоялся еще в 1887 году, а точкой отсчета команды считается 1909 год, когда был учрежден «Клуб спорта Орехово» при непосредственном участии английских рабочих Морозовской мануфактуры. «Знамя Труда» четырежды выигрывал Московскую футбольную лигу еще во времена Царской России, а высшим достижением считается финал Кубка СССР 1962 года, в котором сильнее оказался донецкий «Шахтер».

«Коломна» (Коломна)

Дата основания: 1906 год (111 лет)

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По сути, «Коломна» может претендовать на звание старейшего клуба России, но у этой подмосковной команды слишком запутанная история, которая включала в себя взлеты и падения, лишение профессионального статуса и годы, проведенные в любительских лигах. В нынешнем виде клуб существует с 1997 года, когда были объединены «Авангард» (тот самый правопреемник «Коломенского гимнастического общества», основанного в 1906 году) и «Ока», ведущая свою историю с 1923 года. Сейчас два клуба, которые могут считаться старейшими в стране, являются аутсайдерами второго дивизиона: «Коломна» всего на пару очков впереди «Знамени Труда» в зоне «Запад».

«Черноморец» (Новороссийск)

Дата основания: 1907 года (110 лет)

Другие названия: «Олимпия», «Динамо», «Строитель», «Цемент», «Труд», «Гекрис», «Новороссийск».

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Не столь плачевны дела «Черноморца» в зоне «Юг» - новороссийцы занимают шестую строчку. «Черноморец» был создан в 1907 году, однако в чемпионатах СССР команда стала выступать только в 1960 году. Расцвет «моряков» случился уже в чемпионате России, где они дважды занимали шестое место и даже приняли участие в розыгрыше еврокубков. В 2005 году клуб лишался профессиональной лицензии, даже какое-то время носил имя «Новороссийск», пока не вернулся к привычному имени.

Кто старше из популярных команд России?

Переименованные. Как раньше назывались клубы РФПЛ?

ЦСКА (Москва)

Дата основания: 27 августа 1911 года (105 лет)

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Как вы уже догадались, возраст российских клубов – понятие растяжимое. Слишком много исторических передряг, взять хотя бы переход от Царской России к СССР, а потом к России, своеобразная структура спортивных кружков. Это не Англия, где клубы по полтора века не меняют название и «прописаны» по одному адресу. В общем, ЦСКА, согласно официальной версии, произошел от футбольной секции внутри ОЛЛС (Общества любителей лыжного спорта). Поэтому армейцы в конце лета будут отмечать свой 106 день рождения.

«Спартак» (Москва)

Дата основания: 18 апреля 1922 года (95 лет)

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«Спартак» вчера отметил свой 95 день рождения, хотя энтузиасты мечтают увязать историю популярного московского клуба с РГО (Русским гимнастическим обществом), чтобы считать годом основания 1883-й. Считать можно все, что угодно, хотя ближе всего к истине пока неназванная дата – 1935 год, когда председатель ЦК ВЛКСМ Александр Косарев создал физкультурно-спортивное общество, получившее с подачи Николая Старостина имя «Спартак». Вот с этим «Спартаком» связь сегодняшнего клуба очевидна и не поддается сомнениям, но 80 с хвостиком лет – как-то маловато, не находите?

«Динамо» (Москва)

Дата основания: 18 апреля 1923 года (94 года)

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У непримиримых соперников «Спартака» и «Динамо» день рождения в один день – 18 апреля. Только «Динамо» вроде как на год младше. Но у «бело-голубых» абсолютно неоспоримая дата образования, ведь именно в обозначенный день было создано спортивное общество под названием «Динамо». Здесь все честно и никаких заигрываний с историей, хотя «бело-голубые» при желании тоже могли залезть в имперский период, связать себя с КФС (или какой-нибудь другой аббревиатурой) и объявить датой основания 1907 год.

«Локомотив» (Москва)

Дата основания: 23 июля 1922 года (94 года)

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Команда, позже ставшая «Локомотивом», была основана при Московско-Казанской железной дороге под названием «Казанка». Такая версия стала официальной около года назад, когда «Локо» в один момент «постарел» на 14 лет, ведь до этого датой основания считался 1936 год.

«Зенит» (Санкт-Петербург)

Дата основания: 25 мая 1925 года (91 год)

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Вокруг даты рождения «Зенита» в свое время разгорелись споры. Комиссии предлагалось выбрать из пяти предлагаемых дат, самая ранняя из которых – 1914 год, когда появилась команда «Мурзинка». Однако связь не была доказана, и поначалу комиссия решила считать датой рождения «Зенита» 1936 год, когда состоялось первое союзное первенство, а также появились добровольные спортивные общества «Зенит» и «Сталинец». Вскоре это решение пересмотрели, и «Зенит» прибавил себе 11 лет, потому что в 1925 году на Металлическом заводе имени Сталина появились первые футбольные коллективы. Забавная аргументация, как и во многих других случаях. Не исключено, что через несколько поколений российские клубы откажутся от поиска возможностей накинуть себе несколько годиков для солидности, начнут стремиться к цельности истории, но сейчас такая мода.