Мадридцы о «Барсе», каталонцы – о «Реале»

Коротая время перед Эль Класико, «Соккер.ру» собрал цитаты известных людей о «Барселоне» и «Реале». Благородные, справедливые и перченые мнения – к вашему вниманию!

Альфредо Ди Стефано (о «Барселоне» эпохи Гвардиолы): «Я восхищаюсь игрой „Барселоны“, тем, как она доминирует на поле. Футбол в исполнении команды Гвардиолы смотришь не глазами, а душой. Каталонцы обращаются с мячом изящно и уважительно: они преклоняются перед ним и даже ласкают его. Так что видеть эту команду в деле – большое наслаждение. В последнем Эль Класико „Реал“ напоминал загнанного зверя перед противником, который доминировал в центре поля. „Барса“ была похожа на льва, а „Реал“ – всего лишь мышь».

Христо Стоичков: «Давайте поговорим о „Реале“ - команде, которая потратила миллионы и миллионы, чтобы выиграть один чемпионат Испании за несколько лет. Именно поэтому мне смешно, когда кто-то доказывает, что „Реал“ сильнее „Барселоны“. Я ненавижу „Мадрид“ и все, что с ним связано».

Йохан Кройф (в разгар правления Моуриньо в «Реале»): «Никогда нельзя недооценивать „Реал“, но мне кажется, что раньше этот клуб пользовался большим уважением в мире. Они постепенно теряют свой авторитет, потому что в футболе не все определяется победами и титулами. Есть и другие важные вещи».

Эмилио Бутрагеньо (о «Барселоне», которую тренировал Кройф): «Дрим-тим „Барселоны“ не была суперкомандой, хотя выглядели каталонцы тогда прекрасно. Лучшие команды, которые я видел – это „Аякс“ 70-х и „Милан“ 90-х. А „Барселона“ времен Кройфа сильно зависела от чужих результатов в Ла Лиге, выиграв три титула в последнем туре, а также проиграла „Милану“ в финале Лиги чемпионов 0:4».

Хорхе Вальдано (о современной эре «Барселоны»): «Эпоху „Барселоны“ определяет одно имя – Месси. Но сейчас каталонцы уже не те, что были несколько лет назад. Гвардиола постоянно вносил в команду изменения, которые ставили соперников тупик. Сейчас этого нет, поэтому „Барселона“ больше не доминирует».

Хосеп Гвардиола (о возможной работе во главе «Реала»): «Вы же знаете, я болельщик „Барселоны“. Не думаю, что „Реалу“ нужен такой тренер. На самом деле, я благодарен, что меня считают достойным кандидатом на пост тренера „Мадрида“, но мы с этим клубом не подходим друг другу по ряду причин. Во-первых, моя душа принадлежит „Барселоне“, где я играл и тренировал. Во-вторых, парню, который всем сердцем переживает за независимость Каталонии, довольно трудно нормально жить и работать в монархическом Мадриде».

Жозе Моуриньо (во времена острого соперничества с Гвардиолой): «Некоторым нравится стиль игры „Барселоны“, другим - нет. Я уважаю философию „Барсы“. И должен признать, против „Барселоны“ сложно играть. Но мне не нравится, как каталонцы ведут себя: они постоянно оказывают давление на судью, а в больших матчах на „Камп Ноу“, если хозяева ведут в счете, мальчики, подающие мячи, куда-то пропадают во вторых таймах. Так действуют только маленькие команды, которые не могут справиться с напряжением во время игры самостоятельно. А если меня сейчас ненавидят в Барселоне – то это их проблема, а никак не моя».

Хави (в 2012 году): «Футболисты» «Реала» - неудачники. Мало того, что они не умеют проигрывать, так еще и ведут себя как животные».

Хави (в мае 2016, после победы «Реала» в Класико на «Камп Ноу»): «»Реал» играл на «Камп Ноу» как маленькая команда. Такие большие клубы как «Барселона» и «Реал» не имеют права парковать автобус у своих ворот, у них должен быть идентичный атакующий стиль».

Хави (в конце 2016 года): «„Реал“ - великий клуб, который никогда не перестает верить в свои силы. Он выиграл все и продолжает побеждать именно потому, что является великим клубом. Мадридцы всегда оказывают давление на „Барселону“».

Икер Касильяс (в 2009 году): «Когда я смотрю за игрой „Барселоны“, уже через 10 минут меня охватывает чувство зависти. Сразу становится видно, что команда победит, показав при этом классный футбол. Не буду лицемерить - я действительно завидую».

Икер Касильяс (в 2010 году): «Мы способны бороться с „Барсой“, хотя нужно признать, что у каталонцев сейчас лучшая команда в истории клуба. Однако верно и то, что говорят об игре „Барселоны“ - это мода, а мода всегда проходит».

Икер Касильяс (в 2012 году): «Все только и говорят о „Барселоне“ и ее 11 воспитанниках, но я помню, что 11-12 лет назад они играли с 11-ю иностранцами в составе. Такие вещи происходят циклами, и им не стоит хвастаться тем, что сейчас у них играют доморощенные игроки. Спросите у Пуйоля с Хави: много было воспитанников „Барсе“, когда они начинали?»

Карлес Пуйоль (в 2013 году): «Мы выиграли чемпионат в сезон, когда Месси одолевали травмы. Мы немного слабее без Лео. Посмотрел бы я на „Реал“, если бы травму получил Криштиану Роналду. Впрочем, мадридцы и с ним в составе ничего не добились».

Зинедин Зидан: «Встречи с „Барселоной“ всегда особенные, они похожи на дерби, но все же немного другие. Ты никогда не знаешь, что может произойти в такой игре».

Луис Энрике: «Не хочу говорить о „Реале“. Я возглавляю лучший в мире клуб».

Серхио Рамос (после поражения «Барсы» от ПСЖ 0:4): «Поражение „Барселоны“ меня повеселило. Конечно, я не хочу видеть страдания моих друзей, но, уж извините, победы „Барселоны“ я не хочу видеть еще больше».

Серхио Рамос: «Я становлюсь счастливее, когда „Барселона“ проигрывает. После этого я даже сплю легче».

Серхио Рамос (в ответ на слова Пике, который поставил под сомнение ценности «Реала»): «Что бы ни болтал Пике, его слова не изменят наших ценностей и не отменят наших титулов и трофеев. Хотя, стоит признать, Жерар увеличивает тиражи газет, делая им заголовки. Мы это переживем, но все же „Барселоне“ лучше молчать насчет „Реала“».

Жерар Пике (после завоевания «Барселоной» Суперкубка УЕФА 2015): «К чёрту „Реал“. Пусть в Мадриде смотрят, как мы завоёвываем очередной трофей».

Жерар Пике (после победы «Реала» над «Баварией» в ЛЧ): «У тебя мурашки по коже, когда видишь, как „Камп Ноу“ аплодирует своей команде, несмотря на поражение. А они привыкли к освистыванию, несмотря на выход в полуфинал».

Жерар Пике (в 2015 году): «Я горжусь тем, что стал частью поколения „Барсы“, которое столько выиграло. Не стоит забывать, что благодаря нам так мало выиграл „Мадрид“. Я всегда буду хотеть, чтобы у „Мадрида“ все шло плохо. Пусть они проигрывают. Всегда. Не собираюсь за это извиняться. Такое уж это противостояние».