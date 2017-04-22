Эмери: «„Монпелье“ приехал за ничьей, но ПСЖ добыл заслуженную победу»
Вчера, 23:57 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери поделился впечатлениями от победы своей команды над «Монпелье»:
«Мы заработали три очка, чему очень рады, а зрители наблюдали захватывающий матч. „Монпелье“ приехал в Париж за ничьей, а мы безоговорочно заслужили победу.
За 90 минут много чего произошло для обеих команд, но победа - справедливый результат поединка».
После этой победы ПСЖ вышел в единоличные лидеры чемпионата Франции, однако у «Монако», отстающего на 3 очка, есть еще 2 игры в запасе.
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