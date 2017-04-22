Эмери: «„Монпелье“ приехал за ничьей, но ПСЖ добыл заслуженную победу»

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери поделился впечатлениями от победы своей команды над «Монпелье»:

«Мы заработали три очка, чему очень рады, а зрители наблюдали захватывающий матч. „Монпелье“ приехал в Париж за ничьей, а мы безоговорочно заслужили победу.

За 90 минут много чего произошло для обеих команд, но победа - справедливый результат поединка».

После этой победы ПСЖ вышел в единоличные лидеры чемпионата Франции, однако у «Монако», отстающего на 3 очка, есть еще 2 игры в запасе.