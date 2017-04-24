Месси и его 500 голов за «Барселону»

Так может только он! 500-й гол Лионеля Месси за «Барселону» пришелся на Эль Класико, состоялся за считанные секунды до финального свистка и принес каталонцам победу.

Год назад Лионель Месси достиг отметки в 500 голов в карьере (с учетом матчей за сборную Аргентины), но тогда праздник получился грустным. 18 апреля 2016 года только что вылетевшая из Лиги чемпионов «Барселона» принимала на своем поле «Валенсию» и уступила 1:2. Лео забил гол, но повода бурно праздновать юбилей не представилось. То ли дело сейчас! 500-й гол за «сине-гранатовых», как и 499-й, пришелся на Эль Класико на «Сантьяго Бернабеу», причем состоялся в самой концовке и принес «Барсе» столь необходимую победу. Шикарно!

Класико, которому зачёт!

1-й гол Месси за «Барселону»: 1 мая 2005 года против «Альбасете» (2:0)

500-й гол Месси за «Барселону»: 23 апреля 2017 против «Реала» (3:2)

Между первым и пятисотым голами Лионеля прошло 11 лет, 11 месяцев и 22 дня или 4375 дней.

Распределение 500 голов по турнирам

343 – Чемпионат Испании;

94 – Лига чемпионов;

43 – Кубок Испании;

12 – Суперкубок Испании;

5 – Клубный чемпионат мира;

3 – Суперкубок УЕФА.

Чемпионат Испании (343 гола)

Лионель Месси является лучшим бомбардиром в истории Ла Лиги. Два с половиной года назад, осенью 2014-го, аргентинец превзошел рекорд Тельмо Сарры, державшийся 60 лет. На счету легендарного форварда баскского «Атлетико» 251 гол, и он уже третий в историческом списке снайперов, пропустив вперед еще и Криштиану Роналду. А Месси скоро увеличит свой отрыв от многолетнего рекордсмена с еще недавно «вечным» достижением до сотни мячей. Между тем, средняя результативность у Лео (0.91) немногим выше, чем у Сарры (0.9), а Роналду и вовсе имеет лучший относительный показатель в 1.07 гола на игру.

Главные голы: в ворота «Реала». Месси является лучшим бомбардиром Эль Класико с 23-мя голами, 16 из которых он отправил в ворота «Королевского клуба» в рамках Ла Лиги – тоже лучший результат в истории, причем Ди Стефано Лионель обошел только вчера.

Лига чемпионов (94 гола)

Отметки в 100 забитых мячей в Лиги чемпионов первым достиг Криштиану Роналду, это случилось на днях, причем португалец может увеличить отрыв в рамках нынешнего розыгрыша, в то время как Месси должен ждать следующего сезона – «Барселона» уже вылетела. Впрочем, так как Лео на пару лет младше своего извечного соперника, у него будет шанс обогнать Роналду в конце их совместной эпохи. Промежуточный спор вокруг 100 голов выиграл Криштиану, но гонка в Лиге чемпионов не заканчивается.

Главные голы: очевидно, в финалах. Месси забивал в двух разных финалах Лиги чемпионов в ворота одного клуба. «Манчестер Юнайтед» не повезло в 2009-м и 2011-м. Впрочем, как не вспомнить полуфиналы ЛЧ, где Лео был «в огне», оформлял дубли в ворота «Реала» и «Баварии».

Кубок Испании (43 гола)

Может быть, вы удивитесь, но Месси не входит даже в десятку лучших бомбардиров в истории Кубка Короля, а лидирующий Тельмо Сарра далеко-далеко впереди: на его счету 81 гол. Лионель со своими 43-мя забитыми мячами делит 11-ю строчку в историческом списке снайперов Кубка Короля, но если оформит дубль в грядущем финале против «Алавеса», то сможет прорваться в топ-10.

Главные голы: Месси четыре раза брал Кубок Короля, в прошлогоднем победном финале соперником «Барселоны» была «Севилья», а до этого каталонцы трижды обыгрывали в решающей схватке «Атлетик» из Бильбао. Так вот, в ворота басков Лео забивал в каждом из финалов (в 2009, 2012 и 2015).

Суперкубок Испании (12 голов)

В эпоху Месси «Барселона» девять раз сражалась за Суперкубок Испании, где каждый розыгрыш состоит из двух матчей. В семи случаях каталонцы завоевывали трофей, дважды проигрывали. 12 мячей, как вы догадались, лучший показатель результативности для Суперкубка Испании. Как ни странно, на втором месте после Лео идет не Криштиану Роналду, а другая легенда «Реала» - Рауль Гонсалес.

Главные голы: в Суперкубке, наверное, не может быть не важных голов, но если что-то выделять, то это три мяча в ворота «Реала» в 2011-м (в сумме за два матча) и хет-трик в противостоянии с «Севильей» годом раньше. Тогда «Барса» уступила на «Рамон Санчес Писхуан» 1:3, но дома разорвала андалусийцев 4:0 благодаря трем голам СуперЛео.

Клубный чемпионат мира (5 голов)

Трижды выигрывал Месси с «Барселоной» странный турнир под названием клубный чемпионат мира (в 2009, 2011 и 2015). Лионель забивал в финале каждого розыгрыша: в ворота «Эстудиантеса» (победный гол в овертайме), «Сантоса» (дубль) и «Ривер Плейта». Здесь Месси делит лавры лучшего бомбардира в истории турнира с еще тремя футболистами: Криштиану Роналду, Луисом Суаресом и Сесаром Дельгадо, который забивал за мексиканский «Монтеррей».

Суперкубок УЕФА (3 гола)

Гол «Порту» и дубль в ворота «Севильи» - так Лео забивал свои голы. Ни один футболист не отличался больше трех раз в матчах за Суперкубок УЕФА, но Лео не в одиночестве на вершине. По три мяча на своем счету имеют также Герд Мюллер, Олег Блохин, Ари Хаан, Терри Макдермотт, Фрунсуа ван дер Элст, Роб Ренсенбринк и Радамель Фалькао (единственный автор хет-трика).