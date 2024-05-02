«Зенит» потерял первые места по ударам и качеству моментов. Цифры против Семака

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сегодня, 13:05

Катают мяч, но отдали лидерство по многим параметрам.

Качество созданных моментов

Существует несколько надежных алгоритмов подсчёта xG в РПЛ . Во всех «Зенит» не первая команда РПЛ . Это удивительно, ведь по владению мячом и количеству передач они по-прежнему выше всех, то есть время обычно работает в пользу Семака. А вот качество шансов у «Динамо» в РПЛ выше. Есть даже система подсчета, которая ставит на первое место «Краснодар», а вторая строчка у московского клуба. «Зенит» по качеству созданных шансов наравне с «Ростовом», хотя команда Карпина лежала на печи половину сезона. Также можно даже не сравнивать расходы на трансферы и зарплаты в двух клубах, разница всегда оставалась впечатляющей. Не так соперники поднялись над собой и резко прибавили, как «Зенит» заметно скатился по сравнению с прошлогодними показателями? Сейчас в одних номинациях чемпион рядом с «Ростовом» — комплимент команде Карпина, а в других может позволить догнать себя «Крыльям Советов», тренер Осинькин тоже неплохо держится. Директор «Зенита» считает, что Семак завоюет 12 чемпионств подряд, но шестое дается с большим трудом.

Дриблинг и последние пасы

Семак обязательно защитит свою команду разговором о низком блоке соперника. Но времена тактики Бердыева, когда большинство клубов РПЛ ставили «автобус», в далеком прошлом. Сейчас открытый футбол, почти все клубы переходят на атакующие рельсы. Даже «Балтика» весной, пытаясь спастись от вылета, учится работать первым номером, что на себе в концовке недавнего матча испробовал нынешний соперник «Зенита», а именно московский ЦСКА . Петербуржцы хотят атаковать, но не получается. Наличие на поле крутых бразильцев не сделало команду Семака первой по удачным обводкам. Вот одна из причин осечек. Некому сделать разницу в отрыве от всей игры команды. Клаудиньо, Вендел, Артур и Педро не самые успешные дриблеры в РПЛ . По сумме действий выше сразу четыре клуба – «Спартак», «Краснодар», «Динамо» и «Оренбург». Можно смело заявить, что Семак даёт слишком мало личной свободы своим подопечным. Также футболисты не в лучшем функциональном состоянии, ведь для дриблинга нужна скорость и свежесть. Попытка играть по строгим схемам – «Зенит» переходит от одной модели к другой, не помогает взломать защиту многих соперников. В итоге скатываются к индивидуальной игре, но её успешность демонстрирует тот факт, что «Рубин» недалеко по дриблингу от петербуржцев, хотя это не команда технарей, Кварацхелия больше в Казани не живет.

Забитые мячи и реализация

«Зенит» среди лидеров по голам в РПЛ – 44 мяча, как и у «Локомотива». «Крылья Советов» и «Динамо» забили по сорок три раза. А ЦСКА вышел вперёд, у них 45 мячей. Сегодня в финале Пути РПЛ встретятся два самых результативных клуба регулярного сезона. При этом у «Зенита» заметны проблемы в атаке. Мало качественных моментов весной, немного забитых мячей. Средний показатель спасает разгром «Урала», когда забили четырежды, но это давний «клиент» для клуба из Санкт-Петербурга. Более искусных соперников не проведешь, весной команде Семака голы даются с большим трудом. Они могут резко забить два мяча, а дальше играть по счёту – так было в нескольких поединках против клубов из Москвы. Но если соперник соберется, то даже с обороной «Рубина» и «Динамо», где гостят ошибки время от времени, можно забрать против команды Семака полноценный «сухарь». Пытается выручить лишь один человек. У Кассьерры весной 4 гола и 2 ассиста в 10 матчах. Но если колумбиец себя не покажет, то подстраховать Матео некому. Дошли до того, что «Зенит» попустил к себе «Локомотив» по реализации ударов в створ, а также сравнялся с «Крыльями Советов» и москвичами по соотношению голов ко всем ударам. Испаряется козырь чемпионов – невиданная для РПЛ эффективность.

Точные передачи у чужих ворот

Неочевидный, но важный пункт. Понятно, что «Зенит» не будет лидером по интенсивному высокому прессингу. Бразильцы никогда не старались так, как футболисты «Факела». Мяч возвращается к петербуржцам дальше от чужих ворот. А затем следует серия комбинаций. По коротким передачам команда Семака по-прежнему на первом месте в РПЛ . Но вот даже по навесам, хотя в этом параметре «Зенит» был королем благодаря Сантосу, чемпион сейчас на третьей строчке. Уступают «Оренбургу» и «Ростову», у которых игра краями поля агрессивнее за счет крутых легионеров, вроде Мохеби, Роналдо, Флорентина и Мансильи. Но есть более важный параметр, чем навесы. «Зенит» на второй строчке после «Локомотива» по количеству удачных пасов вокруг чужих штрафных площадей. Кроссы исключены, считаются только точные передачи в пределах 20 метров от ворот. Соседство с нестабильной командой Галактионова и подопечными Карпина из «Ростова» хорошо описывает новое состояние «Зенита». Они не первые по всем ключевым параметрам, как привыкли. Запас улетучился. Никто не просит их бороться за мяч, как «Динамо». Никто не заставляет прессинговать ещё выше. Но даже в своей стихии команда Семака сейчас сбавила.