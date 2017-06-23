Суарес, Торрес, Салах. Как играли самые дорогие футболисты «Ливерпуля»?

Кто самый дорогой новичок «красных»? На каком месте Салах? Почему его покупка важна «Спартаку»? Дорогие вложения оправдывали ожидания? Ответы – на «Соккер.ру».

Лазар Маркович (из «Бенфики» за 21.25 млн. фунтов*)

Ожидания. «Бенфика» умеет воспитывать игроков, но за «орлов» Лазар играл всего год. Поэтому многие эксперты скептически оценивали решение «Ливерпуля» отдать 21 миллион фунтов за вингера без опыта. С другой стороны, в Португалии Маркович играл интересно, ожидали, что в Англии станет прогрессировать.

Реальность. У Марковича были конфликты с Роджерсом – сам их подтвердил, Лазар получил четыре матча дисквалификации от УЕФА за отмашку от игрока «Базеля» в Лиге чемпионов, получал травмы, прямо сейчас в лазарете. Прошел серию аренд – «Фенербахче», «Спортинг», «Халл Сити», но возвращается. Неудачный трансфер, серб не заиграл в «Ливерпуле».

* - поскольку официально суммы трансферов редко разглашают, здесь и далее положимся на данные портала transfermarkt.co.uk для единого знаменателя.

Деян Ловрен (из «Саутгемптона» за 21.51 млн. фунтов)

Ожидания. Теперь вы знаете фамилию самого дорого защитника в истории «Ливерпуля». От Ловрена не ждали впечатляющей игры на уровне лучших центральных защитников в истории, но хорват должен был выступать мощно и в основе новой команды.

Реальность. Хотя Деян играл в основе команды Клоппа, не сказать, что за пару сезонов – с первого в АПЛ в составе «Саутгемптона», хорват заметно вырос. Например, по отборам, перехватам, выносам и остановленному дриблингу форвардов он в бывшем клубе играл чуть сильнее. Ловрен нормально работает, но разве на 21 миллион фунтов?

Луис Суарес (из «Аякса» за 22.8 млн. фунтов)

Ожидания. Сейчас неприлично сравнивать цену трансфера Суареса с ценами на молодых нападающих. Но тогда кто-то думал, что новичок сразу заиграет, а другие считали, что Луис не готов покорить АПЛ. Но поскольку вместе купили еще и Энди Кэрролла, то на сумме трансфера уругвайца или на его минусах – проблемах с поведением, акцентировали внимание тогда не все и не всегда.

Реальность. Шикарный трансфер – забил в дебютном матче, начал собирать титулы игроку месяца в «Ливерпуле». И хотя отметился мерзкими проделками, стал главным человеком в команде на поле и звездой лиги. Луис Суарес вырос в большого нападающего, перерос уровень «красных» и за огромные деньги перешел в «Барселону». Деньги отбил, на поле помог, чем мог, хотя чемпионом и не стал.

Джоржиньо Вейналдум (из «Ньюкасла» за 23.38 млн. фунтов)

Ожидания. Уже третий игрок из текущего состава в списке, одновременно – самый дорогой центральный полузащитник в истории «Ливерпуля». Голландца из вылетевшего «Ньюкасла» покупали, чтобы улучшить игру в середине, чтобы стало больше удачных действий в атаке, но не пострадал оборонительный потенциал.

Реальность. Удачный переход, игрок в основе, набрал 15 баллов по системе «гол плюс пас», а в «Ньюкасле» было 16. При этом «Ливерпуль» из Лиги чемпионов, а «сороки» даже после всех стараний голландца вылетели. У Клоппа хавбек Вейналдум прибавил в защитной игре, в точности передач, стал чаще смотреть на чужие ворота – прилично отыграл, пусть и не идеально.

Адам Лаллана (из «Саутгемптона» за 26.35 млн. фунтов)

Ожидания. От Адама ждали многого, но далеко не сразу дождались. Но если говорить о мыслях в день подписания, то многим казалось, что футболисты уровня Лалланы не стоят таких денег. Удачно играл за середняка, но сам отмечал – в «Ливерпуле» для успеха надо быть сильным морально и физически. Нужных качество не хватало поначалу.

Реальность. После того, как Лаллана выдал ряд неубедительных матчей, после появления проблем со здоровьем уже мало кто верил, что Адам выстрелит. Но Клопп нашел к нему подход, в прошлом сезоне хавбек заметно прибавил, теперь он в центральной тройке, не на краю поля, зато раскрылся. Был изгоем – стал героем.

Фернандо Торрес (из «Атлетико» за 32.3 млн. фунтов)

Ожидания. Торрес приехал в «Ливерпуль» до победы на Евро-2008 со сборной, но о нем уже все знали после шести сезонов в основе «Атлетико». Эль Ниньо в день подписания контракта стал самым дорогим игроком в истории «Ливерпуля», но Бенитес сделал эту ставку уверенно и без сомнений.

Реальность. В первом же сезоне в «Ливерпуле» Торрес поставил личный рекорд результативности – 33 гола во всех турнирах, который не побьет уже никогда в жизни. Его покупка полностью себя оправдала, помогал голами, пусть не играл постоянно. А вот расставание вычеркнуло Фернандо из списка героев трибуны «Коп». Испанец говорит, что в «Челси» его вынудили уйти, фанаты уверены, что испанец предал клуб ради денег…

Роберто Фирмино (из Хоффенхайма» за 34.85 млн. фунтов)

Ожидания. Сомнения были, поскольку в Англии эксперты помнили, что другой бразилец из «Хоффенхайма» - Карлос Эдуардо, к тому времени зачах в Казани. Были сомнения и в уровне Фирмино, у бразильцев не всегда получалось проявить себя в АПЛ. И цена большая, тоже влияла на восприятие перехода. Также из Германии доходили слухи, что у Роберто бывают проколы с режимом, не случайно в прошлом году его поймали выпившим за рулем.

Реальность. За Фирмино сразу отдали 29 миллионов фунтов по хитрой схеме, а потом, видать, добавили еще бонусов. Но Роберто оказался из правильного теста. Игрок сборной Бразилии подключил смекалку и мощный удар, чтобы сразу понравиться. А в прошлом сезоне добавил матчей, голов, повторил результат по ассистам, стал чаще замечать партнеров, создал заметно больше моментов. Фирмино – один из вожаков команды Клоппа, так что на сумму трансфера никто сейчас не смотрит, только на поведение порой.

Энди Кэрролл (из «Ньюкасла» за 34.85 млн. фунтов)

Ожидания. Торрес, Суарес, Кейт и многие другие не в топ-5 самых дорогих трансферов клуба, а Энди Кэрролл определенное время считался самым дорогим игроком «Ливерпуля». Понятно, что от высокого англичанина ждали удачной игры головой и голов в связке с Луисом Суаресом. Тем более, «Ньюкасл» получил почти 35 миллионов фунтов, и в составе «сорок» Энди был заметен, пускай в АПЛ играл без году неделю.

Реальность. Как обычно бывает в Англии, за местного парня заметно переплатили. В истории «Ливерпуля» теперь есть более дорогие трансферы, но Кэрролл может занять лидирующую позицию среди самых невнятных покупок в истории клуба. Шутка ли, один гол Энди стоил «красным» дороже 3 миллионов фунтов! Мало того, что переплатили, так еще и отдали «Вест Хэму» вдвое дешевле…

Садьо Мане (из «Саутгемптона» за 35.02 млн. фунтов)

Ожидания. Для «Саутгемптона» продажа Мане была самой удачной на тот момент, а если «Ливерпуль» прописал систему бонусов в контракте Мане, то сенегалец фактически был последний сезон самым дорогим подписанием «Ливерпуля». Одним из самых ценных – точно, поэтому от нападающего ждали лидерской игры.

Реальность. Моментально стал лидером, звездой атаки и надеждой Клоппа. Без Мане и с ним был разный футбол, сенегальский нападающий забил 13 мячей, отдал 5 голевых передач, создал больше моментов, чем Фирмино, оказался одним из лучших игроков «Ливерпуля» в прошлом сезоне. Удачно отыграл атакующий хавбек в линии атаки, интересно, как для него сложится новый сезон?

Кристиан Бентеке (из «Астон Виллы» за 39.5 млн. фунтов)

Ожидания. Если полагаться на данные известного портала «Трансфермаркт», то именно Бентеке обошелся «Ливерпулю» дороже всех до этого лета. Кристиана подписали за 32.5 млн. фунтов, а потом добавили бонусов? Вероятно, так и было, поэтому от бельгийца ждали результативной игры и важных голов.

Реальность. Отыграл один сезон, не впечатлил, был заменен на других атакующих футболистов, отбыл в «Кристал Пэлас» за 27 миллионов фунтов и еще 5 «Ливерпуль» может получить бонусами. Хорошо, хоть продали удачнее, чем Кэрролла в свое время, но для «красных» подписание бельгийца точно не обернулось большой удачей.

Мохаммед Салах (из «Ромы» за 36.9 млн. фунтов + 7 млн. бонусами)

Ожидания. Есть разночтения по суммам, но говорят, что вместе с бонусами сторговались на 44 миллионах фунтов (50 млн. евро). Чего теперь ждать от яркого египетского футболиста, который не заиграл в «Челси», перезагрузил карьеру в «Фиорентине» и «Роме», а теперь смотрит в будущее с оптимизмом? Удачных матчей в АПЛ со второй попытки. Похоже, Салах обошелся в рекордную сумму - перед вами самый дорогой новичок «Ливерпуля» в его истории. Даже если пока формально не стал таким сегодня, то окажется на вершине после выплаты бонусов.

Реальность. Здесь реальность сформирует будущее. Пришел не самый стабильный, но сильный игрок, который может в двадцать пять лет надеяться, что время у него имеется. Салах способен как заметно набирать – повторить в «Ливерпуле» путь Рибери в «Баварии», например. Так и разочаровать, и корявый Энди Кэрролл покажется еще ничего так новичком. Салах способен заметно упасть в цене, если провалится, но если заиграет – Клопп получит еще один козырь в ЛЧ и АПЛ.

«Ливерпуль» умеет совершать дорогие покупки?

Любят «красные» широкие трансферные жесты. Причем это новая привычка, из топ-11 самых дорогих подписаний в истории «Ливерпуля» восемь трансферов провернули за последние три года. «Красные» вкладывают деньги в дорогих футболистов, но можно ли назвать отдачу адекватной? В принципе, из списка, не считая Мохаммеда, 7 человек из 10 в итоге себя показали с положительной стороны. Зато именно покупка вингера Салаха – хорошая новость для «Спартака». Промес теперь вряд ли остался приоритетной целью англичан.

И для «Ливерпуля» это тоже перспективная сделка. О покупке «Барселоной» Коутиньо перестали активно говорить, у Вальверде свои фавориты, а Салах – игрок позиции, которую Клопп мечтал укрепить. Другое дело, что у «Ливерпуля» не всегда самые дорогие новички – самые крутые на поле. Клопп попал в Лигу чемпионов, но если ценные Салах, Мане и Фирмино не проведут удачно будущий сезон, то клуб не сможет заявить, что дорогостоящие покупки им удаются лучше, чем более дешевые, но по факту эффективные трансферы. Хаби Алонсо, Дудек, Коутиньо, Шкртел, Рейна или Риисе не ставили рекордов, но принесли пользу. Салах вернулся в Англию за реваншем после неудачи, посмотрим, как у него теперь получится.