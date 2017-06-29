До встречи, Криш. Чили и Браво – в финале!

«Соккер.ру» предлагает забыть скучный полуфинал Португалии и Чили, но запомнить эмоциональную концовку – после пенальти чемпионы Южной Америки выбили команду Роналду.

Основные составы

Руй Патрисиу (6.5) - Клаудио Браво (10.0)

Перед пенальти капитан сборной Чили просил двигаться шаг за шагом к победе, и от себя сделал все необходимое – Клаудио взял три пенальти подряд. В дебюте матча команды обменялись опасными моментами, оба голкипера сыграли чудесно, но в серии именно Браво был великим!

Седрик Соареш (6.5) – (6.5) Маурисио Исла

Толковый защитник против не идеального оборонца, но наученного проблемами в клубной карьере. Исла не заиграл в «Ювентусе», но Соареш только этим летом может оказаться в клубе такого масштаба. Или не окажется, ведь ему порой не хватает наглости!

Жозе Фонте (7.0) – (6.5) Гари Медель

Невзирая на возраст, защитники сборной Португалии живенько двигались, а вот Меделю и Харе, кроме роста, не хватает скорости. Фонте даже в овертайме успевал покидать линию обороны, а Гари держался на линии штрафной, чтобы не потерять Роналду и его напарников. Хорошо, что не потерял, но персонально интереснее был Фонте.

Бруну Алвеш (7.0) – (6.5) Гонсало Хара

Старина Бруну вернулся в Россию и смотрится защитник «Кальяри» прекрасно. Мечтал вернуться в Санкт-Петербург, хотя за «Зенит» явно не старался. Зато в сборной он хорош и лучше, чем Хара у чилийцев. Правда, в серии пенальти не защитников сравнивают, поэтому успехи ветеранов помогли мало.

Элизеу (7.0) – (7.5) Жан Босежур

У Португалии и Чили колоритные левые защитники, но куда важнее, что Жан в России избегает вкусностей – в на удивление хорошей для себя форме, а Элизеу в свои сто тридцать три года в прекрасной физической форме. И спокойно закрывал всю бровку, давая странному Андре Гомешу передышку.

Виллиам Карвалью (7.5) – (7.5) Марсело Диас

Каравалью – футболист-лось, аккуратно вычищает опорную зону, но природная топорность мешает Виллиаму показывать себя при выходе в атаку. Мощь есть, тонкости мало, поэтому фолы и плохое начало атак затеняют жесткий футбол. Диас техничнее, но не такой фактурный. Здесь ничья, поскольку Виллиам после желтой сыграл очень спокойно – есть чувство меры у опорника.

Адриен Силва (6.0) – (8.0) Артуро Видаль

Видаль, конечно, мощный перец – смело играл от своей штрафной площади до чужой, с фланга на фланг переходит, всюду уместен и спокоен, а когда надо – агрессивен. Его коллега Адриен Силва был сутулым вариантом Давида Силвы, играя правее и глубже. И у него не получалось ни в созидании, ни в защите. А вот Артуро хватило сил даже на стартовый пенальти серии! Как и говорил до матча, Роналду его не испугал.

Андре Гомеш (3.5) – (6.0) Пабло Эрнандес

Техника Ерохина, форма Португалии – Андре Гомеш остался собой. Любимый игрок фанатов «Барселоны» неплохо начал матч, но потом выступил слабо. Пабло Эрнандес тоже не был крутым участником поединка, уступая право топтать левый фланг Санчесу, но даже у него получилось запомниться и помогать в разрушении. Во что играет Гомеш и за что его ценят, кроме имени агента Мендеша – загадка.

Бернарду Силва (4.5) – (7.0) Чарлес Арангис

Португальцы вылетели, поскольку по ходу матча не тревожили Браво, создав один случайный момент. Роналду был без мяча, как и Андре Силва, и виноваты в этом игроки группы атаки, среди которых на Бернарду возлагали большие надежды. Но этого португальского Силву почти не было видно. А вот Арангис был заметен – разок хорошо пробил головой, потом часто вступал в борьбу и реализовал пенальти.

Криштиану Роналду (4.0) – (6.0) Алексис Санчес

Рекордсмены сборных по голам и звезды сыграли средненькие матчи. Роналду тработал ближе к атаке, пока его не оттеснили, Санчес – глубже, но роль звездных форвардов читалась. Центральные фигуры в линии между хавбеками и центральными нападающими не сыграли в свой футбол, Алексис в овертайме мог забить головой, реализовал пенальти, а у Роналду не пошли удары и он был бледной стриженной тенью звезды «Реала».

Андре Силва (7.0) – (7.5) Эдуардо Варгас

Именно Андре и Эдуардо не сделали счет 1:1 к седьмой минуте матча. Португалец не смог пробить сильно, Эдуардо испугался идти в обводку и потерял равновесие перед ударом. Было заметно, что у чилийца опыта больше, Андре талантливый, но сыроватый. Впрочем, и умопомрачительный удар Варгаса в падении не завершился голом, ни Силва себя не показал – двух нападающий заменили.

Вышедшие на замену

Нани (Португалия) – 4.0. Ничем не лучше его друга Роналду, пенальти не реализовал, пробив точно, но предсказуемо и слабо, в игре тоже ничего не создал. Нани вышел и не помог.

Рикарду Куарежма (Португалия) – 4.5. Еще один ветеран, который подвел футбольную Европу в борьбе с чемпионами Южной Америки. Пенальти не реализовал, парочку передач отдал, но сыграл вяло.

Жоао Моутиньо (Португалия) – 4.0. Как видите, Сантуш выпустил троих опытных людей, чтобы пошли свеженькими бить пенальти. Все трое подвели, поэтому оценки похожие.

Желсон (Португалия) – без оценки. Вышел, стал первым, кто на уровне взрослых сборных в официальной игре появился четвертым на замену – правило для овертаймов, но пользу, разумеется, не принес.

Мартин Родригес (Чили) – 4.5. Цеплялся за мяч и двигался, но поскольку не прикончил Португалию в овертайме – имел шанс забить, то не может получить высокий балл.

Хосе Фуэнсалида (Чили) – без оценки. Наверное, вышел для пенальти, но до него не добрались, Видаль, Арангис и Санчес справились.

Франсиско Силва (Чили) – без оценки. С ним связан главный спорный эпизод матча, но не сказать, что отведенное ему на поле время четвертый Силва поединка наработал на оценку.

Главные тренеры

Фернанду Сантуш (4.0) – (8.5) Хуан Антонио Пицци

Лев прав, у Чили самая сильная команда турнира. Легкость, с которой они лишили Португалию даже намека на сильную темповую игру, как распределили силы и оставили их на концовку, как включились морально впечатляет. Тактически Пицци тоже сработал при помощью своих аналитиков лучше, чем Сантуш. Сборная Чили как команда была интереснее, Португалия ждала пенальти и пыталась проползти в финал.

Серия пенальти

Португалия (1.0) – (10.0) Чили

Пенальти надо уметь бить и уметь брать. Как видели, у Браво и его напарников получилось, у Португалии один балл из десяти, что не мазали. Но для звезд, игравших за большие клубы такие удары – курам на смех. А вот Видаль, Арангис и Санчес при помощи Патрисиу хорошо разобрались, ну а игра Клаудио – идеальная.

Судья пытался помочь Португалии?

В овертайме свежий Силва из Чили упал в борьбе с Фонте. И хотя искал фол, мяч не сильно далеко отпустил, Жозе явно наступил сопернику на ногу. Это пенальти, если посмотреть повторы, но арбитр Алиреза отказался их использовать. Судья весь матч пробегал с выражением лица ребенка, на спине которого расписался Роналду. Криштиану до матча так и поступил с парнем, который вывел его на поле, но арбитру надо быть солидным, и у иранца не получилось – Фагани испугался назначить пенальти в ворота сборной, которую в ФИФА рады были видеть в финале. Хорошо, Браво постоял за правосудие.

Португалия по делу не вышла в финал?

Чили одним сумасшедшим ударом Варгаса заслужили финал, не говоря о Клаудио Браво. А так минуте на двадцатой команды показали, что не прочь пробить пенальти. И хотя чилийцы неплохо работали в середине матча, а португальцы активизировались ближе к концу основного времени, поединок получился монотонным, с единичными всплесками.

И раз ни один из звездных участников матча до пенальти не сыграл хотя бы в три раза лучше Андре Гомеша, судьбу выхода в финал решили по старинке. Роналду завершил путь на Кубке Конфедераций, ведь Браво умеет брать пенальти. Португалия не учла опыт Аргентины, Чили как команда была интереснее, а ее вратарь – герой развязки полуфинала. Так что все по делу, в финале сыграет сильнейшая из сборных.