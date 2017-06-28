ЦСКА и «Спартак» встретятся 12 августа

Действующий чемпион России московский «Спартак» и вице-чемпион столичный ЦСКА встретятся в новом сезоне 12 августа. Поединок состоится в рамках шестого тура на домашней арене армейцев и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее стало известно расписание первых восьми туров РФПЛ сезона-2017/18.