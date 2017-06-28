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ЦСКА и «Спартак» встретятся 12 августа

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, ЦСКА, Спартак М
Сегодня, 18:01 | Редакция: Максим Коджеспиров

Действующий чемпион России московский «Спартак» и вице-чемпион столичный ЦСКА встретятся в новом сезоне 12 августа. Поединок состоится в рамках шестого тура на домашней арене армейцев и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее стало известно расписание первых восьми туров РФПЛ сезона-2017/18.

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