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ЦСКА и «Спартак» встретятся 12 августа
Сегодня, 18:01 | Редакция: Максим Коджеспиров
Действующий чемпион России московский «Спартак» и вице-чемпион столичный ЦСКА встретятся в новом сезоне 12 августа. Поединок состоится в рамках шестого тура на домашней арене армейцев и начнется в 17:30 по московскому времени.
Ранее стало известно расписание первых восьми туров РФПЛ сезона-2017/18.
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