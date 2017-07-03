Чему нас научила победа Германии?

Перед Кубком Конфедераций к Леву были вопросы из-за состава Бундесманшафт, но победа на турнире вызывает уважение и восхищение. «Соккер.ру» пытается добраться до сути.

Проблема: кадровое благосостояние

Между сборными России и Германии сейчас целая пропасть, раз немцы могут себе позволить неосновным составом выиграть турнир, на котором мы не выходим из группы. Но так было не всегда, на стыке веков у Бундесманшафт был кризис. Крупное поражение в четвертьфинале ЧМ-1998 от Хорватии – полбеды, учитывая стадию турнира и мощь тогдашних «шашечных», но последнее место в группе на Евро-2000 заставило Немецкий футбольный союз задуматься о будущем. За три года до домашнего Мундиаля в двери сборной Германии молодежь не стучалась толпами, а средний возраст стартового состава стремился к 30 годам. Ничего не напоминает?

Решение: система поиска и поощрения талантов (Talentforderung)

Изучив зарубежный опыт и проанализировав собственные ошибки, в Германии пришли к простому выводу: клубные академии не могут в должной степени обеспечить подготовку кадров для национальных команд. Тогда была разработана общенациональная система подготовки футболистов, за 2-3 года по всей Германии открылись четыре сотни тренировочных центров, в которые приглашают детей и дают им возможность проявить себя в футболе. Чтобы вы понимали масштабы: только один из двухсот юных игроков впоследствии попадает в академию профессионального клуба, а один из тысячи дорастет до главной команды. Немецкий Футбольный Союз построил конвейер, от чьих радаров не скроется ни один одаренный мальчишка, на следующем этапе в дело вступают клубы, чья задача – обработать талант и сделать из него профессионала. В перспективе – игрока сборной. В Германии футбольная федерация и клубы нашли возможность взаимовыгодного продуктивного сотрудничества, именно это, а не Talentforderung сам по себе, является причиной глобального успеха.

Результат: систематические успехи национальных сборных

С 2006 года сборная Германии на крупных турнирах, как минимум, доходит до полуфинала. О такой стабильности могут только мечтать в других странах. Есть успехи на молодежном и юношеском уровне. Например, во время Кубка Конфедераций Германия U21 выиграла молодежный чемпионат Европы.

Как у нас? Подготовка футболистов лежит полностью на плечах клубов и отдельных энтузиастов, даже надвигающийся домашний чемпионат мира и немецкий опыт не придали РФС ускорения. Лимит на легионеров – вот наша система поощрения талантов. Правда, должна заработать система «Поиск талантов» в России – такая себе лайт-версия немецкой Talentforderung. Это лучше, чем ничего, но если в Германии 390 тренировочных центров, чье содержание обходится в 10 миллионов евро в год, то на нашу огромную страну 60 площадок. И как бы даже эта инициатива не приказала долго жить после чемпионата мира. Проведем Мундиаль – а там хоть трава не расти, сейчас надвигающийся форум хоть как-то заставляет шевелиться. А дальше что? Будем снова ужесточать лимит?

Проблема: недостаточно сыгранная команда

Переходим к частной проблеме, суть которой нам тоже интересна и была раскрыта немцами на Кубке Конфедераций. Мы очень переживаем, что сборной России без официальных встреч якобы очень непросто сыграться и стать командой. Йоахим Лев и его парни смеются в голос: сборная Германии впервые собралась в таком составе, каким выиграла Кубок Конфедераций, около месяца назад. Как же так?

Решение: одного продолжительного сбора достаточно

Нет ничего особенного в том, что сделал Лев, просто у него профессия такая – тренер сборной. Йоахим доказал на наглядном примере, что за две-три недели набор обученных и мотивированных футболистов можно превратить в команду, которая «выстрелит» на короткой дистанции. В начале июня сборная Германии нынешнего созыва провела свой первый матч – товарищескую игру против Дании, затем разгромила в отборе ЧМ-2018 Сан-Марино, а результаты пяти встреч Кубка Конфедераций вы знаете.

Результат: победа на Кубке Конфедераций

Лев не собирал ребят, которые завоевали для Германии трофей, в каждую международную паузу на протяжении года, предшествовавшего турниру, не самоутверждался в коллективе, уложил все свои эксперименты в сжатые сроки и явил миру боеспособную дружину, выросшую буквально за пару недель и прибавлявшую по ходу Кубка Конфедераций.

Как у нас? В ближайший год Черчесов продолжит наигрывать состав и осваивать профессию тренера сборной, но, по сути, вообще не важно, как сборная России будет смотреться в товарищеских матчах, ее облик на чемпионате мира сформируется в течение недель подготовки непосредственно перед Мундиалем. И вот здесь жаль, что нельзя раздвоить реальность и посмотреть, кто будет успешнее: Черчесов, бодро перебирающий варианты на протяжении двух лет, или условный Хиддинк, если его назначить ответственным за подготовку за пару месяцев до чемпионата мира? То есть один тренер ведет планомерную подготовку, а другой, у которого есть опыт успешных выступлений на крупных турнирах, собирает под знамена сборной всех сильнейших игроков на данный момент, рассчитывает пики физической формы, создает благоприятную атмосферу и расставляет футболистов по позициям. Интересно было бы сравнить?