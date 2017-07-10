У Слуцкого получится, а у «Халл Сити» - нет

«Соккер.ру» знакомит с буднями клуба Леонида Викторовича. Слуцкий покорил «Халл» обаянием, но предостерегаем от оптимистичных прогнозов – у «тигров» нет Гинера!

У «Халл Сити» спорный состав

Чем хорош Леонид Слуцкий, вы и без нас знаете. И прекрасно осведомлены, над какими тренерскими характеристиками наставнику необходимо поработать, чтобы о нем хорошо отзывались не только перед первым сбором «Халл Сити» в Португалии, но и по результатам полноценного дебютного сезона. А вот чем плох его новый клуб, сейчас полезно узнать. Первое, что важно - у «тигров» неважнецкий состав, если не сказать грубее. Таким был до старта сезона, когда в обойме находилось еще меньше здоровых игроков, чем обычно было у ЦСКА.

Таким остался после зимней попытки задобрить публику – когда попытались усилить заявку и спастись, но промахнулись, потратив немного отчислений от телеправ, за которыми и потащились в АПЛ. Сейчас у «Халл Сити» всего один летний трансфер – за 26 дней до старта сезона, но Эдвардс пришел как свободный агент из юношеской команды «Суонси», ему восемнадцать лет. После ухода португальского тренера Марко Силвы, который понравился экспертам, но не решил задачу – «тигры» вылетели из АПЛ, зато нашел себе новый клуб «Уотфорд», на Слуцкого клев статусных новичков так себе. А ребята, которые вылетели из высшей лиги, априори «с браком». И даже «Челси» не подсобил парочкой аренд.

У «Халл Сити» серьезные конкуренты

В первом туре «тигры» сыграют против новой команды Джона Терри. Но даже «Астон Вилла», пересидев во втором дивизионе, застряла на 13-м месте в прошлом сезоне и мечтает о возвращении. И это особенность турнира – там сам черт ногу сломит, делая прогнозы. Каждый может победить каждого, всегда возможен размен ударами, а вылетевшие из АПЛ клубы только в 28 % случаев сразу возвращались обратно. Так что тамошние букмекеры не так давно давили высокие котировки на вылет «Халла» из самой Чемпион-Лиги.

«Рединг», «Шеффилд Уэнсдэй», «Фулхэм», «Лидс», «Норвич», «Барнсли», «Вулверхэмптон» - у Слуцкого полно знакомых многим соперников. Так что хоть КПР, хоть «Бирмингем Сити» в отдельно взятом матче, может стать серьезной преградой, невзирая на опыт игроков «тигров» в АПЛ или на места, которые эти самые клубы заняли в прошлом сезоне. В конце концов, в прошлом сезоне из Чемпион-Лиги вылетели «Блэкберн Роверс» и «Уиган», тоже с опытом в АПЛ. Турнир один из самых сложных, и это подчеркиваем, но не для того, чтобы оправдать возможную неудачу Слуцкого. Просто провалиться в лиге с Реднаппом и Стамом очень легко.

У «Халл Сити» нет поддержки

Фанаты «тигров» аплодировали Слуцкому на презентации новой формы «Халл Сити» на будущий сезон. Но обратите внимание, что там не было огромной толпы. Кингстон-апон-Халл – не самый футбольный город по меркам Англии, что подчеркивает даже средняя посещаемость домашних матчей в АПЛ – 83.1 %. Конечно, для Леонида Викторовича стабильные 20 тысяч фанатов на трибунах будут приятным стимулом – в ЦСКА о таких показателях пока могут только мечтать, но «Халл Сити» не поддерживают на 100 % по веской причине.

У поклонников клуба и местных жителей давний конфликт с руководителями. Египтянин Эхаб Аллам, сын владельца, тяжелобольного миллионера Ассэма, который со времен учебы в университете связан с городом, где и купил себе клуб, не думает о развитии «тигров». Попытка переименовать клуб в «Халл Тайгерс» провалилась – были акции протеста, семья Алламов в ответ обиделась на фанатов. В результате мечтают о возвращении вложений и продаже «Сити», и пока торги идут неудачно. А все потому, что в клубе-то бедлам. Например, в прошлом сезоне, снизив цены на билеты для многих, увеличили стоимость для пенсионеров и фанатов с детьми. Даже в таких мелочах прокалываются. Стоит ли удивляться следующему пункту?

У «Халл Сити» нет трансферов

Из двух предыдущих пунктов вытекает третий. Имеют спорный состав, требующий усиления накануне сезона во второй лиге. Не имеют поддержки богатых фанатов, чтобы помогли, как поклонники «Арсенала». Также команда Слуцкого не может рассчитывать даже на доброго миллиардера, который предложит миллионы фунтов на трансфер, вроде того, что неожиданно для многих провернули в «Вулверхэмптоне». Вывалили 17 млн. фунтов за юного португальского мастера Рубена Невеша, и он пошел в Чемпион-Лигу – с ума сойти! В «Халле» так не работают, их селекционный отдел такой тонкий, как текст песни «Тигр», где есть строчка «в магазин зашел в трусах – купил магазин, тигр».

И «матраса из бабосов» нет, так что «братан» Абрамовича Леонид Викторович в западне, если выключить восторги по поводу «первого российского тренера в Англии». Сейчас бедняге Слуцкому важно стать уважаемым наставником команды и абсолютным любимчиком болельщиков. А вот с руководством держаться на максимальной дистанции. Ведь не похоже, что Абрамович не только работу своему другу в Англии нашел, но и покупателя для «Халл Сити» подыскивает. Без трансферов в одной футбольной клетке с «тиграми» сосуществовать безопасно. За пару недель до старта нового сезона Слуцкий нагрузил команду небывалым для игроков количеством тренировок. Дальше отправится на сбор, но остается без усиления. И что он может один?

У «Халл Сити» нет Евгения Гинера

Леонид Викторович отказал «Краснодару» из-за класса их менеджеров? Может получиться иронично - мало он знал о «Халл Сити» соглашаясь. Уровень управления у «тигров» - ниже плинтуса, все надо делать самому. А тактическим гением Слуцкий никогда не был, хотя в футболе первый российский тренер в английском Чемпионшипе точно разбирается. Причем на уровне, которого с головой хватает для середняка АПЛ. Вот только Гинер абсолютно прав – переход из команды, выступающей в Лиге чемпионов, в клуб второго английского дивизиона, невзирая на всю популярность, финансовую мощью и прочие плюсы Чемпион-Лиги, является шагом назад.

Слуцкий мечтает сделать два прыжка вперед? Да, но выбрал невероятно сложную лигу. Чемпионшип даже сложнее для тренера, чем АПЛ, где у большинства участников всегда полно денег и возможностей для маневров, чтобы застрять в середине таблицы. Но самая главная опасность для российского специалиста – у «Халл Сити» слабые руководители. Алламы не Евгений Гинер, давно мечтают продать «Халл Сити», и им для этого нужно вернуть команду в АПЛ. Сделать это объективно сложно – тут не второй «Ньюкасл», и как бы Слуцкий не оказался крайним. В Англии ведь есть привычка увольнять тренеров нахваливая. Такого развития карьеры Леониду Викторовичу не желаем.

Так что пусть отказывается от старой армейской привычки таскать в головной офис прошения об увольнении после каждой неудачи – в «Халл Сити» второй, третий и десятый шанс давать не станут, все подпишут, сделают крайним. На самом деле у Слуцкого плохие стартовые позиции и критически мало времени. Должен думать о своей тренерской репутации – как сделал Марко Силва, а не пытаться превратить «Халл Сити» в чемпиона чемпионов, ведь это объективно невозможно с нынешним руководством. Круто, что Слуцкий набрался смелости и попытается показать навыки в Англии, но попал в футбольный ад, спрятанный за ширмой дружелюбия. Название «Хелл Сити» точнее передает суть клубных дел, чем «Халл Сити».