Символическая сборная «Ливерпуля» в рамках АПЛ

Мне кажется, собрать дружину из 11 человек будет достаточно просто, они всегда были на слуху. Что можно сказать о «Ливерпуле» — это один из титулованных клубов Англии, что можно сказать об игроках — каждого из моего списка можно назвать без преувеличения легендой «Энфилда».

11 Гвардейцев Ливерпуля

Вратарь

Ежи Дудек (2001-2007)

Польский голкипер. Перед переходом Дудека в стан мерсисайдцев, он мог оказатся в «Арсенале». В то время Венгер подыскивал себе нового голкипера и уже была формальная договоренность, но команды не могли сойтись в цене, вернее наставник «канониров» не желал тратить деньги, которые запросил «Фейеноорд». А через пару месяцев его подписал «Ливерпуль». Дудек присоединился к ним в конце августа 2001 года, и сразу же заменил Сандера Вестервельда, став первым номером дружины Жерара Улье. После дебютного сезона, когда его сухие матчи и прекрасные выступления помогли клубу финишировать вторым в Премьер-Лиге, он был номинирован вместе с Оливером Каном и Джанлуиджи Буффоном на звание «Вратарь года». Именно в стане «Ливерпуля» поляк добился самого большого успеха за всю свою карьеру. Он выиграл с командой несколько трофеев, скажем, Кубок Лиги, в 2003 году став игроком матча, не позволив соперникам из «Манчестер Юнайтед» ни разу поразить свои ворота. Но лучшим его матчем стоит назвать финал Лиги Чемпионов 2005 года в Стамбуле между «Ливерпулем» и «Миланом». Конечно, в той игре были и другие герои, но вклад поляка существенен, он спас свою команду после двух подряд неприятных ударов Андрея Шевченко в упор на последних минутах дополнительного времени, а также сумел отразить удар украинца в серии одиннадцатиметровых ударов. Этот сэйв в послематчевой лотерее принес «Ливерпулю» победу в турнире, а сам матч попал в историю финалов Лиги Чемпионов. Но несмотря на, казалось бы, героическую игру, тогдашний тренер клуба Рафаэль Бенитес купит в 2005 году испанца Пепе Рейну, который вытеснил поляка из основы.

Запасной: Пепе Рейна (2005 - 2014)

Защитники

Джейми Каррагер (1996-2013)

Английский футболист 17 лет отыграл за клуб, посвятив ему всю профессиональную карьеру. Десять лет являлся вице-капитаном команды. Является вторым после Иана Каллагана по наибольшему количеству матчей за клуб — 737 матчей во всех турнирах. Также ему принадлежит рекорд по количеству матчей в еврокубках — 150 игр. Дебютировал за первую команду в сезоне 1996/1997 матчем полуфинала Кубка Лиги против «Мидлсбро», выйдя на замену, а свою первую игру в АПЛ провел против «Вест Хэм Юнайтед» тоже с замены. Каррагер был разноплановым защитником, который мог играть на фланге как слева, так и справа, а также в центре, куда его на постоянную позицию определил Рафаэль Бенитес. В команде заработал репутацию сильного и позиционно умного защитника.

Запасной: Стив Финнан (2003-2008)

Сами Хююпя (1999 - 2009)

Финский защитник 10 лет защищал цвета клуба. Обладал хорошими качествами: надежностью, стабильностью и умением отбирать чисто мяч, за всю карьеру в чемпионате лишь один раз получил удаление. Помимо названных качеств центрального защитника, игрок отличался высокой результативностью. Благодаря хорошей игре головой, он часто забивал после розыгрышей стандартных положений. Из 9 раз 8 был назван лучшим футболистом Финляндии, выступая за «Ливерпуль». Свою дебютную игру финн провел очень уверенно, и «Ливерпуль» выиграл у «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 2:1. У него получилась в начале карьеры на «Энфилде» прекрасная связка в центре обороны со швейцарцем Стефаном Аншо, в 184 матчах они на пару сохранили ворота сухими в 84 играх. Его лучшей игрой можно смело назвать полуфинал Кубка УЕФА 2001 года против «Барселоны», в обоих матчах он не позволил Ривалдо, Клюйверту и другим значимым каталонским фигурам тех лет ничего сделать в атаке, а благодаря победному голу с точки Маккалистера «красные» поехали на финал в Дортмунд, это был их первый еврокубковый финал за 16 лет, в котором они победили в сумасшедшем матче «Алавес» (5:4), тем самым сделали своего рода требл в 2001 году, взяв Кубок Англии, Кубок УЕФА и Кубок Лиги того сезона. В 2005 году он также стал обладателем победы и в Лиге Чемпионов.

Запасной: Мартин Шкртел (2008-2016)

Даниэль Аггер (2006-2014)

Датский центральный защитник. В 2006 году главный тренер «Ливерпуля» Бенитес решился на обновление защиты, он себе подыскивал игрока в центр, и датчанин подходил по этим критериям. В итоге он перебрался на «Энфилд» в 2006 году за рекордную на тот момент цену для датских игроков, проданных за границу. Его первый дебют попал на матч февраля против «Бирмингема». Он легко приспособился к уровню игры «Ливерпуля» и уже в скором времени Хююпя уступил ему место в основном составе. Связка Аггера и Каррагера считалась одной из самых перспективных и надежных связок в обороне среди европейских клубов. Даниэль обладает хорошим дальним ударом с левой ноги. Свой первый гол он забил уже во второй своей игре против «Вест Хэма». Также по ходу того сезона в очередной раз продемонстрировал свои способности в атаке, забив на «Энфилде» в полуфинальном матче Лиги Чемпионов сезона-2006/2007 против «Челси». Его единственный гол помог перевести тот матч в доп. время и дойти до серии 11-метровых, где «красные» были точнее. Но, к сожалению, в финале его команда потерпит поражение от «Милана», который возьмет реванш за 2005 год. Конечно, в течение карьеры он был прекрасным защитником, но подвергался травмам, из-за чего часто пропускал игры, также в связке центровых хорошо играл и с Шкртелом.

Запасной : Марк Райт (1991-1998)

Йон-Арне Риисе (2001-2008)

Норвежский футболист, который мог играть по всей левой бровке. Он мог подержать мяч у себя, когда надо забить или отдать результативную передачу на партнера. «Ливерпулю» нужен был игрок в защите, к тому же недорогой. Когда узнали о том, что «Монако» продаёт норвежца, в 2001 году тогдашний тренер Жерар Улье решил усилить фланг обороны и забрал его за 4,5 миллиона евро. У норвежца было всего три преимущества: скорость, выносливость и смертоносный удар с левой. Один из таких голов залетел в ворота принципиального соперника МЮ в ноябре 2001 года, защищаемого Бартезом. Был назначен штрафной, который разыграли Хаманн и Риисе, немец откатил, как говорится, на ногу мяч, и тот сильнейшим ударом расстрелял ворота соперника. Счет тогда стал 2:0. Конечно, в его карьере хватало и курьезов. В матче 2008 года Лиги Чемпионов на «Энфилде» «красные» вели со счетом 1:0 и норвежец, сыграв на опережение головой, переправил мяч в свои ворота — 1:1. А в ответной игре «Челси» победил со счетом 3:2 и лишил команду возможности продолжить турнир и сыграть в финале на «Лужниках» в Москве.

Запасной: Стиг Инге Бьернебю (1992-2000)

Полузащитники

Стивен Джеррард - (1998-2015)

Легенда «Ливерпуля». Думаю, фанаты могут рассказать о нем больше, чем я, но мне придется вкратце указать какие-то моменты его биографии на «Энфилде». Совсем в юном возрасте, будучи игроком молодежной академии, Стивен не всегда был звездой, поначалу даже не играл в основе клуба. Как он вспоминал после, где-то в 14-16 лет поехал на просмотр в МЮ, дабы побудить «Ливерпуль» дать ему контракт. В итоге он получит его в 1997 году, а с 1998 будет заигран за основу, в ноябре 1998 года состоится его дебют, игрок выйдет на замену. Всего за первый неполноценный сезон он отыграет 12 матчей, заменив тогда травмированного Реднаппа. Свой первый и единственный гол в чемпионате Англии сезона-1999/2000 Стивен забьет в ворота «Шеффилд Уэнсдей», в том матче его команда победит 4:1.

Первым удачным сезоном, когда «Ливерпуль» с ним в составе возьмет 5 трофеев, будет сезон-2000/2001. Значимой будет победа в Кубке Лиги, это будет первый трофей команды за 6 лет, дальше последуют победы в Кубке Англии и Кубке УЕФА, где Стивен забьет свой первый важный гол в своей карьере для своей команды в еврокубках, и они победят со счетом 5:4. С 2003 Стиви Джи являлся капитаном команды. Летом 2004 года много ходило слухов о том, что он покинет клуб, чтобы перейти в «Челси», но он решает остаться. На тренерский мостик тогда пришел Рафаэль Бенитес. Начало самого значимого сезона в карьере Джеррарда 2004/2005 было омрачено травмой стопы в матче против МЮ, и он выбыл на неопредленный срок. Но он все же вернется, и сыграет в групповом матче ЛЧ против «Олимпиакоса», где забьет важный гол, который позволит им при равном количестве очков, но по разнице в два мяча, выйти из группы. После сложнейшего выхода в плей-офф никто и не верил, что они дойдут до конца, а команду будет за собой вести капитан. В итоге финал в Стамбуле против «Милана» впоследствии назовут величайшим камбэком в истории турнира, когда «Ливерпуль» отыграется с 0:3. Именно Джеррард откроет счет голам, а уже после Шмицер и Алонсо уравняют шансы. В итоге по пенальти 3:2 «красные» отпразднуют победу, а Джеррард станет одним из самых молодых капитанов после Дидье Дешама, которому покорилась Лига Чемпионов.

После матча футболист ответил на вопрос журналиста относительно своих планов на будущее: «Как я могу уйти из команды после такой победы?» Потом будет потрясающая победа в Кубке Англии, где капитан снова в финале 2006 года против ВХ скажет свое слово. Затем он будет несколько раз вместе с клубом близок к золоту АПЛ — в 2009 году и в 2014, но команде, как всегда, не хватилл хладнокровия, да и два клуба из Манчестера не позволили сбыться мечте. В 2015 году он ушел из команды, перейдя в «Лос-Анджелес Гэлакси». Этот уход я считаю вообще непонятным, ведь лучше бы свою карьеру закончил именно в «Ливерпуле», а не в МЛС, как сделал его одноклубник Каррагер. Сейчас Стивен Джи является тренером молодежной академии. Мне кажется, в 2005 году ЗМ все же должен был получить именно Джеррард за его вклад в общий успех «Ливерпуля» в ЛЧ.

Запасной: Джейми Реднапп (1991-2002)

Хаби Алонсо (2004-2009)

Начал свою карьеру в «Реал Сосьедаде», откуда и перешел в «Ливерпуль» в 2004 году, вместе с Луисом Гарсией. Бенитес, встав у руля клуба, начнет стремиться реорганизовать клуб и полностью переработать игру команды, выбрав свой собственный стиль тренерства и тактику команды. Поэтому он доверил место испанцу. Как и все в том сезоне, Хаби будет ключевой фигурой команды и принесет ей победу в финале ЛЧ 2005 года против «Милана», сравняв счет. Идеальный футболист обладает всеми лучшими качествами на поле, плюс качеством лидера, вот почему он перейдет впоследствии в «Реал», а затем в «Баварию». Свой первый гол за свою команду Алонсо забьет, выйдя на замену в матче против «Фулхэма», который они будут проигрывать 0:2 после перерыва, а с появлением его на поле и забитого мяча, они переломят ход матча и «красные» выиграют 4:2. В 2006 году на Кубке Англии он забьет прекрасный гол, правда, в пустые ворота с 60 метров, и кто-то даже рассказывал, что поставил 200 фунтов на гол Хаби издалека по ходу того сезона, и даже заработал на этом 25000 фунтов. Неплохо какой-то везунчик угадал. Затем Хаби повторил свой маневр и в матче с «Ньюкаслом», ударил издалека в своем стиле. За последние годы «Ливерпуль» совершил много непростительных ошибок на трансферном рынке, тут речь идет не о покупке, а о продаже своего лидера.

Запасной: Хавьер Маскерано (2007-2010)

Стив МакМанаман (1989-1999)

Англичанин. Понятно, что лучшие годы своей карьеры он проведет за рубежем в «Реал Мадриде», где выиграет две ЛЧ и станет одним из немногих англичан, кому удалась карьера за рубежом. Но так или иначе, он был колоритной личностью и в «Ливерпуле», отыграв за них 10 сезонов. Самый памятный его матч — это финал Кубка Лиги 1995 года против «Болтона», где его дубль помог клубу победить 2:1 и завоевать трофей. Но также он попал в список «Спайс Бойз» — это группа талантливых игроков, которые свой талант раскрывали зачастую не на поле, а за его пределами. Также после перехода в «Реал» его, как и Оуэна, не очень-то любили болельщики, хотя надо всегда уважать своих бывших игроков, ведь они сделали для клуба достаточно. В период большого спада в 90-х ему приходилось порой впрягаться на поле и тянуть за собой забуксовавший клуб. Его любили очень сильно, поэтому и ненавидили после. Всего отыграл 364 игры и забил 66 голов во всех турнирах.

Запасной: Владимир Шмицер (1999-2005).

Нападающие.

Робби Фаулер (1992-2001/ 2006-2007)

Англичанин. Воспитанник клубной академии, один из наиболее выдающихся футболистов в истории клуба, провёл в его составе 330 матчей, в которых забил 173 гола. Фаулер шестой в списке главных бомбардиров АПЛ. Свой первый хет-трик в составе клуба Фаулер забил в чемпионате 1993 года в ворота «Саутгемптона», а его самый быстрый хет-трик в ворота «Арсенала» в августе 1994 года продержался 22 года, и лишь спустя столько лет в 2016-м Садио Мане обновил рекорд, выступая тогда за «святых», теперь он в составе мерсисайдцев. В 1995 и в 1996 годах он два года подряд был признан по мнению ПФА молодым игроком года в чемпионате. До 97 года Фаулер в каждом сезоне забивал больше тридцати мячей. В сумме за три года он забил 98 голов, за три с половиной — 116. После Стен Коллимор, партнер Робби с 1995 по 1997 года, в своей автобиографии рассказал, что Фаулер — лучший игрок, с которым ему когда-либо приходилось играть. Фаулер и Коллимор были одними из самых лучших партнеров в Англии в сезоне-1996/97. В 97-98 годах он получил травму, и ему на замену был выставлен Майкл Оуэн. Но затем он все же вернул себе позицию в стартовом составе. Также он сыграл роль и в сезоне-2000/2001, где отыграл во всех трех играх, которые завершились победами в Кубке Лиги, Кубке Англии и Кубке УЕФА. Затем он проиграл конкуренцию прекрасному тандему нападающих в Англии (Оуэну и Хески) и был продан за 12 млн стерлингов в «Лидс». Затем спустя пару лет он вернулся ненадолго, тем самым «Ливерпуль» просто проявил дань уважения к своему бомбардиру, вернув его домой.

Запасной: Иан Раш (1980-1987/1988-1996)

Луис Суарес (2011-2014)

Уругвайский футболист, который провел всего 3 сезона, но оставил о себе только положительные эмоции. В январе 2011 года «Аякс» продает его в «Ливерпуль», где тогдашний тренер Кенни Далглиш подпишет будущую звезду команды, и ему дадут 7 номер, который когда-то носил и сам шотландец. Сезоны 2012/13 и 2013/14 являются самыми лучшими в его карьере на «Энфилде». В сезоне 12/13 провёл 33 матча в АПЛ, где забил 23 мяча (в том числе хет-трики в ворота «Норвича» и «Уигана») и сделал 10 результативных передач. Следующий сезон получился еще мощнее. 1 января 2014 года Суарес в домашнем матче против «Халл Сити» забил свой 20 гол в 15 матчах английской Премьер-Лиги, установив новый рекорд чемпионата. По итогам сезона уругваец стал лучшим бомбардиром первенства, забив 31 гол в 33 встречах, такой статистики давно не было со времен Иана Раша, но как не печально бы это звучало, но команде Брендана Роджерса не удалось сделать маленькое чудо в последних играх. Сыграв неудачно, они лишились возможности взять золотые медали чемпионата. Его успех не остался без внимания, и он перешел в лучший клуб мира — «Барселону», как и Маскерано до этого, тем самым оставив команду без наконечника. Было бы также интересно посмотреть, если бы Торрес остался в «Ливерпуле», какие бы плюсы получил от этого клуб в нападении. Остается только гадать.

Запасной: Фернандо Торрес (2007-2011)

Майкл Оуэн (1997-2004)

Англичанин и еще один талантливый игрок из академии «Ливерпуля». В 1997 году на Туманном Альбионе Майкл считался самым перспективным молодым игроком в Англии. Его дебют состоялся в мае 1997 года, где он сразу забил гол в ворота «Уимблдона». Правда, тот матч они проиграли 1:2, но он был признан лучшим игроком той встречи, и самым юным дебютантом «Ливерпуля» в рамках АПЛ. В сезоне-1997/1998 им было забито 23 гола. В конце того сезона был признан спортсменом года в Англии по версии BBC. Также ему удался первый покер в карьере в сезоне-1998/1999 в ворота «Ноттингема». Всего в чемпионате забил 18 голов, но, даже получив травму, он стал одним из лучших бомбардиров того чемпионата. Самым лучшим сезоном в его карьере можно назвать кампанию-2000/2001, тогда вместе с партнерами завоевал требл: Кубок Лиги, где забил два важных гола, Кубок Англии и Кубок УЕФА, а также Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА, забив победный гол в ворота Оливера Кана и «Баварии». Также он забьет хет-трик в ворота Германии на отборочном турнире к чемпионату мира 2002, тем самым став вторым после Джеффри Херста, кому покорились три гола в ворота Германии. Встреча закончилась со счетом 5:1, и ни у кого не осталось сомнений, кто будет признан лучшим игроком Европы 2001 года, и кто получит совершенно заслуженный Золотой Мяч.

Многие болелы «Ливерпуля» ему не могут простить переход в «Реал», а тем более в МЮ, но они должны гордиться тем фактом, что Оуэн получил награду ЗМ в качестве игрока «Ливерпуля». Ни Кевин Киган, ни Иан Раш подобного не добивались именно в составе «красных». В сезоне-2003/2004 Оуэн побьет рекорд Раша в еврокубках, играя за команду. По итогам сезона клуб покинет главный тренер Жерар Улье, а его место займет Бенитес. Первым, что сделал Бенитес после назначения, это поехал в Португалию, в тренировочный лагерь находившейся там сборной Англии (команда готовилась к чемпионату Европы), чтобы встретиться со Стивеном Джеррардом и Майклом Оуэном. Майкла ждали переговоры о новом контракте. После этой встречи Оуэн покинул команду, перебравшись в «Реал». Поговаривают, что инициатором перехода был сам тренер, который не видел его в своей команде, и футболисту ничего не оставалось, кроме как принять приглашение от мадридского «Реала». После Оуэн часто хотел вернутся в «Ливерпуль», но вечно что-то откладывалось в этой попытке. Поэтому никто не должен обижаться на то, что он выбрал МЮ, запихнув подальше свою ливерпульскую гордость, перебравшись в команду Фергюсона, где он выиграл золото АПЛ, тем самым разозлив всех фанатов, которые до сих пор ему не простили и переход в «Реал», и переход в «Юнайтед». В Чемпионате АПЛ Майкл забил 150 голов.

Запасной : Эмил Хески (2000-2004).

Главный тренер: Жерар Улье 1998-2004, Рафаэль Бенитес 2004-2010

В итоге мне удалось собрать вот такую символическую команду «Ливерпуля» в АПЛ. Так что если кто-то не согласен с моим выбором игроков, можете написать свой список 11 лучших, если, конечно, такие есть. Отдельно хотелось бы послушать фанатов «Ливерпуля», которые на каждом шагу кричат о своем титулованном клубе и возможно подвергнут критике первый номер в воротах Ежи Дудека и поставят Пепе Рейну.