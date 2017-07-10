Рейтинг@Mail.ru

Символическая сборная «Ливерпуля» в рамках АПЛ

Английская Премьер-лига Barclays // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Рубрика: Символическая сборная, Ливерпуль, Дудек Ежи, Каррагер Джейми, Хююпя Сами , Аггер Даниэль, Риисе Йон-Арне, Джеррард Стивен, Алонсо Хаби, МакМанаман Стив, Фаулер Робби, Суарес Луис, Оуэн Майкл, Улье Жерар , Бенитес Рафаэль
| Источник: Soccer.Ru | Автор:

Мне кажется, собрать дружину из 11 человек будет достаточно просто, они всегда были на слуху. Что можно сказать о «Ливерпуле» — это один из титулованных клубов Англии, что можно сказать об игроках — каждого из моего списка можно назвать без преувеличения легендой «Энфилда». 

11 Гвардейцев Ливерпуля

Вратарь

Ежи Дудек (2001-2007)

Польский голкипер. Перед переходом Дудека в стан мерсисайдцев, он  мог оказатся в  «Арсенале». В то время Венгер подыскивал себе нового голкипера и уже была формальная договоренность, но команды не могли сойтись в цене, вернее наставник «канониров» не желал тратить деньги, которые запросил «Фейеноорд». А через пару месяцев его подписал «Ливерпуль». Дудек присоединился к ним в конце августа 2001 года, и сразу же заменил Сандера Вестервельда, став первым номером дружины Жерара Улье. После дебютного сезона, когда его сухие матчи и прекрасные выступления помогли клубу финишировать вторым в Премьер-Лиге, он был номинирован вместе с Оливером Каном и Джанлуиджи Буффоном на звание «Вратарь года». Именно в стане «Ливерпуля» поляк добился самого большого успеха за всю свою карьеру. Он выиграл с командой несколько трофеев, скажем, Кубок Лиги, в 2003 году став игроком матча, не позволив соперникам из «Манчестер Юнайтед» ни разу поразить свои ворота. Но лучшим его матчем стоит назвать финал Лиги Чемпионов 2005 года в Стамбуле между «Ливерпулем» и «Миланом». Конечно, в той игре были и другие герои, но вклад поляка существенен, он спас свою команду после двух подряд неприятных ударов Андрея Шевченко в упор на последних минутах дополнительного времени, а также сумел отразить удар украинца в серии одиннадцатиметровых ударов. Этот сэйв в послематчевой лотерее принес «Ливерпулю» победу в турнире, а сам матч попал в историю финалов Лиги Чемпионов. Но несмотря на, казалось бы, героическую игру, тогдашний тренер клуба Рафаэль Бенитес купит в 2005 году испанца Пепе Рейну, который вытеснил поляка из основы.

Запасной: Пепе Рейна (2005 - 2014)

Защитники

Джейми Каррагер (1996-2013) 

Английский футболист 17 лет отыграл за клуб, посвятив ему всю профессиональную карьеру. Десять лет являлся вице-капитаном команды. Является вторым после Иана Каллагана по наибольшему количеству матчей за клуб — 737 матчей во всех турнирах. Также ему принадлежит рекорд по количеству матчей в еврокубках — 150 игр. Дебютировал за первую команду в сезоне 1996/1997 матчем полуфинала Кубка Лиги против «Мидлсбро», выйдя на замену, а свою первую игру в АПЛ провел против «Вест Хэм Юнайтед» тоже с замены. Каррагер был разноплановым защитником, который мог играть на фланге как слева, так и справа, а также в центре, куда его на постоянную позицию определил Рафаэль Бенитес. В команде заработал репутацию сильного и позиционно умного защитника.

Запасной: Стив Финнан (2003-2008)

Сами Хююпя (1999 - 2009)

Финский защитник 10 лет защищал цвета клуба. Обладал хорошими качествами: надежностью, стабильностью и умением отбирать чисто мяч, за всю карьеру в чемпионате лишь один раз получил удаление. Помимо названных качеств центрального защитника, игрок отличался высокой результативностью. Благодаря хорошей игре головой, он часто забивал после розыгрышей стандартных положений. Из 9 раз 8 был назван лучшим футболистом Финляндии, выступая за «Ливерпуль». Свою дебютную игру финн провел очень уверенно, и «Ливерпуль» выиграл у «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 2:1. У него получилась в начале карьеры на «Энфилде» прекрасная связка в центре обороны со швейцарцем Стефаном Аншо, в 184 матчах они на пару сохранили ворота сухими в 84 играх. Его лучшей игрой можно смело назвать полуфинал Кубка УЕФА 2001 года против «Барселоны», в обоих матчах он не позволил Ривалдо, Клюйверту и другим значимым каталонским фигурам тех лет ничего сделать в атаке, а благодаря победному голу с точки Маккалистера «красные» поехали на финал в Дортмунд, это был их первый еврокубковый финал за 16 лет, в котором они победили в сумасшедшем матче «Алавес» (5:4), тем самым сделали своего рода требл в 2001 году, взяв Кубок Англии, Кубок УЕФА и Кубок Лиги того сезона. В 2005 году он также стал обладателем победы и в Лиге Чемпионов.

Запасной: Мартин Шкртел (2008-2016)

Даниэль Аггер (2006-2014)

Датский центральный защитник. В 2006 году главный тренер «Ливерпуля» Бенитес решился на обновление защиты, он себе подыскивал игрока в центр, и датчанин подходил по этим критериям. В итоге он перебрался на «Энфилд» в 2006 году за рекордную на тот момент цену для датских игроков, проданных за границу. Его первый дебют попал на матч февраля против «Бирмингема». Он легко приспособился к уровню игры «Ливерпуля» и уже в скором времени Хююпя уступил ему место в основном составе. Связка Аггера и Каррагера считалась одной из самых перспективных и надежных связок в обороне среди европейских клубов. Даниэль обладает хорошим дальним ударом с левой ноги. Свой первый гол он забил уже во второй своей игре против «Вест Хэма». Также по ходу того сезона в очередной раз продемонстрировал свои способности в атаке, забив на «Энфилде» в полуфинальном матче Лиги Чемпионов сезона-2006/2007 против «Челси». Его единственный гол помог перевести тот матч в доп. время и дойти до серии 11-метровых, где «красные» были точнее. Но, к сожалению, в финале его команда потерпит поражение от «Милана», который возьмет реванш за 2005 год. Конечно, в течение карьеры он был прекрасным защитником, но подвергался травмам, из-за чего часто пропускал игры, также в связке центровых хорошо играл и с Шкртелом.

Запасной : Марк Райт  (1991-1998)

Йон-Арне Риисе (2001-2008)

Норвежский футболист, который мог играть по всей левой бровке. Он мог подержать мяч у себя, когда надо забить или отдать результативную передачу на партнера. «Ливерпулю» нужен был игрок в защите, к тому же недорогой. Когда узнали о том, что «Монако» продаёт норвежца, в 2001 году тогдашний тренер Жерар Улье решил усилить фланг обороны и забрал его за 4,5 миллиона евро. У норвежца было всего три преимущества: скорость, выносливость и смертоносный удар с левой. Один из таких голов залетел в ворота принципиального соперника МЮ в ноябре 2001 года, защищаемого Бартезом. Был назначен штрафной, который разыграли Хаманн и Риисе, немец откатил, как говорится, на ногу мяч, и тот сильнейшим ударом расстрелял ворота соперника. Счет тогда стал 2:0. Конечно, в его карьере хватало и курьезов. В матче 2008 года Лиги Чемпионов на «Энфилде» «красные» вели со счетом 1:0 и норвежец, сыграв на опережение головой, переправил мяч в свои ворота — 1:1. А в ответной игре «Челси» победил со счетом 3:2 и лишил команду возможности продолжить турнир и сыграть в финале на «Лужниках» в Москве.

 Запасной: Стиг Инге Бьернебю (1992-2000)

Полузащитники

Стивен Джеррард - (1998-2015)

Легенда «Ливерпуля». Думаю, фанаты могут рассказать о нем больше, чем я, но мне придется вкратце указать какие-то моменты его биографии на «Энфилде». Совсем в юном возрасте, будучи игроком молодежной академии, Стивен не всегда был звездой, поначалу даже не играл в основе клуба. Как он вспоминал после, где-то в 14-16 лет поехал на просмотр в МЮ, дабы побудить «Ливерпуль» дать ему контракт. В итоге он получит его в 1997 году, а с 1998 будет заигран за основу, в ноябре 1998 года состоится его дебют, игрок выйдет на замену. Всего за первый неполноценный сезон он отыграет 12 матчей, заменив тогда травмированного Реднаппа. Свой первый и единственный гол в чемпионате Англии сезона-1999/2000 Стивен забьет в ворота «Шеффилд Уэнсдей», в том матче его команда победит 4:1.

Первым удачным сезоном, когда «Ливерпуль» с ним в составе возьмет 5 трофеев, будет сезон-2000/2001. Значимой будет победа в Кубке Лиги, это будет первый трофей команды за 6 лет, дальше последуют победы в Кубке Англии и Кубке УЕФА, где Стивен забьет свой первый важный гол в своей карьере для своей команды в еврокубках, и они победят со счетом 5:4. С 2003 Стиви Джи являлся капитаном команды. Летом 2004 года много ходило слухов о том, что он покинет клуб, чтобы перейти в «Челси», но он решает остаться. На тренерский мостик тогда пришел Рафаэль Бенитес. Начало самого значимого сезона в карьере Джеррарда 2004/2005 было омрачено травмой стопы в матче против МЮ, и он выбыл на неопредленный срок. Но он все же вернется, и сыграет в групповом матче ЛЧ против «Олимпиакоса», где забьет важный гол, который позволит им при равном количестве очков, но по разнице в два мяча, выйти из группы. После сложнейшего выхода в плей-офф никто и не верил, что они дойдут до конца, а команду будет за собой вести капитан. В итоге финал в Стамбуле против «Милана» впоследствии назовут величайшим камбэком в истории турнира, когда «Ливерпуль» отыграется с 0:3. Именно Джеррард откроет счет голам, а уже после Шмицер и Алонсо уравняют шансы. В итоге по пенальти 3:2 «красные» отпразднуют победу, а Джеррард станет одним из самых молодых капитанов после Дидье Дешама, которому покорилась Лига Чемпионов. 

После матча футболист ответил на вопрос журналиста относительно своих планов на будущее: «Как я могу уйти из команды после такой победы?» Потом будет потрясающая победа в Кубке Англии, где капитан снова в финале 2006 года против ВХ скажет свое слово. Затем он будет несколько раз вместе с клубом близок к золоту АПЛ — в 2009 году и в 2014, но команде, как всегда, не хватилл хладнокровия, да и два клуба из Манчестера не позволили сбыться мечте. В 2015 году он ушел из команды, перейдя в «Лос-Анджелес Гэлакси». Этот уход я считаю вообще непонятным, ведь лучше бы свою карьеру закончил именно в «Ливерпуле», а не в МЛС, как сделал его одноклубник Каррагер. Сейчас Стивен Джи является тренером молодежной академии. Мне кажется, в 2005 году ЗМ все же должен был получить именно Джеррард за его вклад в общий успех «Ливерпуля» в ЛЧ.

Запасной: Джейми Реднапп (1991-2002)

Хаби Алонсо (2004-2009)

Начал свою карьеру в «Реал Сосьедаде», откуда и перешел в «Ливерпуль» в 2004 году, вместе с Луисом Гарсией. Бенитес, встав у руля клуба, начнет стремиться реорганизовать клуб и полностью переработать игру команды, выбрав свой собственный стиль тренерства и тактику команды. Поэтому он доверил место испанцу. Как и все в том сезоне, Хаби будет ключевой фигурой команды и принесет ей победу в финале ЛЧ 2005 года против «Милана», сравняв счет. Идеальный футболист обладает всеми лучшими качествами на поле, плюс качеством лидера, вот почему он перейдет впоследствии в «Реал», а затем в «Баварию». Свой первый гол за свою команду Алонсо забьет, выйдя на замену в матче против «Фулхэма», который они будут проигрывать 0:2 после перерыва, а с появлением его на поле и забитого мяча, они переломят ход матча и «красные» выиграют 4:2. В 2006 году на Кубке Англии он забьет прекрасный гол, правда, в пустые ворота с 60 метров, и кто-то даже рассказывал, что поставил 200 фунтов на гол Хаби издалека по ходу того сезона, и даже заработал на этом 25000 фунтов. Неплохо какой-то везунчик угадал. Затем Хаби повторил свой маневр и в матче с «Ньюкаслом», ударил издалека в своем стиле. За последние годы «Ливерпуль» совершил много непростительных ошибок на трансферном рынке, тут речь идет не о покупке, а о продаже своего лидера.

Запасной: Хавьер Маскерано (2007-2010)

Стив МакМанаман (1989-1999)

Англичанин. Понятно, что лучшие годы своей карьеры он проведет за рубежем в «Реал Мадриде», где выиграет две ЛЧ и станет одним из немногих англичан, кому удалась карьера за рубежом. Но так или иначе, он был колоритной личностью и в «Ливерпуле», отыграв за них 10 сезонов. Самый памятный его матч — это финал Кубка Лиги 1995 года против «Болтона», где его дубль помог клубу победить 2:1 и завоевать трофей. Но также он попал в список «Спайс Бойз» — это группа талантливых игроков, которые свой талант раскрывали зачастую не на поле, а за его пределами. Также после перехода в «Реал» его, как и Оуэна, не очень-то любили болельщики, хотя надо всегда уважать своих бывших игроков, ведь они сделали для клуба достаточно. В период большого спада в 90-х ему приходилось порой впрягаться на поле и тянуть за собой забуксовавший клуб. Его любили очень сильно, поэтому и ненавидили после. Всего отыграл 364 игры и забил 66 голов во всех турнирах.

Запасной: Владимир Шмицер (1999-2005).

Нападающие.

Робби Фаулер (1992-2001/ 2006-2007)

Англичанин. Воспитанник клубной академии, один из наиболее выдающихся футболистов в истории клуба, провёл в его составе 330 матчей, в которых забил 173 гола. Фаулер шестой в списке главных бомбардиров АПЛ. Свой первый хет-трик в составе клуба Фаулер забил в чемпионате 1993 года в ворота «Саутгемптона», а его самый быстрый хет-трик в ворота «Арсенала» в августе 1994 года продержался 22 года, и лишь спустя столько лет в 2016-м Садио Мане обновил рекорд, выступая тогда за «святых», теперь он в составе мерсисайдцев. В 1995 и в 1996 годах он два года подряд был признан по мнению ПФА молодым игроком года в чемпионате. До 97 года Фаулер в каждом сезоне забивал больше тридцати мячей. В сумме за три года он забил 98 голов, за три с половиной — 116. После Стен Коллимор, партнер Робби с 1995 по 1997 года, в своей автобиографии рассказал, что Фаулер — лучший игрок, с которым ему когда-либо приходилось играть. Фаулер и Коллимор были одними из самых лучших партнеров в Англии в сезоне-1996/97. В 97-98 годах он получил травму, и ему на замену был выставлен Майкл Оуэн. Но затем он все же вернул себе позицию в стартовом составе. Также он сыграл роль и в сезоне-2000/2001, где отыграл во всех трех играх, которые завершились победами в Кубке Лиги, Кубке Англии и Кубке УЕФА. Затем он проиграл конкуренцию прекрасному тандему нападающих в Англии (Оуэну и Хески) и был продан за 12 млн стерлингов в «Лидс». Затем спустя пару лет он вернулся ненадолго, тем самым «Ливерпуль» просто проявил дань уважения к своему бомбардиру, вернув его домой.

Запасной: Иан Раш (1980-1987/1988-1996)

Луис Суарес (2011-2014)

Уругвайский футболист, который провел всего 3 сезона, но оставил о себе только положительные эмоции. В январе 2011 года «Аякс» продает его в «Ливерпуль», где тогдашний тренер Кенни Далглиш подпишет будущую звезду команды, и ему дадут 7 номер, который когда-то носил и сам шотландец. Сезоны 2012/13 и 2013/14 являются самыми лучшими в его карьере на «Энфилде». В сезоне 12/13  провёл 33 матча в АПЛ, где забил 23 мяча (в том числе хет-трики в ворота «Норвича» и «Уигана») и сделал 10 результативных передач. Следующий сезон получился еще мощнее. 1 января 2014 года Суарес в домашнем матче против «Халл Сити» забил свой 20 гол в 15 матчах английской Премьер-Лиги, установив новый рекорд чемпионата. По итогам сезона уругваец стал лучшим бомбардиром первенства, забив 31 гол в 33 встречах, такой статистики давно не было со времен Иана Раша, но как не печально бы это звучало, но команде Брендана Роджерса не удалось сделать маленькое чудо в последних играх. Сыграв неудачно, они лишились возможности взять золотые медали чемпионата. Его успех не остался без внимания, и он перешел в лучший клуб мира — «Барселону», как и Маскерано до этого, тем самым оставив команду без наконечника. Было бы также интересно посмотреть, если бы Торрес остался в «Ливерпуле», какие бы плюсы получил от этого клуб в нападении. Остается только гадать.

Запасной: Фернандо Торрес (2007-2011)

Майкл Оуэн (1997-2004)

Англичанин и еще один талантливый игрок из академии «Ливерпуля». В 1997 году на Туманном Альбионе Майкл считался самым перспективным молодым игроком в Англии. Его дебют состоялся в мае 1997 года, где он сразу забил гол в ворота «Уимблдона». Правда, тот матч они проиграли 1:2, но он был признан лучшим игроком той встречи, и самым юным дебютантом «Ливерпуля» в рамках АПЛ. В сезоне-1997/1998 им было забито 23 гола. В конце того сезона был признан спортсменом года в Англии по версии BBC. Также ему удался первый покер в карьере в сезоне-1998/1999 в ворота «Ноттингема». Всего в чемпионате забил 18 голов, но, даже получив травму, он стал одним из лучших бомбардиров того чемпионата. Самым лучшим сезоном в его карьере можно назвать кампанию-2000/2001, тогда вместе с партнерами завоевал требл: Кубок Лиги, где забил два важных гола, Кубок Англии и Кубок УЕФА, а также Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА, забив победный гол в ворота Оливера Кана и «Баварии». Также он забьет хет-трик в ворота Германии на отборочном турнире к чемпионату мира 2002, тем самым став вторым после Джеффри Херста, кому покорились три гола в ворота Германии. Встреча закончилась со счетом 5:1, и ни у кого не осталось сомнений, кто будет признан лучшим игроком Европы 2001 года, и кто получит совершенно заслуженный Золотой Мяч.

Многие болелы «Ливерпуля» ему не могут простить переход в «Реал», а тем более в МЮ, но они должны гордиться тем фактом, что Оуэн получил награду ЗМ в качестве игрока «Ливерпуля». Ни Кевин Киган, ни Иан Раш подобного не добивались именно в составе «красных». В сезоне-2003/2004 Оуэн побьет рекорд Раша в еврокубках, играя за команду. По итогам сезона клуб покинет главный тренер Жерар Улье, а его место займет Бенитес. Первым, что сделал Бенитес после назначения, это поехал в Португалию, в тренировочный лагерь находившейся там сборной Англии (команда готовилась к чемпионату Европы), чтобы встретиться со Стивеном Джеррардом и Майклом Оуэном. Майкла ждали переговоры о новом контракте. После этой встречи Оуэн покинул команду, перебравшись в «Реал». Поговаривают, что инициатором перехода был сам тренер, который не видел его в своей команде, и футболисту ничего не оставалось, кроме как принять приглашение от мадридского «Реала». После Оуэн часто хотел вернутся в «Ливерпуль», но вечно что-то откладывалось в этой попытке. Поэтому никто не должен обижаться на то, что он выбрал МЮ, запихнув подальше свою ливерпульскую гордость, перебравшись в команду Фергюсона, где он выиграл золото АПЛ, тем самым разозлив всех фанатов, которые до сих пор ему не простили и переход в «Реал», и переход в «Юнайтед». В Чемпионате АПЛ Майкл забил 150 голов.

Запасной : Эмил Хески (2000-2004).

Главный тренер: Жерар Улье 1998-2004, Рафаэль Бенитес 2004-2010

В итоге мне удалось собрать вот такую символическую команду «Ливерпуля» в АПЛ. Так что если кто-то не согласен с моим выбором игроков, можете написать свой список 11 лучших, если, конечно, такие есть. Отдельно хотелось бы послушать фанатов «Ливерпуля», которые на каждом шагу кричат о своем титулованном клубе и возможно подвергнут критике первый номер в воротах Ежи Дудека и поставят Пепе Рейну.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
03 июля 2017
Александр Чистяков
Браво, Роналду и немцы в символической сборной КК-2017
Отшумел Кубок Конфедераций, репетиция Мундиаля удалась! Какие же футболисты ярче всего проявили себя на турнире в России? «Соккер.ру» отвечает символической сборной.
Комментариев: 30
02 июля 2017
Вадим Багров
Без Роналду. Португалия продолжит побеждать?
Сборная подарила отцу Криштиану еще одну медаль, но скоро всегда придется играть без звезды футбола. «Соккер.ру» оценивает возможности португальской команды будущего.
Комментариев: 13
01 июля 2017
Вадим Багров
Легенды в поиске. Сборная свободных суперагентов
Закончились двадцатидвухлетние отношения Терри и «Челси», Алвес, Ибрагимович и многие звезды – свободные агенты. «Соккер.ру» подыскивает всем новые клубы!
Комментариев: 5
27 июня 2017
Александр Чистяков
Сильнейший состав сборной России
​«Соккер.ру» убедит вас, что состав сборной России выглядит вполне боеспособным, если убрать травмы, отжившие традиции, забыть о конфликтах футболистов с тренером.
Комментариев: 44
15 июня 2017
Станислав Горин
Суперсборная будущего для Зидана
Французы уверены, что Зинедин после «Реала» поработает со сборной. И «Соккер.ру» понимает выбор, ведь молодые «трехцветные» на пути в «Баварию», «Реал» и «Барселону».
Комментариев: 25
12 июня 2017
Вадим Багров
Андре Силва и сборная дорогих подписаний «Милана»
Самые дорогие новички в истории «Милана» - португальцы. «Соккер.ру» собрал для Андре Силвы, которого Роналду называет наследником в сборной, компанию больших чемпионов.
Комментариев: 29
10 июня 2017
Александр Чистяков
Сборная сезона: супергерои РФПЛ!
«Соккер.ру» отложил объявление символической команды сезона, чтобы составить команду избранных на холодную голову и без подсказок. Встречайте лучших футболистов РФПЛ!
Комментариев: 33
02 июня 2017
Александр Чистяков
Действующие игроки, не выигрывавшие Лигу чемпионов
«Соккер.ру» продолжает подготовку к завтрашнему финалу Лиги чемпионов. Знаем, что многие будут болеть за успех Буффона, и подбираем достойную компанию для Джанлуиджи.
Комментариев: 23
30 мая 2017
Александр Чистяков
Почти свободны. Футболисты, чьи контракты на исходе
Среди игроков, которые буквально через месяц избавятся от всяческих обязательств, хватает знаменитостей. «Соккер.ру» собрал целую сборную будущих свободных агентов.
Комментариев: 16
26 мая 2017
Александр Чистяков
Сборная разочарований РФПЛ 2016/17
Настало время назвать имена игроков, которые в завершившемся чемпионате России выступили неубедительно или откровенно провалились. Антисборная сезона. Версия «Соккер.ру».
Комментариев: 36
все материалы по этой теме
Турниры