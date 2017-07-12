Топ-10 дорогих футболистов по сумме всех трансферов

Хамес после выкупа «Баварией» его контракта может стать самым дорогим футболистом в истории по сумме трансферных затрат. «Соккер.ру» указывает ориентир для Родригеса.

Всем известно, что самый дорогостоящий футболист на сегодняшний день – Поль Погба, за французского полузащитника МЮ прошлым летом отдал 105 миллионов евро. Это рекорд для одного трансфера, а что если сложить все сделки с участием футболиста за карьеру? Кто окажется на вершине рейтинга?

10 место. Гарет Бэйл (Уэльс) = 115.7 миллионов евро

Расшифровка: 14.7 (из «Саутгемптона» в «Тоттенхэм») + 101 млн. евро (из «Тоттенхэма» в «Реал»).

Замыкает десятку валлийский вингер мадридского «Реала», чей трансфер был рекордным до прошлогоднего перехода Поля Погба в МЮ, хотя Флорентино Перес долго убеждал Криштиану Роналду, что именно он остается самым дорогим футболистом планеты. Но одного перехода в «Мадрид» хватило бы Бэйлу лишь для попадания в хвост второй двадцатки по суммарным затратам клубов на трансферы, но за пару недель до 18-летия он перешел в «Тоттенхэм», который выложил в казну «Саутгемптона» почти 15 миллионов евро.

9 место. Хуан Себастьян Верон (Аргентина) = 116 миллионов евро



Расшифровка: 2.2 (из «Эстудиантеса» в «Боку Хуниорс») + 17.5 (из «Сампдории» в «Парму») + 30 (из «Пармы» в «Лацио») + 42.6 (из «Лацио» в МЮ) + 21.5 (из МЮ в «Челси») + 2.2 (из «Челси» в «Эстудиантес»).

Аргентинец набил себе внушительную сумму количеством переходов, причем нет данных по выплатам «Сампдории» в пользу «Боки», когда полузащитник переезжал в Европу. Впрочем, этой погрешностью можно пренебречь, так как Верон тогда был молод и не знаменит.

8 место. Луис Суарес (Уругвай) = 116.52 миллионов евро

Расшифровка: 0.8 (из «Насьоналя» в «Гронинген») + 7.5 (из «Гронингена» в «Аякс») + 25.5 (из «Аякса» в «Ливерпуль») + 81.72 (из «Ливерпуля» в «Барселону»).

Обращает на себя внимание плотность результатов: Гарет Бэйл, Хуан Себастьян Верон и Луис Суарес расположились в радиусе одного миллиона евро, причем уругвайцу, как выясняется, забраться на восьмую строчку позволила скромная выплата в размере 800 тысяч евро – сумма его трансфера из «Насьоналя» в «Гронинген».

7 место. Эрнан Креспо (Аргентина) = 119.27 миллионов евро



Расшифровка: 4 (из «Ривер Плейт» в «Парму») + 55 (из «Пармы» в «Лацио») + 36 (из «Лацио» в «Интер») + 24.27 (из «Интера» в «Челси»).

Еще один большой аргентинский игрок, который сделал себе карьеру в Италии, но не был счастлив в Англии. Забегая вперед, скажу, что в топ-10 этого рейтинга вообще доминируют южноамериканцы, которых больше половины, и, в частности, аргентинцы – их четверо.

6 место. Николя Анелька (Франция) = 127.36 миллионов евро



Расшифровка: 0.76 (из ПСЖ в «Арсенал») + 35 (из «Арсенала» в «Реал») + 34.5 (из «Реала» в ПСЖ) + 1.4 (аренда из ПСЖ в «Ливерпуль») + 15 (из ПСЖ в «Ман Сити») + 10.7 (из «Ман Сити» в «Фенербахче») + 12 (из «Фенербахче» в «Болтон») + 18 (из «Болтона» в «Челси»).

Анелька – известный футбольный кочевник, он был объектом восьми сделок, в которых фигурировали деньги, в итоге, получилась внушительная сумма, хотя главные и громкие трансферы Николя случились в молодости, когда переходил в «Реал», а потом бежал с мадридского двора.

5 место. Хамес Родригес (Колумбия) = 137.63 миллионов евро



Расшифровка: 0.28 (из «Энвигадо» в «Банфилд») + 7.35 (из «Банфилда» в «Порту») + 45 (из «Порту» в «Монако») + 75 (из «Монако» в «Реал») + 10 (аренда из «Реала» в «Баварию»).

Пока подсчитаны только уже состоявшие траты на трансферы Хамеса Родригеса, но ведь в «Баварию» колумбиец перешел на правах аренды, скорее всего, впереди выкуп его контракта за сумму около 40 миллионов евро, которые прибавятся к текущей сумме.

Немецкая пристань для Хамеса

4 место. Ромелу Лукаку (Бельгия) = 138.56 миллионов евро



Расшифровка: 15 (из «Андерлехта» в «Челси») + 3.5 (аренда из «Челси» в «Эвертон») + 35.36 (из «Челси» в «Эвертон») + 84.7 (из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед»).

Но здесь и сейчас кое-кто опередил Хамеса Родригеса и вырвался на четвертое место, при этом в случае Лукаку невозможно учесть тот факт, что между МЮ и «Эвертоном» состоялась сделка «обмен с доплатой», ведь в ливерпульский клуб перешел Уэйн Руни. Как бы то ни было, мы можем посчитать только деньги, задействованные в сделках, чем и занимаемся.

Ромелу Лукаку, каким вы его не знали

3 место. Гонсало Игуаин (Аргентина) = 141 миллион евро



Расшифровка: 12 (из «Ривер Плейта» в «Реал») + 39 (из «Реала» в «Наполи») + 90 (из «Наполи» в «Ювентус»).

Игуаин шел по нарастающей, и очевидно, что главный трансфер с его участием уже состоялся. Это переход прошлым летом из «Наполи» в «Ювентус» за 90 миллионов евро.

2 место. Златан Ибрагимович (Швеция) = 169.1 миллиона евро



Расшифровка: 7.8 (из «Мальме» в «Аякс») + 16 (из «Аякса» в «Ювентус») + 24.8 (из «Ювентуса» в «Интер») + 69.5 (из «Интера» в «Барселону») + 6 (аренда из «Барселоны» в «Милан») + 24 (из «Барселоны» в «Милан») + 21 (из «Милана» в ПСЖ).

Конечно, Златан, ну кто его не знает?! Ибрагимович ходил-бродил по большим клубам, выигрывал чемпионаты и забивал голы, а за него платили хорошие деньги. Три сделки на суммы более 20 миллионов евро – внушительно!

1 место. Анхель Ди Мария (Аргентина) = 179 миллионов евро



Расшифровка: 8 (из «Росарио» в «Бенфику») + 33 (из «Бенфики» в «Реал») + 75 (из «Реала» в МЮ) + 63 (из МЮ в ПСЖ).

А вот и №1 в представленной номинации, причем Анхель резко взлетел на первую строчку рейтинга, совершив в течение года два перехода, которые в сумме дали 138 миллионов евро. Впрочем, приживись Ди Мария в «Манчестер Юнайтед», не было бы трансфера в ПСЖ и первой строчки в рейтинге самых дорогих футболистов по сумме всех сделок.

Кто лучший среди россиян?

Жирков не только является самым дорогостоящим российским футболистом в истории по единовременному трансферу (21 миллион евро, из ЦСКА в «Челси»), Юрий и по сумме сделок опережает всех соотечественников. 47.94 евро заплатили за него в общей сложности, это 133-е место в мировом рейтинге. Расшифровка выглядит следующим образом: 0.3 (из «Спартак Тамбов» в ЦСКА) + 21 (из ЦСКА в «Челси») + 15 (из «Челси» в «Анжи») + 11 (из «Анжи» в «Динамо») + 0.64 (из «Динамо» в «Зенит»).