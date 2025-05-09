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«Жирона» — «Вильярреал». Прогноз на матч Ла Лиги (10.05.2025)

сегодня, 17:02
Жирона

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.1. В случае победы «Жироны», зайдет коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle 3.30 3.79 2.14
Pari 3.30 3.85 2.13

Также в линии букмекеры предлагают за ТБ 2.5 1.6 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Жирона» на сегодняшний день проводит ужасный сезон. После долгой череды беспроигрышных матчей, команда вплотную приблизилась к зоне вылета. На данный момент команда занимает 15 место с 38 баллами. Два последних матча «Жироны» завершились ничьёй с «Леганесом» (1:1), и домашней победой над «Мальоркой» (1:0).

«Вильярреал» имеет неплохую форму, и стабильно располагается в зоне еврокубков, на пятом месте, с 58 очками. За пятёрку «Вильярреал» будет конкурировать с «Бетисом», который подобрался вплотную, отставая всего на один балл. Два последних матча «Вильярреала» завершились победами над «Эспаньолом» (1:0), и «Осасуной» (4:2).

Информация для ставок

  • В последней встрече «Жирона» прервала без выигрышную серию из 11 матчей
  • «Вильярреал» выиграл три встречи из пяти прошедших
  • «Жирона» забила четыре гола за пять поединков

Прогноз

«Жирона» будет пытаться играть наравне с «Вильярреалом», но вряд ли у нее это получится. Рекомендуем сделать ставку на победу «Вильярреала» по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Мостбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.02 1.26 2.40 1.61 1.89 1.99
Pari 2.35 1.60
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