«Жирона» — «Вильярреал». Прогноз на матч Ла Лиги (10.05.2025)

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сегодня, 17:02

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.1. В случае победы «Жироны», зайдет коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают за ТБ 2.5 1.6 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Жирона» на сегодняшний день проводит ужасный сезон. После долгой череды беспроигрышных матчей, команда вплотную приблизилась к зоне вылета. На данный момент команда занимает 15 место с 38 баллами. Два последних матча «Жироны» завершились ничьёй с «Леганесом» (1:1), и домашней победой над «Мальоркой» (1:0).

«Вильярреал» имеет неплохую форму, и стабильно располагается в зоне еврокубков, на пятом месте, с 58 очками. За пятёрку «Вильярреал» будет конкурировать с «Бетисом», который подобрался вплотную, отставая всего на один балл. Два последних матча «Вильярреала» завершились победами над «Эспаньолом» (1:0), и «Осасуной» (4:2).

Информация для ставок

В последней встрече «Жирона» прервала без выигрышную серию из 11 матчей

«Вильярреал» выиграл три встречи из пяти прошедших

«Жирона» забила четыре гола за пять поединков

Прогноз

«Жирона» будет пытаться играть наравне с «Вильярреалом», но вряд ли у нее это получится. Рекомендуем сделать ставку на победу «Вильярреала» по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Мостбет.