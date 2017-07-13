Стоимость зрелища. Клубы РФПЛ и их цены

«Соккер.ру» приводит цифры, которые помогут вам сравнить цены на билеты и атрибутику в РФПЛ. Есть футболки дороже, чем у «Реала», «Баварии» и «Барселоны»!

Стоимость абонементов

Часто говорят о низкой посещаемости в РФПЛ, а она начинается не только с качества футбола, но и с цен на билеты и абонементы. Сразу учитываем, что у многих клубов есть скидки для тех, кто покупал сезонные пропуска в прошлом году. Отдельно отмечаем фан-сектора – там свой подход. Но общее представление о порядке футбольных цен в Москве и регионах можно составить, ознакомившись с таблицей ниже. Представлены самые дорогие абонементы и самые дешевые, но без учета редких специальных предложений для отдельных фан-секторов:

Стоимость абонементов на матчи клубов РФПЛ 2017/18 в рублях Спартак ЦСКА Зенит Ростов Краснодар Ахмат Локомотив Рубин Самый дорогой 189 150 208 000 158 800* 150 000 42 000 Нет данных 100 000 10 000 Самый дешевый 6 500 7 000 7 800 3 000 3 000 Нет данных 3 000 1 000 Динамо М Тосно СКА-Хабаровск Урал Анжи Уфа Арсенал Т Амкар Самый дорогой 50 000 12 000 7 500 7 000 14 000 7 200 9 000 10 000 Самый дешевый 2 500 4 000 3 000 2 000 1 650 2 000 2 500 3 500

* - у «Зенита» на сайте указаны цены абонементов на 1-й круг, в таблице для наглядности суммы умножены на два.

Как видите, для Москвы цена абонемента за воротами колеблется в рамках 2.5-7 тысяч. Хотя понятно, что поймать дешевый пропуск практически невозможно. И смотреть футбол среди фанатов не все хотят. Так что минимальная стоимость по «Динамо» формально - 2 500 рублей за воротами, а вот на центральную трибуну же 7 400 рублей. У «Спартака» та же категория – в полтора раза дороже, как и у ЦСКА. А в регионах самый дешевый абонемент можно найти на матчи «Рубина» - по тысяче рублей. Но там большой новый стадион, и чтобы попасть на центральную трибуну, придется заплатить больше. Не намного, политика казанцев понятная – надо поднять посещаемость.

«Анжи», «Уфа» и «Арсенал» принимают гостей на фоне других дешево, а вот «Тосно» себя высоко ценит. Не факт, что будут бить рекорды посещаемости. А вот цены по 3 000 рублей за абонементы на матчи «Ростова» и «Краснодара» порадуют народ. В этих случаях, даже если не считать предложение пройти заодно и на матчи Кубка России, получается примерно по 200 рублей за билет. Разумеется, кто хочет смотреть футбол с центральных секторов – заплатит больше. В случае с «Ростовом», например, это 9-16 тысяч рублей за пропуск на сезон. Не так уж мало для Ростова-на-Дону.

У «Спартака» абонементы на центральные трибуны тоже, разумеется, не по 6 500 и не по 5 900. Но тут важно отметить, что если «Рубину» сложно будет заполнить ВИП-ложу по 10 000 за абонемент, то «Спартак» найдет желающих и по 199 000 за пропуск, купленный в кассе стадиона. В целом фиксируем двукратную разницу между Москвой и остальными городами, если не выше. И подчеркиваем примерно одинаковую политику остальных, не считая «Анжи», где самые низкие цены на дешевые абонементы.

А отдельно нужно сказать о «Зените». На стадион «Санкт-Петербург», в девичестве «Крестовский», продают абонементы лишь на первый круг. Дополнительно обещают пропускать на игры Лиги Европы. Но если умножить цены на два, то получатся недешевые абонементы с учетом, что «Зенит» арендует арену за 1 рубль. 23 800 за абонемент на один круг – немало! Особенно с учетом, что пару лет тому назад примерно столько же стоил пропуск на «Петровский» на центральные места и на целый сезон.

Какую цель преследует «Зенит», не стараясь сделать пропуска доступными? Если хотят убрать с хороших мест часть верных болельщиков, променяв их на тех, у кого есть деньги, то кто будет ходить на стадион как в модное заведение – могут выиграть. По ценообразованию к «Зениту» есть вопросы, ведь у «Спартака» и ЦСКА цифры московские, но не увеличили их по сравнению с прошлым сезоном, чем могут задобрить публику. А «Зенит» соберет полный стадион, только если начнет играть сказочно, согласно ценам на билеты.

Стоимость атрибутики

Воспитание фаната начинается с первой детской футболки любимого клуба! И вот тут интереснее, ведь стадионы и города разные, но у многих клубов повторяются производители формы. Получается примерно одна стоимость футболок оптом. Проверим, есть ли разница в розничной цене? Берем цены на основную форму – оригинал, в котором рубятся футболисты, и реплику от производителя. Сразу отмечаем, независимо от производителя, копия часто не отвечает запросам по качеству – узнайте у знакомых, которые уже купили такую футболку, стоит ли так поступать!

Но каковы цены нового сезона? Высокие – «Спартак» продает форму по 11 190 за домашний оригинальный комплект. По официальному курсу получается 161 евро. Для сравнения – новенькую футболку «Барселоны» можно купить за 140 евро, реплику – за 85 евро в официальном магазине каталонцев. При этом средняя зарплата в России – 35 000, но это средняя, а так по областям можно и 16 200 найти. Фанат «Спартака» в Орловской области себе не сможет даже футболку купить? Не сможет, а в Каталонии фанат осилит покупку, ведь там средняя зарплата – 139 000 рублей.

ЦСКА в этом вопросе адекватнее, оценивает новую футболку в 6 990 рублей, реплику – в 4 990 рублей. Заметно дешевле, чем у «Спартака». Что там, у зажиточной «Баварии» самая высокая цена на футболку в магазине – 45 евро, то есть форма «Спартака» дороже в 2.5 раза! Понятно, почему москвичи планируют сменить производителя через год. Но чем думали, подписывая контракт? Белую полосу, как пошутил Уткин, отдали форме «Ювентуса», а себе что оставили?

Непрофессионализм? За пару дней до старта сезона такое количество клубов прошляпило своевременную презентацию формы и, следовательно, ее продажи онлайн, что понятно, почему в результате жалуются на прибыль. Например, у того же «Краснодара» интересная новая форма, ее презентовали. Но какая будет цена, если прошлогодний комплект продавали по 9 900 до скидок? Пока неизвестно, а надо представлять и сразу продавать, иначе какой смысл в отдельной презентации?

Похвастаться смешным девизом о львах и душе города с фото коренных питерцев Дзюбы, Кокорина, Ивановича и Жулиано? У «Зенита» привычный вид футболок, но 9 950 рублей за майку, согласитесь, многовато. Это тоже чуть дороже, чем у «Барселоны»! Также не смешно, что у «Зенита» и «Спартака» один производитель, одно качество исполнения – не может быть разного, но при этом наценка у москвичей - 37 % на реплике, и на 11 % для оригинала по сравнению с питерской футболкой.

Впрочем, есть приятные исключения. Например, «Урал» не только догадался не заключать контракт с теми, кто не позволяет продавать в России футболки по адекватным ценам, но и успел выставить в продажу новые футболки – оранжево-черную за 1 990 рублей и белую за аналогичные деньги. Неужели «Спартак» обеднел бы, продавай футболки не по 2 тысячи, конечно, но хотя бы не дороже «Реала»? Форму «Мадрида» на новый сезон вы можете купить за 90 долларов. Понятно, что у «Спартака» и «Реала» дополнительно надо доплатить за бейджи, нанесение фамилии и номера, но 90 долларов и 160 евро – немного разные деньги, согласитесь. Особенно если «сливочных» и «красно-белых» сравниваем!

За какие клубы болеть в РФПЛ дорого?

За те, что не думают о фанатах, прекрасно понимания, что даже если поднять цены на абонементы, билеты и атрибутику, то стадион, как у «Спартака», окупится за лет 30 в лучшем случае. А такая арена, как у «Зенита», не окупится еще лет семьдесят. Тогда возникает вопрос, зачем выкачивать из болельщиков лишние деньги, если РФПЛ и так финансируется бюджетом на 90 %? Процесс бессмысленный, популяризация футбола нулевая. А вот каждый фанат в майке клуба – ходячая реклама! Также непонятно, зачем ведущие российские клубы заключают контракты с известными мировыми брендами, если не готовы обсуждать условия в интересах фанатов и с оглядкой на специфику РФ.

Клубы фактически сдают фанатов в руки брендов. А потом еще и оказывается, что у «Барселоны» наценка ниже, хотя им надо платить зарплату Суаресу, Неймару и Месси. И не надо говорить про объемы продаж, «Спартаку» выгоднее реализовать в два раза больше оригинальных футболок со скидкой, как это делает «Бавария», нежели задрать цены и отправить поклонников покупать контрафактные китайские копии. И если можно поддержать политику многих клубов с закреплением цен на абонементы – уровень жизни народа за год точно не вырос, то по футболкам и мерчендайзингу есть масса вопросов. Например, как можно за пару дней до начала сезона не вывести на рынок новую форму? А многие еще даже не чесались!

В РФПЛ не умеют продавать футбол. Не спешат на нем зарабатывать, надеясь, что народ сам найдет стадион, посчитав местом идеального времяпровождения. В результате можем получить проблемы даже с посещаемостью на стадионе «Санкт-Петербург», хотя одноименный город готов заполнить трибуны на сто процентов. Со «Спартаком» все понятно – пользуются спросом. Но другие на что рассчитывают? Да, самые доступные пропуска в целом по адекватной цене, хотя там и комфорт нулевой. На ВИП-ложи не смотрим – они для людей, которые печатают в РФ деньги. Но по среднеценовой категории есть вопросы.

А вот футболки, которые дороже, чем новые у «Реала» - дикость и жадность. Потребителей надо знать и уважать! Возможно, состоятельные болельщики «Зенита» и «Спартака» скажут, что для них 30-40 тысяч рублей на атрибутику для семьи болельщиков – копейки. Но если оба клуба заявляют, что у них несколько миллионов поклонников по всей России, то надо учитывать возможности не только самых богатых. Что сделать, чтобы дошло, что 10-11 тысяч рублей за майку, причем без доплаты за нанесение фамилии и номера – высокая стоимость даже для испанца и немца? У многих мировых грандов цены на качественную атрибутику не так кусаются, как у «Зенита» и «Спартака».