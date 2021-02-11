«Гент» — «Шарлеруа». Прогноз на матч Кубка Бельгии (11.02.2021)

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сегодня, 06:43

В 1/8 финала Кубка Бельгии «Гент» ждет в гости неуступчивый «Шарлеруа». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Судя по линии букмекерской конторы Мелбет, фаворитом встречи является «Гент». Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.86. Победа «Шарлеруа» оценивается коэффициентом 4, а ничейный исход представлен котировкой 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку 1.75 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 2.08. Ставка «обе забьют» представлена котировкой 1.67.

Форма команд

«Гент» немного поправил свои результаты в последнее время и стал меньше проигрывать, но в основном клуб расходится миром со своими соперниками. В последнем матче чемпионата «Гент» сыграл вничью с «Эйпеном» (2:2). На прошлой стадии Кубка Бельгии команда не ощутила проблем в игре с представителем нижнего дивизиона «Хер-Тонгерен» (5:0). Кубок Бельгии остается хорошим шансом для «Гента» спасти этот сезон.

«Шарлеруа» после серии поражений из пяти матчей не проигрывает уже 4 поединка. Команда собралась и старается показывать свой футбол, добиваясь положительного результата. В 1/16 финала Кубка Бельгии «Шарлеруа» обыграл в напряженном поединке «Вестерло» (1:0), а в прошлом туре чемпионата сыграл вничью с «Зюлте-Варегем» (1:1).

Информация для ставок

«Гент» не проигрывает уже пять матчей во всех турнирах

«Шарлеруа» идет без поражений четыре матча подряд

В четырех из пяти последних очных встреч команд был зафиксирован исход с тоталом меньше 2.5 мячей

«Шарлеруа» проиграл четыре из пяти выездных матчей за последний месяц

Прогноз

«Гент» очень мотивирован на борьбу за Кубок Бельгии. Победа в этом турнире дает право участия в Лиге Европы в следующем сезоне, тем более команда еще ничего не гарантировала себе в чемпионате. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.86.