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6 : 0
завершен
17 ноября 2020, 22:45
вторник
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Стадион Олимпийский (Севилья)
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Мората Альваро
ассистент Руис Фабиан
|1:0
|17’
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Торрес Ферран
ассистент Ольмо Даниэль
|2:0
|33’
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Родри
ассистент Руис Фабиан
|3:0
|38’
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Торрес Ферран
ассистент Гайя Хосе Луис
|4:0
|55’
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Торрес Ферран
ассистент Руис Фабиан
|5:0
|71’
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Ойарсабаль Микель
ассистент Гайя Хосе Луис
|6:0
|89’
|37’
|Кох Робин
|67’
|Та Джонатан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Руис Фабиан
|Каналес Серхио
|12’
|Гарсия Эрик
|Рамос Серхио
|43’
|46’
|Та Джонатан
|Зюле Никлас
|61’
|Вальдшмидт Лука
|Сане Лерой
|61’
|Нойхаус Флориан
|Горецка Леон
|Ойарсабаль Микель
|Мората Альваро
|73’
|Асенсио Марко
|Торрес Ферран
|73’
|Морено Жерар
|Ольмо Даниэль
|73’
|76’
|Хенрикс Бенжамин
|Вернер Тимо
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|23
|Удары по воротам
|2
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|10
|Удары в створ
|0
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|6
|Фолы
|12
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|6
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|3
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|69%
|Владение мячом
|31%
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|0
|Cэйвы
|4
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|0
|Предупреждения
|2
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Это, кстати, нашего Черчесова в первую очередь касается - как ты будешь раскрывать игроков, если ты им играть не даёшь? Может на скамейке будущий Месси сидит по таланту, но из-за недостатка практики превратится в обычного Кокорина.
Это, кстати, нашего Черчесова в первую очередь касается - как ты будешь раскрывать игроков, если ты им играть не даёшь? Может на скамейке будущий Месси сидит по таланту, но из-за недостатка практики превратится в обычного Кокорина.