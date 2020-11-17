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Гибралтар - Лихтенштейн
Андорра - Латвия
Мальта - Фарерские острова
Хорватия - Португалия
Франция - Швеция
Люксембург - Азербайджан
Черногория - Кипр

Текстовая онлайн трансляция матча Испания против Германия

Испания Логотип футбольный клуб Испания 6:0 Логотип футбольный клуб Германия Германия
Испания
Германия
6 : 0
завершен
17 ноября 2020, 22:45
вторник
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Лига Наций 2020/2021, 6 тур
Стадион Олимпийский (Севилья)
Ставки на футбольные матчи
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2.363.663.08
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Лига ставок 2.40 3.60 3.07
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    Голы
    Мората Альваро
    ассистент Руис Фабиан     		1:0 17’
    Торрес Ферран
    ассистент Ольмо Даниэль     		2:0 33’
    Родри
    ассистент Руис Фабиан     		3:0 38’
    Торрес Ферран
    ассистент Гайя Хосе Луис     		4:0 55’
    Торрес Ферран
    ассистент Руис Фабиан     		5:0 71’
    Ойарсабаль Микель
    ассистент Гайя Хосе Луис     		6:0 89’
    Наказания
    37’ Кох Робин
    67’ Та Джонатан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Руис Фабиан Каналес Серхио 12’
    Гарсия Эрик Рамос Серхио 43’
    46’ Та Джонатан Зюле Никлас
    61’ Вальдшмидт Лука Сане Лерой
    61’ Нойхаус Флориан Горецка Леон
    Ойарсабаль Микель Мората Альваро 73’
    Асенсио Марко Торрес Ферран 73’
    Морено Жерар Ольмо Даниэль 73’
    76’ Хенрикс Бенжамин Вернер Тимо
    Статистика
    		 23 Удары по воротам 2
    		10 Удары в створ 0
    		6 Фолы 12
    		6 Угловые 2
    		2 Офсайды 3
    		69% Владение мячом 31%
    		0 Cэйвы 4
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    18 ноября в 15:34
    Просто пошел спад и в команде и у тренера, пора ему сходить творческий отдых на пару лет.
    lobsterdam
    lobsterdam
    18 ноября в 14:36
      avici_liverpool
      avici_liverpool
      18 ноября в 14:32
      неплохо раскатали фрицев на баварские сосиски
      представляю как радовался абамеянг, видя лицо крооса. теперь у тони есть возможность проанализировать 6 разных празднований в реальном режиме
      juvenale
      juvenale ответ ColdSun1995 (раскрыть)
      18 ноября в 13:35
      да ты что?чувак после ЧМ сдал конкретно и в той же Баварии провалился
      ESPANOL
      ESPANOL
      18 ноября в 11:22
      Этот матч очень полезен для тех, кто смеялся над поражением Барселоны от Баварии. Им всем нужно уяснить, что это футбол и в этой игре возможно все! Иногда случаются такие игры, когда все валится и ничего не получается, хотя команда по составу очень приличная и ничто не предвещает катастрофу. Россия от Португалии, Бразилия от немцев, Германия от Испании, у сборных и провалы Барселоны, ПСЖ, Ливерпуля, Реала и пр. в ЛЧ. Да, это сенсации, но смеяться над этим может только человек, далекий от футбола или тот, кто сам никогда не играл в футбол. Такое, кстати бывает и в других видах спорта довольно часто и даже у артистов, когда популярный актер выдает бездарную игру или солист элементарно заваливает свое выступление. Все мы люди, а человек непредсказуем. Мне было жалко Лева вчера. Было такое впечатление, что он сам не понимал происходящего на поле, ну а еще больше его добило то, что ни одна замена не сработала.
      Kosmos58
      Kosmos58
      18 ноября в 10:49
      Представляете, если эрэфовцы вчера попали бы под испанский каток?!. Какой двузначный был бы счёт?!.
      Болею за наших
      Болею за наших
      18 ноября в 10:39
      Не могу понять как так немцы умудрились сыграть против не стабильной Испании. Что то здесь не чисто
      Медив
      Медив
      18 ноября в 10:39
      Лол. Это Лено накаркал про лучшего вратаря за 40 лет. Вот он и получил лучший разгром в истории сборной
      galem72
      galem72
      18 ноября в 10:38
      Такое мощное, развитое, современное и расчётливое государство ФРГ и никто в нём не может понять, что гера Лёва давно пора уже списать из-за его отставания от трендов футбола и отсутствия у сборной положительных результатов. При нём сборка давно уже демонстрирует откровенный фейл.
      No problems
      No problems
      18 ноября в 10:27
      Пи***ц подкрался незаметно.
      alexamit
      alexamit
      18 ноября в 10:21
      Испанский Сталинград!
      Pashok00786
      Pashok00786
      18 ноября в 08:09
      хах а вы еще Крас Севильей обвиняете))...немцам в тренеры срочно нужно Володьку что бы они там "рывочки потренировали забегания всякие"
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      18 ноября в 07:40, ред.
      Хет-трик Феррара Торреса
      Хет-трик Фабиана Руиса по голевым передачам
      Дубль Гайа по голевым передачам
      Как говорит тот дагестанский пацан: "бомба, честно говоря"!))))
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      18 ноября в 07:39
      Если и после этого Лёва не уволят, то я не знаю...
      ХУБУЛ
      ХУБУЛ
      18 ноября в 07:36
      Дно пробито. Казюлькин давно заигрался со своими экспериментами, имея сильнейшую сборную в мире после ЧМ 14 с игроками в самом расвете сил он почему то полез всё менять вызывая в сборную всякую шваль.
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      18 ноября в 07:34
      У гансов что, критические дни? )
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков
      18 ноября в 07:33
      Нежданчик, состав у Германии намного сильней в атаке и полузащите нежели в Испании и тут такое.
      Ravshan878
      Ravshan878 ответ Footbolista (раскрыть)
      18 ноября в 07:28
      Немцы капут.)))Давненько такого сюрприза не видели.
      Agamaga
      Agamaga
      18 ноября в 06:56
      Никто не ожидал такого результата.
      Холодный душ для немцев.
      valt134
      valt134
      18 ноября в 06:33
      Похоже на СТАЛИНГРАД...
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      18 ноября в 05:54
      Ты ли это, сборная Германии? Так слабо и, что уж там скрывать, провально Бундестим уже давно не играла! Наверное, в последний раз такое было в том памятном проигранном матче против Южной Кореи на ЧМ-2018....
      Marat8686
      Marat8686
      18 ноября в 05:41
      Ну как там самый лучший вратарь за последние 40 лет, привет Бернд Лено😁😁😁
      амурец
      амурец
      18 ноября в 03:28
      офигеть
      Mr_Tim
      Mr_Tim
      18 ноября в 03:13
      Немецкая машина дала сбой...
      Bon Scott
      Bon Scott
      18 ноября в 02:40
      Получай фашист гранату!
      ColdSun1995
      ColdSun1995
      18 ноября в 02:35, ред.
      Лёву давно пора, на самом деле
      Германия с таким подбором игроков должна куда увереннее смотреться. После 2014 года не помню, чтобы я был как-то уверен в Бундесманшафт) ну не выглядят они по своей игре как то цельно и опасно

      а это ведь, по сути, основной состав играл Германии)) проиграть ТАКОЙ Испании с Рамосом в обороне - это надо сильно постараться
      ColdSun1995
      ColdSun1995 ответ juvenale (раскрыть)
      18 ноября в 02:33, ред.
      зачем ты говоришь то, о чём не имеешь малейшего понятия?)
      Colchoneros
      Colchoneros
      18 ноября в 02:29
      Браво Испания!
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      18 ноября в 01:44
      Это поражение конечно не так запомнится всем, как матч с Бразильцами, но все равно должно поставить точку для Лева, так как после позорного ЧМ немцы так и не стали той суперсилой, которая была раньше.
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      18 ноября в 01:42
      Сити совершил крайне удачный трансфер Феррана Торреса за смешных 25 лям, вот кто должен быть в основе, а не бесполезный бегунок Стерлинг.
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