В 23 Симон Унаи Пасы: 44 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 14 Гайя Хосе Луис Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 90

З 15 Рамос Серхио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 43

З 20 Роберто Серхи Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 82 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 90

З 2 Торрес Пау Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 121 Точность пасов: 115 Минут сыграно: 90

П 6 Каналес Серхио Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 12

П 8 Коке Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 81 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 90

П 19 Ольмо Даниэль Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 73

П 16 Родри Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 106 Точность пасов: 102 Минут сыграно: 90

Н 7 Мората Альваро Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 73

П 18 Торрес Ферран Ударов всего: 6 Ударов в створ: 4 Голов забито: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 73

Запасные игроки

В 13 Аррисабалага Кепа

В 1 Де Хеа Давид

З 12 Гарсия Эрик Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 47

З 3 Кукурелья Марк

З 4 Мартинес Иньиго

П 5 Льоренте Маркос

П 22 Мерино Микель

П 17 Руис Фабиан Голевые передачи: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 88 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 78

Н 10 Асенсио Марко Пасы: 24 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 17

Н 9 Морено Жерар Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 17

Н 21 Ойарсабаль Микель Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 17