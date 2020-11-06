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1 : 1
завершен
сегодня, 19:00
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Стадион Фишт
|Терехов Сергей
|1:0
|53’
|86’
|1:1(П)
|Андрич Комнен
|13’
|Морозов Григорий
|Миладинович Иван
|79’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|73’
|Данченко Олег
|Фольмер Кирилл
|74’
|Голубев Артем
|Алибеков Ахмед
|74’
|Кротов Вячеслав
|Морозов Григорий
|Цаллагов Ибрагим
|Жоаозиньо
|77’
|Руденко Александр
|Бурмистров Никита
|77’
|79’
|Сысуев Дмитрий
|Жамалетдинов Тимур
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|11
|Удары по воротам
|7
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|4
|Удары в створ
|2
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|10
|Фолы
|18
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|2
|Угловые
|4
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|4
|Офсайды
|0
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|1
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|1
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