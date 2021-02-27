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2 : 0
завершен
27 февраля 2021, 19:00
суббота
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Стадион РЖД Арена (Москва), зрителей: 8932
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 18:35
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Лисакович Виталий
ассистент Куликов Даниил
|1:0
|6’
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Крыховяк Гжегож
ассистент Камано Франсуа
|2:0
|41’
|Тренеру Николич Марко
|74’
|Тренеру Николич Марко
|74’
|Рыбус Мацей
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Кучаев Константин
|Сигурдссон Арнор
|46’
|Эджуке Чидера
|Щенников Георгий
|66’
|Чалов Фёдор
|Рондон Хосе Саломон
|Эдер
|Лисакович Виталий
|69’
|Живоглядов Дмитрий
|Рыбчинский Дмитрий
|85’
|Магкеев Станислав
|Куликов Даниил
|86’
|86’
|Тикнизян Наир
|Марадишвили Константин
|Баринов Дмитрий
|Жемалетдинов Рифат
|90’
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|6
|Удары по воротам
|19
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|2
|Удары в створ
|6
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|19
|Фолы
|12
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|2
|Угловые
|11
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|4
|Офсайды
|3
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|6
|Cэйвы
|0
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|1
|Предупреждения
|0
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Рондон по мячу попадает, в ворота пока нет...
В команде защитники есть, но почему-то альтернативы Васину нет...
Есть всплески и эпизоды, но невнятная рутина перевешивает...
Как итог, - могли приблизится к вершине таблицы, а получили спуск на тормозах...
Сборы и пауза пошли не в прок... Гений коуча способен затмить Солнце...
Рондон по мячу попадает, в ворота пока нет...
В команде защитники есть, но почему-то альтернативы Васину нет...
Есть всплески и эпизоды, но невнятная рутина перевешивает...
Как итог, - могли приблизится к вершине таблицы, а получили спуск на тормозах...
Сборы и пауза пошли не в прок... Гений коуча способен затмить Солнце...