В 1 Помазун Илья Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

З 5 Васин Виктор Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 23 Магнуссон Хордур Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 55 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 2 Фернандес Марио Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 42 Щенников Георгий Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 45

П 7 Ахметов Ильзат Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 5 Пасы: 50 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

П 8 Влашич Никола Ударов всего: 1 Офсайды: 3 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 11 Точные навесы: 2 Пенальти не забито: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

П 19 Зайнутдинов Бактиёр Ударов всего: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

П 22 Марадишвили Константин Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 86

П 17 Сигурдссон Арнор Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 45

Н 32 Рондон Хосе Саломон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 66

Запасные игроки

В 45 Боков Данила

З 62 Карпов Вадим

П 20 Кучаев Константин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45

П 71 Тикнизян Наир Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 9

Н 9 Чалов Фёдор Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Перехваты: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 24

Н 99 Шкурин Илья

Н 11 Эджуке Чидера Ударов всего: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 45