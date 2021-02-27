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Локомотив - ЦСКА
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Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив против ЦСКА

Локомотив Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) 2:0 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) ЦСКА
Локомотив
ЦСКА
2 : 0
завершен
27 февраля 2021, 19:00
суббота
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 20 тур
Стадион РЖД Арена (Москва), зрителей: 8932
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 18:35
Ставки на футбольные матчи
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Мелбет 3.52 3.36 2.23
Лига ставок 3.40 3.45 2.30
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    6' (1:0) Лисакович Виталий (88) (Куликов Даниил (69))
     
    41' (2:0) Крыховяк Гжегож (7) (Камано Франсуа (25))
     
    69' Лисакович Виталий (88) уходит с поля, Эдер (19) вышел на поле
     
    2
    74' Тренеру Николич Марко
    74' Тренеру Николич Марко
     
    85' Рыбчинский Дмитрий (94) уходит с поля, Живоглядов Дмитрий (2) вышел на поле
     
    86' Куликов Даниил (69) уходит с поля, Магкеев Станислав (37) вышел на поле
     
    2
    90' Жемалетдинов Рифат (17) уходит с поля, Баринов Дмитрий (6) вышел на поле
    90+1' Рыбус Мацей (31)
     
    2
    46' Сигурдссон Арнор (17) уходит с поля, Кучаев Константин (20) вышел на поле
    46' Щенников Георгий (42) уходит с поля, Эджуке Чидера (11) вышел на поле
     
    66' Рондон Хосе Саломон (32) уходит с поля, Чалов Фёдор (9) вышел на поле
     
    73' (2:0) Нереализованный пенальти Влашич Никола (8)
     
    86' Марадишвили Константин (22) уходит с поля, Тикнизян Наир (71) вышел на поле
    Голы
    Лисакович Виталий
    ассистент Куликов Даниил     		1:0 6’
    Крыховяк Гжегож
    ассистент Камано Франсуа     		2:0 41’
    Наказания
    Тренеру Николич Марко 74’
    Тренеру Николич Марко 74’
    Рыбус Мацей 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Кучаев Константин Сигурдссон Арнор
    46’ Эджуке Чидера Щенников Георгий
    66’ Чалов Фёдор Рондон Хосе Саломон
    Эдер Лисакович Виталий 69’
    Живоглядов Дмитрий Рыбчинский Дмитрий 85’
    Магкеев Станислав Куликов Даниил 86’
    86’ Тикнизян Наир Марадишвили Константин
    Баринов Дмитрий Жемалетдинов Рифат 90’
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 19
    		2 Удары в створ 6
    		19 Фолы 12
    		2 Угловые 11
    		4 Офсайды 3
    		42% Владение мячом 58%
    		6 Cэйвы 0
    		1 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    pomor45
    pomor45 ответ trimetil (раскрыть)
    01 марта в 13:40
    Стало заметно лучше. Спасибо.
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    28 февраля в 22:22
    Не, с Гончаренко мы ничего не выиграем. Зенит часто теряет очки. Уж если даже в такой ситуации команда не может бороться, то она видимо ни в какой ситуации не сможет на первое место притендовать. Кстати, я еще в начале сезона сказал, что Гончар все сольет конкурентам. Так оно и получается.
    isamsn
    isamsn ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    28 февраля в 18:19
    Не может быть хорошего специалиста из нечего на пустом месте. Так считает подавляющее большинство неравнодушных к судьбе клуба.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ galem72 (раскрыть)
    28 февраля в 18:03
    Повторю в восьмой раз. Речь идет о том, что в РФ белорусы не считаются иностранцами. Все, достаточно нагнетать. А что писать надо, или не надо я решу сам, в крайнем случае мне модераторы подскажут и я им спасибо скажу.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ isamsn (раскрыть)
    28 февраля в 18:01
    Во-первых, это несерьезно, а во-вторых, "кем думается"??*?
    isamsn
    isamsn ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    28 февраля в 17:56
    Думается что даже Березуцкие много полезнее будут.
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Serg_Diamond (раскрыть)
    28 февраля в 17:18
    Всё возможно, но это не отменяет того факта, что Гончаренко не видет, как играет команда с Дзагоевым и без него!
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    28 февраля в 17:17
    Вы тоже ошиблись временем, при Слуцком за ЦСКА уже никто не стоял и приходилось выигрывать самостоятельно! И сравните результаты при одном тренере и другом! Вот это и говорит о компетенции тренера!
    galem72
    galem72 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    28 февраля в 15:23, ред.
    Не надо писать про "единое государство" РФ с РБ и никакой политизации не будет в ответ.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ galem72 (раскрыть)
    28 февраля в 12:13
    Речь о том, что в РФ белорусы не считаются иностранцами. И не надо политизироаать футбольный сайт
    Куплет
    Куплет
    28 февраля в 12:02
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      28 февраля в 11:45
      Мда, не этого я ожидал от армейцев! Дебют Рондона вышел, прямо скажем, комом....Влашичу нужно тренировать исполнение пенальти, конечно.
      trimetil
      trimetil ответ pomor45 (раскрыть)
      28 февраля в 10:51
      adblock установи.
      Hypnoz
      Hypnoz
      28 февраля в 10:34
        Некакойшенко
        Некакойшенко
        28 февраля в 10:03
        кто то скажет им респект
        и полезет в ванну
        лихо движется проект
        ухожу в нирвану
        galem72
        galem72 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        28 февраля в 09:59
        "...у Беларуси и РФ единое государство..."

        Шепни мне на ухо, как называется, по-твоему, это "единое государство"? Я никому не скажу, правда! ))
        galem72
        galem72
        28 февраля в 09:57, ред.
        Шикарно просто: Железные загнали лошадей. С победой!
        stavr74
        stavr74
        28 февраля в 09:44
        молодцы . с победой локо
        Кьянти
        Кьянти
        28 февраля в 08:07
        Во что кони вообще играют понять трудно. Второй тайм не смотрел, но по первому не видно и намека на мысль. Единственное, что еще более менее получалось забирать мяч при высоком прессинге в центре. Но забрав, не знали, что дальше делать. Начанали катать вату, нервничать суетится в итоге мяч опять теряли, при этом оголяя зоны.

        Не знаю, что лальше будет, но первый тайм это тьма беспросветная. Игра на ощупь.
        Serg_Diamond
        Serg_Diamond ответ gwynb1eidd (раскрыть)
        28 февраля в 07:02
        Дзагоева не было даже а запасе. Похоже у него либо травма либо тоже корона
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        28 февраля в 05:16
        Гинера пора гнать в три шеи !
        Василий Корнечук
        Василий Корнечук
        28 февраля в 00:24, ред.
        короче будут готовиться к еврокубкам армейцы как в предыдущих сезонах
        морозз
        морозз
        28 февраля в 00:24
        Походу конская трагедия в борьбе за ЛЧ, фамилию Рондон можно переводить на русский!
        Василий Корнечук
        Василий Корнечук ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        28 февраля в 00:04, ред.
        тогда Украинцы, восточная Румыния, Казахстан тоже не иностранцы. Как считать. по мнению каких игроков. Некоторые говрят иностранцы, некоторые нет
        CSKA2012
        CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        28 февраля в 00:00
        Для чего нам ВЭБ РФ , выкупим )))
        Saban18
        Saban18 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        27 февраля в 23:54
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ Василий Корнечук (раскрыть)
          27 февраля в 23:52
          Из-за какой границы.? У Беларуси и РФ единое государство. Да и он до ЦСКА в России долго работал. Белорусы не иностранцы.
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир Немченков (раскрыть)
          27 февраля в 23:50
          Леня с третьей попытки только ушел. Его Гинер не отпускал. Он просто устал, да и сборная его подрубила. А сейчас у него 5-летний контракт с Рубином. А он человек порядочный , разрывать не будет. Да нему и там интересно. Так что ЛВС было бы хорошо, но это невозможно. А больше нет.
          Владимир Немченков
          Владимир Немченков ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
          27 февраля в 23:33
          Моуриньо в Челси то возвращался,почему вам Викторовича не вернуть?или очень плохо от Гигнра уходил?
          Василий Корнечук
          Василий Корнечук ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
          27 февраля в 23:29
          так Гончаренко из за границы.
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