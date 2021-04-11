В 1 Шунин Антон Голов пропущено: 2 Спасений: 4 Пасы: 25 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 96

З 2 Варела Гильермо Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 96

З 24 Евгеньев Роман Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 8 Выносы: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 96

З 18 Ордец Иван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 96

З 4 Паршивлюк Сергей Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 57 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 96

Н 20 Грулев Вячеслав Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 66

Н 47 Захарян Арсен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 96

Н 19 Лесовой Даниил Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 4 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 86

П 8 Моро Никола Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 45

П 74 Фомин Даниил Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 45

П 53 Шиманьски Себастьян Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 56

Запасные игроки

В 31 Лещук Игорь

З 3 Плиев Заурбек

З 7 Скопинцев Дмитрий

З 79 Слепов Сергей

П 77 Каборе Шарль

П 12 Липовой Данил

П 5 Нойштедтер Роман Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 51

П 22 Школик Игорь

Н 10 Игбун Сильвестр Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 30

Н 11 Комличенко Николай

Н 9 Н'Жи Клинтон Пасы: 1 Минут сыграно: 10