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2 : 2
завершен
11 апреля 2021, 16:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 41.8 - 9.1
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 1.1
Средний возраст: 24.9 - 29.1
Средний рост: 183.5 - 185.9
Легионеров: 4 - 4
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 1
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Стадион ВТБ Арена (Москва), зрителей: 10058 +15 +18, Ясно
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 16:25
|43’
|0:1
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Погребняк Павел
ассистент Мишкич Даниел
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Ордец Иван
ассистент Тюкавин Константин
|1:1
|48’
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Захарян Арсен
ассистент Тюкавин Константин
|2:1
|71’
|75’
|2:2
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Погребняк Павел
ассистент Калинин Игорь
|28’
|Йовичич Бранко
|Грулев Вячеслав
|32’
|Шиманьски Себастьян
|44’
|Шиманьски Себастьян
|56’
|Захарян Арсен
|65’
|82’
|Егорычев Андрей
|Варела Гильермо
|84’
|Ордец Иван
|84’
|87’
|Августиняк Рафал
|Нойштедтер Роман
|90’
|Тренеру Шварц Сандро
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Тюкавин Константин
|Моро Никола
|46’
|Нойштедтер Роман
|Фомин Даниил
|46’
|Игбун Сильвестр
|Грулев Вячеслав
|66’
|70’
|Гаджимурадов Рамазан
|Подберёзкин Вячеслав
|70’
|Евсеев Алексей
|Мишкич Даниел
|73’
|Герасимов Алексей
|Рыков Владимир
|76’
|Панюков Андрей
|Йовичич Бранко
|Н'Жи Клинтон
|Лесовой Даниил
|86’
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|18
|Удары по воротам
|15
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|7
|Удары в створ
|6
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|17
|Фолы
|18
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|4
|Угловые
|2
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|0
|Офсайды
|2
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|4
|Cэйвы
|5
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|7
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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Ну и конечно молодёжь Динамо, это что-то фантастическое для нашего чемпионата. Молодцы ребятушки, подняли настроение, бились в десятером очень здорово, достойно уважения. С белой завистью смотрю на игру молодежи Динамо. Удачи им в дальнейшем. Успехов Динамо !!! ВСЕМ ДОБРА !!!
Ну и конечно молодёжь Динамо, это что-то фантастическое для нашего чемпионата. Молодцы ребятушки, подняли настроение, бились в десятером очень здорово, достойно уважения. С белой завистью смотрю на игру молодежи Динамо. Удачи им в дальнейшем. Успехов Динамо !!! ВСЕМ ДОБРА !!!