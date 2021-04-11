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Динамо - Урал
Арсенал - Краснодар
Сочи - Зенит
Локомотив - Спартак

Текстовая онлайн трансляция матча Динамо против Урал

Динамо Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) 2:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) Урал
Динамо
2 : 2
завершен
11 апреля 2021, 16:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 41.8 - 9.1
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 1.1
Средний возраст: 24.9 - 29.1
Средний рост: 183.5 - 185.9
Легионеров: 4 - 4
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 1
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Урал
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 25 тур
Стадион ВТБ Арена (Москва), зрителей: 10058 +15 +18, Ясно
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 16:25
Ставки на футбольные матчи
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    32' Грулев Вячеслав (20)
     
    44' Шиманьски Себастьян (53)
     
    2
    46' Моро Никола (8) уходит с поля, Тюкавин Константин (70) вышел на поле
    46' Фомин Даниил (74) уходит с поля, Нойштедтер Роман (5) вышел на поле
     
    48' (1:1) Ордец Иван (18) (Тюкавин Константин (70))
     
    56' Шиманьски Себастьян (53)
     
    65' Захарян Арсен (47)
     
    66' Грулев Вячеслав (20) уходит с поля, Игбун Сильвестр (10) вышел на поле
     
    71' (2:1) Захарян Арсен (47) (Тюкавин Константин (70))
     
    2
    84' Варела Гильермо (2)
    84' Ордец Иван (18)
     
    86' Лесовой Даниил (19) уходит с поля, Н'Жи Клинтон (9) вышел на поле
     
    2
    90' Нойштедтер Роман (5)
    90+3' Тренеру Шварц Сандро
     
    28' Йовичич Бранко (18)
     
    43' (0:1) Погребняк Павел (9) (Мишкич Даниел (19))
     
    2
    70' Подберёзкин Вячеслав (21) уходит с поля, Гаджимурадов Рамазан (40) вышел на поле
    70' Мишкич Даниел (19) уходит с поля, Евсеев Алексей (30) вышел на поле
     
    73' Рыков Владимир (44) уходит с поля, Герасимов Алексей (93) вышел на поле
     
    75' (2:2) Погребняк Павел (9) (Калинин Игорь (13))
     
    76' Йовичич Бранко (18) уходит с поля, Панюков Андрей (20) вышел на поле
     
    82' Егорычев Андрей (5)
     
    87' Августиняк Рафал (6)
    Голы
    43’ 0:1 Погребняк Павел
    ассистент Мишкич Даниел
    Ордец Иван
    ассистент Тюкавин Константин     		1:1 48’
    Захарян Арсен
    ассистент Тюкавин Константин     		2:1 71’
    75’ 2:2 Погребняк Павел
    ассистент Калинин Игорь
    Наказания
    28’ Йовичич Бранко
    Грулев Вячеслав 32’
    Шиманьски Себастьян 44’
    Шиманьски Себастьян 56’
    Захарян Арсен 65’
    82’ Егорычев Андрей
    Варела Гильермо 84’
    Ордец Иван 84’
    87’ Августиняк Рафал
    Нойштедтер Роман 90’
    Тренеру Шварц Сандро 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Тюкавин Константин Моро Никола 46’
    Нойштедтер Роман Фомин Даниил 46’
    Игбун Сильвестр Грулев Вячеслав 66’
    70’ Гаджимурадов Рамазан Подберёзкин Вячеслав
    70’ Евсеев Алексей Мишкич Даниел
    73’ Герасимов Алексей Рыков Владимир
    76’ Панюков Андрей Йовичич Бранко
    Н'Жи Клинтон Лесовой Даниил 86’
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 15
    		7 Удары в створ 6
    		17 Фолы 18
    		4 Угловые 2
    		0 Офсайды 2
    		57% Владение мячом 43%
    		4 Cэйвы 5
    		7 Предупреждения 3
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ particular (раскрыть)
    12 апреля в 09:12
    Приветствую уважаемый. Погребняк монстр.После карьеры присвоить звание почётный гражданин Урала и поставить бюст.☝️.Думаю руководство УГМК взяться за дело.😎.)
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    11 апреля в 20:15
    А Погребняк переживает какую-то там по счету футбольную молодость, я смотрю! Удивил, Паша) И все же это очевидная потеря очков для Динамо в борьбе за еврокубки.
    Ironigor
    Ironigor
    11 апреля в 19:49
    Классный футбол в исполнении Динамо. Урал мне показался каким-то скованным. Респект заслужил конечно Погребняк , который вытащил Урал на ничью.
    Ну и конечно молодёжь Динамо, это что-то фантастическое для нашего чемпионата. Молодцы ребятушки, подняли настроение, бились в десятером очень здорово, достойно уважения. С белой завистью смотрю на игру молодежи Динамо. Удачи им в дальнейшем. Успехов Динамо !!! ВСЕМ ДОБРА !!!
    баск
    баск
    11 апреля в 19:40
    Ну, с учетом довольно раннего удаления у нас, ничья- ещё не самый плохой вариант.

    Хотя обидно конечно..
    Ближе к финишу повести в счёте и потерять-таки очки..

    Но главное не в этом.
    Примерно месяц назад я уже поплакал тут, что команда перестала расти и развиваться, а вот сегодня стало особенно заметно, что она ещё и теряет управление.
    Вследствие чего некие внутренние проблемы начинают входить в резонанс друг с другом.

    Проявляется это, в частности, в постепенном увеличении амплитуды нестабильности в действиях знаковых игроков, причем иногда даже в рамках одного матча.
    Например, сегодняшнего.

    Начнём с Шунина.
    По-моему, только слепой не видит того, что в последнее время Антоха заметно снизил игровые кондиции и в его действиях нет-нет, да и просквозят времена его бурной валидольной молодости.
    Тогда почему не дать перевести дух капитану матч-другой, тем более, что Лещук не хуже Тохи вообще-то, да и играть хоть немного парню давно пора, 25 лет уже. Но нет..
    Шварц не видит?

    Дальше- Ваня Ордец.
    На 12 мин. он изобразил повергающий в полное изумление эпизод, возникший сразу после его же обреза на своей половине. Даже описывать не буду, нам реально повезло.
    Затем, в начале, второго тайма именно Ордец сравнивает счёт (красавец, да), но впоследствии с потрясающей переменчивостью чередует удачные действия с провальными, в результате одного из которых мы получаем второй гол- две шпалы, Ордец (194 см) и Евгеньев (192 см) не могут справиться на втором этаже с одним пенсионером
    Погребом (188 см).

    Наконец, Шиманьски.
    Первый гол мы получили также, как и второй в Самаре- после невынужденного обреза Шимы в центре поля.
    Затем, в начале второго тайма, его качнуло в позитив, и он в кои-то веки по-человечески исполнил диагональный кросс в штрафную с дальнего стандарта (гол Ордеца), я уж отчаялся было ждать такого, а он всё-таки умеет, оказывается. Может, случайно вышло?))
    Ну и после этого Шима с чистой душой и сознанием выполненного долга зарабатывает красную (!?) и отбывает себе на покой..

    Ну а команда в целом сегодня как-то забавно показала, что после удаления она может играть лучше, чем до.
    Такие вот качельки..

    Единственное, что может ещё пока как-то оправдать всё происходящее в последние дни- это непривычная интенсивность матчей (3 матча за 8 дней)..
    Gotlib
    Gotlib
    11 апреля в 19:28
    Шварц слишком поздно выпустил на поле динамовского "Сане", который со своей скоростью мог переломить ход игры.
    ermak6848
    ermak6848
    11 апреля в 19:22
    фк УРАЛ выстоял - Молодцы!!!
    Gotlib
    Gotlib
    11 апреля в 19:19
    Ной вышел на поле номер отбывать. Смотришь на его безразличное лицо и сразу становится ясно, что толку от него не будет.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    11 апреля в 18:57
    Были бы Крылья вместо Урала - разнесли бы эту халабуду в пух и прах !
    Capral
    Capral ответ морозз (раскрыть)
    11 апреля в 18:53, ред.
    Конечно. Особенно после того, как он не удалил Нотштедтера за удар соперника локтем по лицу....
    Муслим90
    Муслим90
    11 апреля в 18:49
    Прощай надежда на еврокубки))) Учитывая календарь наш и соперников это будет сложно. В следующем сезоне опять начнем надеяться) Р.S.Судья слабый матч провел
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    11 апреля в 18:41
    Погреб - вторая молодость?)
    морозз
    морозз
    11 апреля в 18:38
    Судья... болельщик Урала однозначно!
    112910415
    112910415
    11 апреля в 18:36
    спад какой-то у Динамо
    Брулин
    Брулин
    11 апреля в 18:34
    Я считаю самыми худшими на поле были арбитры во главе с Паниным, а потом комментаторы!
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    11 апреля в 18:33
    Хороший матч. Обе команды очень старались, но Урал мне понравился немножко больше, наверное потому, что команда априори ниже классом смогла навязать конкурентную борьбу в гостях. Погребняк сегодня в этом матче несомненно лучший.
    Hypnoz
    Hypnoz
    11 апреля в 18:31
    Молодцы уральцы !
    Храневец
    Храневец
    11 апреля в 18:29
    Про еврокубки стоит забыть - и чем быстрее тем лучше !
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    11 апреля в 18:29
    Боевая и очень интересная ничья. Ни кто не хотел уступать.По всем раскладам неуступчивый и принципиальный матч.
    Futurista
    Futurista
    11 апреля в 18:27
    Погреб животворящий что делает)....
    msnyttee36xv
    msnyttee36xv ответ RA158 (комментарий удален) (раскрыть)
    11 апреля в 18:27
    ты видимо на столько плохо видишь что не разглядел работу бокового судьи, который не может принять решение чей аут или офсайд с угловым. Откровенно судьи ломают всю игру.
    particular
    particular
    11 апреля в 18:25
    Динамо надеялось на 3 домашних очка, но Погребняк подкорректировал ситуацию...
    112910415
    112910415
    11 апреля в 18:13
    у Паши есть время , чтоб ещё забить !
    kts99
    kts99
    11 апреля в 18:10
    Веселуха. Погреб жжёт
    Муслим90
    Муслим90
    11 апреля в 18:06
    Да чтож такое то...уже дубль от деревяшки пропускаем
    Храневец
    Храневец
    11 апреля в 18:02
    Вот она связка Тюкавин -Захарян !!!!
    Союзник противников
    Союзник противников
    11 апреля в 17:52
    ВСе ждали лёгкой победы "Динамо",а оно воно как оборачивается.
    makkie
    makkie
    11 апреля в 17:38
    Во Урал даёт!
    Хотя они более свежие, Динамо то в КР играло.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Храневец (раскрыть)
    11 апреля в 17:32
    У Погреба уже столько бывших клубов, что можно сбиться со счета
    112910415
    112910415
    11 апреля в 17:27
    не зря Иванов так ценит Пашу !
    я из Химок
    я из Химок
    11 апреля в 17:27
    Ну как же так? Эх Динамо!!!))) Ничего, ещё есть второй тайм! Я за ничью! Урал-красавчики, не хуже соперников смотрятся! Вообще не плохой матч!!!
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