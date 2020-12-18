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2 : 1
завершен
вчера, 22:30
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Стадион Альте Форстерай
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Авонийи Тайво
ассистент Прёмель Гриша
|1:0
|57’
|60’
|1:1
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Мукоко Юссуфа
ассистент Геррейру Рафаэль
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Фридрих Марвин
ассистент Тойхерт Седрик
|2:1
|78’
|Бюлтер Мариус
|62’
|67’
|Витсель Аксель
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Эндо Кеита
|Бюлтер Мариус
|66’
|Риерсон Юлиан
|Триммель Кристофер
|72’
|72’
|Брандт Юлиан
|Ройс Марко
|80’
|Морей Матеу
|Менье Тома
|80’
|Беллингхэм Джуд
|Джан Эмре
|Гиссельманн Нико
|Тойхерт Седрик
|85’
|85’
|Шульц Нико
|Аканджи Мануэль
|Гогиа Акаки
|Авонийи Тайво
|86’
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|12
|Удары по воротам
|16
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|5
|Удары в створ
|3
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|9
|Фолы
|7
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|8
|Угловые
|6
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|2
|Офсайды
|0
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|29%
|Владение мячом
|71%
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|2
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|1
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Без Холланда забивать толком и не кому, надеяться на "всплески" от Мукоко или что Рейна будет забивать в каждом матче - это не тактика... =((
Надеюсь руководители БД одумаются и назначат тренера уже в эту короткую зимнюю паузу...
Без Холланда забивать толком и не кому, надеяться на "всплески" от Мукоко или что Рейна будет забивать в каждом матче - это не тактика... =((
Надеюсь руководители БД одумаются и назначат тренера уже в эту короткую зимнюю паузу...