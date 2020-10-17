В 13 Сория Давид Спасений: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 97

З 2 Джене Даконам Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Выносы: 7 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 97

З 3 Кабако Эрик Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 97

П 15 Кукурелья Марк Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 5 Перехваты: 6 Пасы: 22 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 97

П 12 Ньом Аллан Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 8 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 97

З 17 Оливера Мирамонтес Матиас Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 97

З 22 Суарес Дамиан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 97

П 18 Арамбарри Мауро Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 97

П 20 Максимович Неманья Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 95

Н 23 Кучо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 89

Н 7 Хайме Мата Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 71

Запасные игроки

В 1 Яньес Рубен

З 6 Чема

З 4 Эчейта Хавьер

П 14 Палаверса Анте

П 8 Портильо Франциско

П 24 Тимор Отборы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 8

Н 26 Мольехо Виктор Минут сыграно: 2

Н 9 Родригес Анхель