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1 : 0
завершен
17 октября 2020, 22:00
суббота
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Стадион Колисео Алфонсо Перес
|Хайме Мата
|1:0(П)
|56’
|24’
|Пике Жерар
|Хайме Мата
|27’
|Кабако Эрик
|28’
|Тренеру Бордалас Хосе
|36’
|41’
|Роберто Серхи
|Ньом Аллан
|73’
|Оливера Мирамонтес Матиас
|90+3’
|90+7’
|Дест Сержиньо
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|62’
|Фати Анссумане
|Дембеле Усман
|62’
|Коутиньо Филиппе
|Педри
|Унал Энес
|Хайме Мата
|71’
|80’
|Тринкан Франсишку
|Гризманн Антуан
|80’
|Брейтуэйт Мартин
|Де Йонг Френки
|87’
|Пуч Рикард
|Роберто Серхи
|Тимор
|Кучо
|89’
|Мольехо Виктор
|Максимович Неманья
|90+5’
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|8
|Удары по воротам
|6
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|4
|Удары в створ
|1
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|20
|Фолы
|10
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|7
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|3
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|27%
|Владение мячом
|73%
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|1
|Cэйвы
|3
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|4
|Предупреждения
|3
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поговаривают,что после такого фиаско, Язь был найден в компосте.
поговаривают,что после такого фиаско, Язь был найден в компосте.
Роналду и Месси - это уже больше БРЕНДЫ,чем футболисты.
Роналду и Месси - это уже больше БРЕНДЫ,чем футболисты.
Уж по лучше игра чем у бабсы, Реал делит первое место по очкам, а вы на 9 месте)))
Уж по лучше игра чем у бабсы, Реал делит первое место по очкам, а вы на 9 месте)))
Мне не понятно почему это глоры юве часто вспоминают про 8:2. Других радостей нет видимо. Они не считают, что Лион они должны были обыграть со своим старым дельфином, вместо этого ищут отмазки, якобы был липовый пенальти, судья виноват и т.д.
Мне не понятно почему это глоры юве часто вспоминают про 8:2. Других радостей нет видимо. Они не считают, что Лион они должны были обыграть со своим старым дельфином, вместо этого ищут отмазки, якобы был липовый пенальти, судья виноват и т.д.
Юве в полуфинал с ним выходила? А без него даже 2 раза в финале играла - это тоже бери во внимание.
Юве в полуфинал с ним выходила? А без него даже 2 раза в финале играла - это тоже бери во внимание.
Так что если Лион середняк, то ливерпуль что? Матч с Астон Виллой даёт чёткий ответ на этот вопрос)
Так что если Лион середняк, то ливерпуль что? Матч с Астон Виллой даёт чёткий ответ на этот вопрос)
Тренировал Сотон,вроде бы всё относительно не плохо получалось, переметнулся в Эвертон - выгнали, история повторяется, в сборной вроде бы тоже дела пошли не плохо,на фоне предыдущих "достижений" Апельсинок,так вот уходит в Барсу и не факт,что надолго. Барса загубила кучу футболистов.да и тренеров.кто не справлялся с намеченными целями.
Тренировал Сотон,вроде бы всё относительно не плохо получалось, переметнулся в Эвертон - выгнали, история повторяется, в сборной вроде бы тоже дела пошли не плохо,на фоне предыдущих "достижений" Апельсинок,так вот уходит в Барсу и не факт,что надолго. Барса загубила кучу футболистов.да и тренеров.кто не справлялся с намеченными целями.
Его приход в сериал тоже никак не повлиял, лишь увеличил число глоров у самого юве.
Его приход в сериал тоже никак не повлиял, лишь увеличил число глоров у самого юве.