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Хетафе - Барселона
Гранада - Севилья
Сельта - Атлетико
Реал - Кадис

Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе против Барселона

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    Голы
    Хайме Мата 1:0(П) 56’
    Наказания
    24’ Пике Жерар
    Хайме Мата 27’
    Кабако Эрик 28’
    Тренеру Бордалас Хосе 36’
    41’ Роберто Серхи
    Ньом Аллан 73’
    Оливера Мирамонтес Матиас 90+3’
    90+7’ Дест Сержиньо
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    62’ Фати Анссумане Дембеле Усман
    62’ Коутиньо Филиппе Педри
    Унал Энес Хайме Мата 71’
    80’ Тринкан Франсишку Гризманн Антуан
    80’ Брейтуэйт Мартин Де Йонг Френки
    87’ Пуч Рикард Роберто Серхи
    Тимор Кучо 89’
    Мольехо Виктор Максимович Неманья 90+5’
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 6
    		4 Удары в створ 1
    		20 Фолы 10
    		7 Угловые 2
    		1 Офсайды 3
    		27% Владение мячом 73%
    		1 Cэйвы 3
    		4 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Pancher_95
    Pancher_95 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    20 октября в 22:52
    Мнение колбасника никто не спрашивал, не вам про стабильность в чемпионате говорить уж точно, за 30 лет 1 чемпионство еле взяли и то за счёт Клоппа, скоро он покинет колбасник и будешь ждать еще 30 лет трофей
    Pancher_95
    Pancher_95 ответ Pancher_95 (раскрыть)
    20 октября в 22:46
      Agamaga
      Agamaga ответ Зидан 1972 (раскрыть)
      20 октября в 11:17
        Зидан 1972
        Зидан 1972 ответ Agamaga (раскрыть)
        19 октября в 23:05
          Agamaga
          Agamaga ответ Зидан 1972 (раскрыть)
          19 октября в 20:54
          Максимум среди глоров поднял интерес. Сериал как был на том самом месте, так и остался. Ни в каком рейтинге не поднялся.
          Agamaga
          Agamaga ответ Pancher_95 (раскрыть)
          19 октября в 20:52
          Ты когда последний раз смотрел таблицу? Где ты там увидел сливочный кабинет на первом месте? Она на третьем максимум. Вот такая ваша правда, вечно искаженная.
          заDOOMчивый
          заDOOMчивый ответ заDOOMчивый (раскрыть)
          19 октября в 13:52, ред.
          Хотя быть может Фулхем и знаком любителям огородной экзотике,а вот проиграть в еврокубках совсем ноунейму австрийскому Винер-у 0:7 - это ниже плинтуса.
          поговаривают,что после такого фиаско, Язь был найден в компосте.
          заDOOMчивый
          заDOOMчивый ответ Зидан 1972 (раскрыть)
          19 октября в 13:37
          неужто плата за трансляцию так серьёзно взлетела?
          Роналду и Месси - это уже больше БРЕНДЫ,чем футболисты.
          заDOOMчивый
          заDOOMчивый ответ Pancher_95 (раскрыть)
          19 октября в 13:35
          Брал Три лиги Чемпионов,конечно не без помощи Переса и его ПРТЖ,только вот почему то,как появились финансовые дыры и ушёл штатный пенальтист, этот Лысый чисто влетел МанСити,да и в чемпионате нет никакой стабильности. И тренер может считаться топовым,если он имеет результаты в других клубах,возьмём того же Жозе, Гвардиоллу в Сити, Клоппа,Анчелотти,Конте в Челси и даже Аллегри. Простите,но Зидан только карманный тренер Переса. Ушёл Роналду и алжирец "поплыл".Даже Лопатеги взял в честном бою ЛЕ.
          заDOOMчивый
          заDOOMчивый ответ Agamaga (раскрыть)
          19 октября в 13:30
          Лысый алжир без работы не останется,быстро Пирло подвинется,что бы целовать оставшиеся волосы.
          заDOOMчивый
          заDOOMчивый ответ Agamaga (раскрыть)
          19 октября в 13:29
          я вот даже не знаю,что лучше: проиграть Баварии(титулованному евроклубу 8:2) или же английскому ноунейму Фулхэму 1:4.который на днях вернулся из пердива в АПЛ и особо ничего не показывает.
          Pancher_95
          Pancher_95 ответ Agamaga (раскрыть)
          19 октября в 13:23, ред.
          Все мы знаем что Зидана 3 ЛЧ подряд, а у бабсы дырка от бублика)))
          Уж по лучше игра чем у бабсы, Реал делит первое место по очкам, а вы на 9 месте)))
          Зидан 1972
          Зидан 1972 ответ Agamaga (раскрыть)
          19 октября в 09:15
          Он уже поднял интерес к италянскому футболу, значит и результаты будут!
          Agamaga
          Agamaga ответ Pancher_95 (раскрыть)
          19 октября в 08:49
          Все мы знаем, как Перес не церемониться с тренерами. Один раз уже "аккуратно" отпустил лысого, второе пришествие не за горами с такой игрой.
          Agamaga
          Agamaga ответ заDOOMчивый (раскрыть)
          19 октября в 08:44
          Барса проиграла с самым старым составом в истории ЛЧ команде, которая крушила всех подряд.
          Мне не понятно почему это глоры юве часто вспоминают про 8:2. Других радостей нет видимо. Они не считают, что Лион они должны были обыграть со своим старым дельфином, вместо этого ищут отмазки, якобы был липовый пенальти, судья виноват и т.д.
          Agamaga
          Agamaga ответ Зидан 1972 (раскрыть)
          19 октября в 08:39
          То, что глорота пошла за ним в сериал это понятное дело, но интерес к сериалу она не привысила, чем к Ла Лиге. А
          Юве в полуфинал с ним выходила? А без него даже 2 раза в финале играла - это тоже бери во внимание.
          Pancher_95
          Pancher_95 ответ Agamaga (раскрыть)
          18 октября в 22:35
          Давно ты вместо Переса, чтоб судьбу Зидана решать?)
          Пьемонтский Князь
          Пьемонтский Князь ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
          18 октября в 21:03
          Вот это номер
          Вот это номер
          18 октября в 18:03
          Отличный результат. Инопланетянин опять включил режим невидимки?
          Пьемонтский Князь
          Пьемонтский Князь ответ заDOOMчивый (раскрыть)
          18 октября в 17:39
          Только вот незадача. Этот французкий середняк прошёл Юве лишь благодаря липовой пенке по правилу выездного гола, но потом разобрал на запчасти МанСити, который в свою очередь уничтожил ливерпуль 4:0. Аха-ха)
          Так что если Лион середняк, то ливерпуль что? Матч с Астон Виллой даёт чёткий ответ на этот вопрос)
          League1
          League1
          18 октября в 16:02
          Гном даже Хетаве уже забить не в состоянии. А ведь это его клиент, из слабаков, которых гномяра всегда любил унижать.
          заDOOMчивый
          заDOOMчивый ответ Agamaga (раскрыть)
          18 октября в 16:01
          Э-э-э! Разве Юве выиграла у Барсы 8-2?! Вроде бы сразу они вылетели от обычного французского середняка.
          заDOOMчивый
          заDOOMчивый ответ Lucky luciano (раскрыть)
          18 октября в 16:00
          если учесть,что в ворота Ливерпуля,забил два мяча не дельфин,а гольфист.
          заDOOMчивый
          заDOOMчивый
          18 октября в 15:59
          Куман,как игрок был однотипным, только пушечные штрафные и пенальти. При пробитии 11 метров, голкипер должен было уходить с ворот,дабы не получить телесных увечий,если мяч в него попадёт. Больше ничем Рональд в Барсе и сборной,особо не запомнился. Никакой изощрённости в его действиях не наблюдалась,в отличии от Гулита и Ван Бастена. Какой игрок,такой и тренер.
          Тренировал Сотон,вроде бы всё относительно не плохо получалось, переметнулся в Эвертон - выгнали, история повторяется, в сборной вроде бы тоже дела пошли не плохо,на фоне предыдущих "достижений" Апельсинок,так вот уходит в Барсу и не факт,что надолго. Барса загубила кучу футболистов.да и тренеров.кто не справлялся с намеченными целями.
          Зидан 1972
          Зидан 1972 ответ Agamaga (раскрыть)
          18 октября в 15:56
          А то что только в тот период пока он был в Испаний выходили на финал ЕК НИКТО НЕ ОТРИЦАЕТ!После его ухода даже в полуфинал не одна команда не выходила!Да и интерес к ЛЛ снизился!
          заDOOMчивый
          заDOOMчивый
          18 октября в 15:36
          избавились от Суареса,а кривоногий Гри от случая к случаю по мячу попадает.
          заDOOMчивый
          заDOOMчивый ответ Agamaga (раскрыть)
          18 октября в 15:35
          За упоминание ЕвротИтулов,в частности Юве - можно смело получить пожизненный БАН! Милан и Интер давно брали,а Юве в той вечности и то,благодаря рефери. Бедолажки всю игру в штрафной корчились и голы с оффсайдов забивали.
          Agamaga
          Agamaga ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
          18 октября в 15:19
          Мечта злопыхателей))
          Agamaga
          Agamaga ответ Зидан 1972 (раскрыть)
          18 октября в 15:14
          Уход нарцисса никак не повлиял, а сегодняшний тухляк связан с большими перерывами во всех чемпионатах.
          Его приход в сериал тоже никак не повлиял, лишь увеличил число глоров у самого юве.
          Agamaga
          Agamaga ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
          18 октября в 15:12
          На ставках заработали. Хотя этот грязный бизнес трудно понять.
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