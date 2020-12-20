В 95 Голлини Пьерлуиджи Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

П 8 Госенс Робин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 89

З 19 Джимсити Берат Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 66 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

З 17 Ромеро Кристиан Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 45

З 2 Толой Рафаэль Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 78 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 90

П 33 Хатебур Ханс Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

П 15 Де Рон Мартен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Перехваты: 1 Пасы: 85 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

П 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 7 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 81

П 32 Пессина Маттео Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 45

П 11 Фройлер Ремо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 72

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

В 57 Спортиелло Марко

З 27 Депаоли Фабио

З 26 Мохика Хоан Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

З 6 Паломино Хосе Луис Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 45

З 4 Шутало Бошко

П 44 Гьябуаа Эммануэль

П 59 Миранчук Алексей Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 9

Н 72 Иличич Йосип Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 45

Н 7 Ламмерс Сэм

Н 9 Муриэль Луис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Перехваты: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 18