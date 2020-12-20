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4 : 1
завершен
сегодня, 20:00
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Стадион Атлети Адзурри (Бергамо)
|3’
|0:1
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Джеко Эдин
ассистент Мхитарян Генрих
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Сапата Дуван
ассистент Иличич Йосип
|1:1
|59’
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Госенс Робин
ассистент Иличич Йосип
|2:1
|70’
|Муриэль Луис
|3:1
|72’
|Иличич Йосип
|4:1
|85’
|36’
|Пеллегрини Лоренцо
|Малиновский Руслан
|37’
|Ромеро Кристиан
|39’
|57’
|Миранте Антонио
|64’
|Манчини Джанлука
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Паломино Хосе Луис
|Ромеро Кристиан
|46’
|Иличич Йосип
|Пессина Маттео
|46’
|65’
|Перес Бруно
|Спинаццола Леонардо
|Муриэль Луис
|Сапата Дуван
|71’
|73’
|Кристанте Бриан
|Педро
|Миранчук Алексей
|Малиновский Руслан
|81’
|81’
|Вильяр Гонсало
|Пеллегрини Лоренцо
|81’
|Перес Карлес
|Верету Жордан
|Мохика Хоан
|Госенс Робин
|89’
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|14
|Удары по воротам
|5
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|8
|Удары в створ
|3
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|15
|Фолы
|14
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|2
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|1
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|2
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|3
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Незнаю что Гасперини сказал в раздевалке ,но после перерыва Аталанта преобразилась, и показала тот футбол, который демонстрировала в прошлом сезоне,и благодаря которому влюбила в себя многих нейтральных болельщиков!
А вышедший на замену Иличич сделал игру:гол + 2 ассиста
Незнаю что Гасперини сказал в раздевалке ,но после перерыва Аталанта преобразилась, и показала тот футбол, который демонстрировала в прошлом сезоне,и благодаря которому влюбила в себя многих нейтральных болельщиков!
А вышедший на замену Иличич сделал игру:гол + 2 ассиста