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Аталанта - Рома
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Сассуоло - Милан
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Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта против Рома

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Мелбет 2.26 3.88 3.02
Лига ставок 2.43 3.65 3.00
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    37' Малиновский Руслан (18)
     
    39' Ромеро Кристиан (17)
     
    2
    46' Ромеро Кристиан (17) уходит с поля, Паломино Хосе Луис (6) вышел на поле
    46' Пессина Маттео (32) уходит с поля, Иличич Йосип (72) вышел на поле
     
    59' (1:1) Сапата Дуван (91) (Иличич Йосип (72))
     
    70' (2:1) Госенс Робин (8) (Иличич Йосип (72))
     
    71' Сапата Дуван (91) уходит с поля, Муриэль Луис (9) вышел на поле
     
    72' (3:1) Муриэль Луис (9)
     
    81' Малиновский Руслан (18) уходит с поля, Миранчук Алексей (59) вышел на поле
     
    85' (4:1) Иличич Йосип (72)
     
    89' Госенс Робин (8) уходит с поля, Мохика Хоан (26) вышел на поле
     
    3' (0:1) Джеко Эдин (9) (Мхитарян Генрих (77))
     
    36' Пеллегрини Лоренцо (7)
     
    57' Миранте Антонио (83)
     
    64' Манчини Джанлука (23)
     
    65' Спинаццола Леонардо (37) уходит с поля, Перес Бруно (33) вышел на поле
     
    73' Педро (11) уходит с поля, Кристанте Бриан (4) вышел на поле
     
    2
    81' Пеллегрини Лоренцо (7) уходит с поля, Вильяр Гонсало (14) вышел на поле
    81' Верету Жордан (17) уходит с поля, Перес Карлес (31) вышел на поле
    Голы
    3’ 0:1 Джеко Эдин
    ассистент Мхитарян Генрих
    Сапата Дуван
    ассистент Иличич Йосип     		1:1 59’
    Госенс Робин
    ассистент Иличич Йосип     		2:1 70’
    Муриэль Луис 3:1 72’
    Иличич Йосип 4:1 85’
    Наказания
    36’ Пеллегрини Лоренцо
    Малиновский Руслан 37’
    Ромеро Кристиан 39’
    57’ Миранте Антонио
    64’ Манчини Джанлука
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Паломино Хосе Луис Ромеро Кристиан 46’
    Иличич Йосип Пессина Маттео 46’
    65’ Перес Бруно Спинаццола Леонардо
    Муриэль Луис Сапата Дуван 71’
    73’ Кристанте Бриан Педро
    Миранчук Алексей Малиновский Руслан 81’
    81’ Вильяр Гонсало Пеллегрини Лоренцо
    81’ Перес Карлес Верету Жордан
    Мохика Хоан Госенс Робин 89’
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 5
    		8 Удары в створ 3
    		15 Фолы 14
    		2 Угловые 2
    		1 Офсайды 1
    		55% Владение мячом 45%
    		2 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 22:52, ред.
    Жаль Миранчук на замену вышел, ибо наши СМИ пестрили заголовками Аталанта Миранчука, разгромила Рому, повезло, что на поле не было Миранчука!)
    DEIVID 2
    DEIVID 2 ответ Брулин (раскрыть)
    сегодня в 22:48
    Гомез: Да, да, пошёл я на ...
    zooveterinar
    zooveterinar ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 22:15
    Жаль ,миранчука невыпускают в стартовый состав!!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 22:08
    Лёху могли и пораньше выпустить,счёт позволял!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 22:08
    С волевой победой Аталанта, и особенно Джан Пьеро Гасперини!!! Отличную команду построил итальянец. С таким-то бюджетом клуба (скромный по меркам грандов), борется за самые высокие места в Серии А, и вышел в плэй-офф Лиги Чемпионов УЕФА, где сыграет против лучшего клуба в истории футбола и короля Лиги Чемпионов УЕФА/Кубка Европейских Чемпионов! И если он сумеет пройти Реал Мадрид, то это будет очень большим достижением для Гасперини. А вот Рома сильно разочаровывает своих болельщиков. Вроде бы начали нормально с раннего гола, но почему-то сдали потом, хоть и статистика равная.
    Zak11
    Zak11
    сегодня в 22:06
    Неожиданный результат
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 22:03
    Иличич Иличич ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Иличич Иличич!!!

    Гениальный игрок, самый сильный игрок за всю историю Аталанты постепенно возвращается к своей форме прошлого сезона и я этому несказанно рад.
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 22:01
    По первому тайму Рома была хороша, и играли лучше, и моменты создавали больше Джеко с Микки терзали оборону Аталанты, но забили один гол...
    Незнаю что Гасперини сказал в раздевалке ,но после перерыва Аталанта преобразилась, и показала тот футбол, который демонстрировала в прошлом сезоне,и благодаря которому влюбила в себя многих нейтральных болельщиков!
    А вышедший на замену Иличич сделал игру:гол + 2 ассиста
    DVL
    DVL
    сегодня в 21:56
    Неужели это та самая Аталанта из прошлого сезона. Красавцы
    BDA81
    BDA81
    сегодня в 21:52
    аталанта красавцы!!!
    BDA81
    BDA81
    сегодня в 21:50
    АТАЛАНТА просто супер,рвёт во втором тайме по всем швам Рому. Миранчуку ещё долго палировать скамейку.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 21:43
    Волевая победа!
    shlifen
    shlifen ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 21:41
    Сейчас, абсолютно точно, ДА - Малиновский адаптирован, проводит в команде второй сезон, явно набрал форму и знает как играет команда. Да и Миранчук впринципе "приходил по душу" Иличича, а вот Малиновский по роли в команде, сейчас скорее заменяет Папу Гомеса. А вот почему выходит с лавки Иличич, а Алексей сидит - это уже вопрос, в том числе и к самому Миранчуку... =)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Valeron112 (раскрыть)
    сегодня в 20:05
    Миранчук на лавке, а Малиновский на поле. Руслан сильнее значит?
    Valeron112
    Valeron112
    сегодня в 16:20
    Зрелищные матчи выдают команды между собой. Удачи Аталанте и Миранчуку. П1.
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