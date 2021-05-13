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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Астон Вилла - Эвертон

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед против Ливерпуль

Манчестер Юнайтед Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед 2:4 Логотип футбольный клуб Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
2 : 4
завершен
13 мая 2021, 22:15
четверг
Стартовый состав
Цена (млн. €): 418 - 580
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 1.8
Средний возраст: 26.2 - 26.3
Легионеров: 7 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 1
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Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 34 тур
Стадион Олд Траффорд
Ставки на футбольные матчи
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    10' (1:0) Фернандеш Бруну (18) (Ван-Биссака Аарон (29))
     
    48' Байи Эрик (3)
     
    63' Фред (17) уходит с поля, Гринвуд Мэйсон (11) вышел на поле
     
    68' (2:3) Рэшфорд Маркус (10) (Кавани Эдинсон (7))
     
    79' МакТоминэй Скотт (39)
     
    85' Кавани Эдинсон (7)
     
    86' Байи Эрик (3) уходит с поля, Матич Неманья (31) вышел на поле
     
    34' (1:1) Жота Диого (20) (Филлипс Натаниэль (47))
     
    45+3' (1:2) Фирмино Роберто (9) (Александер-Арнольд Трент (66))
     
    47' (1:3) Фирмино Роберто (9)
     
    2
    74' Вейналдум Джорджиньо (5) уходит с поля, Джонс Кертис (17) вышел на поле
    74' Жота Диого (20) уходит с поля, Мане Садио (10) вышел на поле
     
    2
    90' (2:4) Салах Мохамед (11) (Джонс Кертис (17))
    90+2' Салах Мохамед (11) уходит с поля, Уильямс Неко (76) вышел на поле
    Голы
    Фернандеш Бруну
    ассистент Ван-Биссака Аарон     		1:0 10’
    34’ 1:1 Жота Диого
    ассистент Филлипс Натаниэль
    45+3’ 1:2 Фирмино Роберто
    ассистент Александер-Арнольд Трент
    47’ 1:3 Фирмино Роберто
    Рэшфорд Маркус
    ассистент Кавани Эдинсон     		2:3 68’
    90’ 2:4 Салах Мохамед
    ассистент Джонс Кертис
    Наказания
    Байи Эрик 48’
    МакТоминэй Скотт 79’
    Кавани Эдинсон 85’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Гринвуд Мэйсон Фред 63’
    74’ Джонс Кертис Вейналдум Джорджиньо
    74’ Мане Садио Жота Диого
    Матич Неманья Байи Эрик 86’
    90+2’ Уильямс Неко Салах Мохамед
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 17
    		3 Удары в створ 8
    		10 Фолы 12
    		6 Угловые 4
    		1 Офсайды 1
    		53% Владение мячом 47%
    		4 Cэйвы 0
    		3 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    avici_liverpool
    avici_liverpool ответ ManUnited28 (раскрыть)
    вчера в 06:49
    согласен
    ManUnited28
    ManUnited28 ответ avici_liverpool (раскрыть)
    14 мая в 12:57
    Для МЮ ничего страшного не произошло. Самый главный матч это финал Лиги Европы. Ливеру победа была намного нужнее, они её и добились
    Roger Young
    Roger Young
    14 мая в 11:51
    классный счет
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    14 мая в 11:36
    какие слабые эти манки.
    С ожидаемой победой, мерсисайдцы.

    солськяер хотел сохранить силы на нас, но в итоге влетел и лисам и нам. Клоун
    azkan
    azkan
    14 мая в 11:20
    Очень важная победа Ливерпуля и поражение Челси накаляет борьбу за 3-4 место до красна.
    Любая ошибка и клубы за бортом. Тем интереснее!!
    galem72
    galem72
    14 мая в 10:31
    Ожидаемо! У Гуннара схемы не меняются, даже при отсутствии ключевого защитника. В этих пресловутых 4 играх подряд составу нужна было только тренерская мысль, которая позволила бы сгладить частые замесы и изменить тактику на матчи. Но с норвегом об этом остаётся только мечтать...
    Шуnя771
    Шуnя771
    14 мая в 10:24
    Изобилие голов практически всегда делает игру зрелищной.
    Artem Saribekyan
    Artem Saribekyan
    14 мая в 09:10
    Вывод один: при всех равных условиях, Ливерпуль классом повыше МЮ на сегодняшней день, а Клопп всегда был умнее и опытнее Сульшера как тренер.
    Tormentor
    Tormentor
    14 мая в 08:54
    отличная игра, отличная победа, устроили зрелище из голов.
    xien_8686
    xien_8686
    14 мая в 08:23
    Манков ещё и Эмери прибьёт он это может.
    boom4321
    boom4321 ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
    14 мая в 07:58
    Мю ничего в первом тайме не забил, ты не тот повтор смотрел
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    14 мая в 07:55
    Начали матч хорошо, забили и прессинговали. Но во второй половине первого тайма стали ошибаться и делать глупые обрезы в самом начале второго, оттого Ливерпуль забил 3. Рэшфорд вовремя забил, Сульшер правильно сделал, убрав делающего безобразные передачи Фреда на Гринвуда, жаль что Мэйсон свой момент не смог реализовать, если бы не защитники. В целом для МЮ матч турнирного значения не имел, Ливерпуль, Лестер и Челси сами пусть решают кто будет играть в ЛЧ и МЮ не помешал им.
    Муслим90
    Муслим90 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    14 мая в 07:50
    Ну у МС скамейка посильнее будет. Ливерпулю пришлось ставить Хендо и Фаба в защиту. От этого и полузащита пострадала. Как Хендо не хватало для передач нападающим по мне, а Фаба для перехватов.
    boom4321
    boom4321
    14 мая в 07:48, ред.
      UnnoPeso
      UnnoPeso ответ Gahi (раскрыть)
      14 мая в 07:34
      Спешу напомнить, что из всех игроков игравших с Лестером, на матч с Ливерпулем вышел только Матич. Так что Ливерпулюшка был лучше)) Обидно другое, Мане не играл и команда забила 4, если вся беда в раздевалке из-за него, то от него надо избавляться, а игрок он весьма солидный, заменить может только Мбаппе, но кто ж его купит....
      Elliada
      Elliada
      14 мая в 06:41
      МЮ уже в ЛЧ в следующем году. Так что ничего страшного. Главное финал ЛЕ
      Evilhuman
      Evilhuman
      14 мая в 06:30
      Два чувствительных поражения подряд это печаль, похоже команда очень устала
      Василий 50
      Василий 50
      14 мая в 02:33
      Все по делу
      Gelious
      Gelious
      14 мая в 01:58
      Ну игра, конечно, больше на ничью была
      Оновтун
      Оновтун ответ allemz (раскрыть)
      14 мая в 01:56
      А тон то какой... Голубые манчестерцы сейчас чувствуют себя принцессами без горошины, но это ненадолго 😅
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r ответ Dudikoff (раскрыть)
      14 мая в 01:12
      Так я про это и говорю. Клопп исчерпал свои возможности? В АПЛ 2 команды, у которых проблемы колоссальные. Но МС все-таким чемпион.
      Dudikoff
      Dudikoff ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
      14 мая в 00:47
      Как по мне, там после травм всех цз, Юра начудил и начал рушить центр поля ставя в защиту то Фаба, то Хендо. Доверил важную позицию Алькантаре, который очень медленно играет для Ливерпуля (точнее не в тот футбол, в который привыкли нападающие) + не вовремя вылетел Жота. Да ещё и скамейка оказалась совершенно бессмысленной. Там такой ком получился, что можно долго описывать) У Сити больше универсалов, да и лавка у них намного класснее
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      14 мая в 00:32
      Мактоминэй имея жёлтую карточку, завалил Мане до штрафной, причем явно
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      14 мая в 00:27
      ещё хотел бы поздравить других "дьяволят".которые просто разнесли в пух и прах Туринцев 3:0 и 7:0,в гостях.
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
      14 мая в 00:26
      Юргена с первой Победой в Манчестере!! Заслужил!!!
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      14 мая в 00:22
      Фаны дьяволов молодцы, прям помогли своей команде неприятным инцидентом (переносом матча).
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
      14 мая в 00:22
      а за что пеналь ставить? Игра была в мяч,а Филипс практически сам налетел на Байи.Конечно зная Тейлора,тот мог и пеналь поставить и даже удалить нарушителя,но если быть объективным.то решение принял правильное. Да и МКТоминая за что удалять? То ли дело Пикфорда... Лично у меня притензий к рефери нет - отработал нормально,без скандала.
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin
      14 мая в 00:22
      Я сразу сказал, что этот перенос будет против Манкс. А так всех Красных с победой! Все же минимальный шанс на ЛЧ остается. Это победа над главным соперником должна придать уверенности, хотя сезон после победы в АПЛ все равно провальный, так что ждем следующий.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      14 мая в 00:19
      в поражении МЮ виноваты их фаны. Своими действиями,они усложнили календарь своих любимцев,в результате два поражения,от Лестера и Ливерпуля. Уверен,что сыграй Ливерпуль раньше Лис,то победа не далась так легко,а возможно и могли получить Нуль в графе. А вот после Лестера,игра состоялась без передышки и уставшие дьяволята варились в собственном котле. Тут заслуга не наших,а именно болел МЮ.На носу финал ЛЕ,который куда более важен для Сульшера,чем победы в АПЛе,где итак всё очевидно для МЮ.Ну и не понятно,почему на такой матч ставят Хенду,вместо ДДг.
      dzvinka
      dzvinka
      14 мая в 00:17
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