Манчестер Юнайтед

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2 : 4
завершен
13 мая 2021, 22:15
четверг
Стартовый состав
Цена (млн. €): 418 - 580
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 1.8
Средний возраст: 26.2 - 26.3
Легионеров: 7 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Олд Траффорд
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Фернандеш Бруну
ассистент Ван-Биссака Аарон
|1:0
|10’
|34’
|1:1
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Жота Диого
ассистент Филлипс Натаниэль
|45+3’
|1:2
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Фирмино Роберто
ассистент Александер-Арнольд Трент
|47’
|1:3
|Фирмино Роберто
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Рэшфорд Маркус
ассистент Кавани Эдинсон
|2:3
|68’
|90’
|2:4
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Салах Мохамед
ассистент Джонс Кертис
|Байи Эрик
|48’
|МакТоминэй Скотт
|79’
|Кавани Эдинсон
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Гринвуд Мэйсон
|Фред
|63’
|74’
|Джонс Кертис
|Вейналдум Джорджиньо
|74’
|Мане Садио
|Жота Диого
|Матич Неманья
|Байи Эрик
|86’
|90+2’
|Уильямс Неко
|Салах Мохамед
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|18
|Удары по воротам
|17
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|3
|Удары в створ
|8
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|10
|Фолы
|12
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|6
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|1
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|4
|Cэйвы
|0
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|3
|Предупреждения
|0
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