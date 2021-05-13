Манчестер Юнайтед

В 26 Хендерсон Дин Голов пропущено: 4 Отборы: 1 Спасений: 4 Пасы: 25 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 95

З 3 Байи Эрик Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 86

З 29 Ван-Биссака Аарон Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 95

З 2 Линделеф Виктор Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 60 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 95

З 23 Шоу Люк Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Выносы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 95

П 39 МакТоминэй Скотт Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 95

П 6 Погба Поль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 43 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 95

П 18 Фернандеш Бруну Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 95

П 17 Фред Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 63

Н 7 Кавани Эдинсон Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 95

П 10 Рэшфорд Маркус Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 1 Де Хеа Давид

З 27 Теллес Алекс

З 38 Туанзебе Аксель

З 33 Уильямс Брендон

П 34 ван де Бек Донни

П 8 Мата Хуан Мануэль

П 31 Матич Неманья Перехваты: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 9

Н 19 Амад Диалло