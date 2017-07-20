РФС запустил систему мониторинга случаев дискриминации и расизма на матчах РФПЛ

В России начала работу система мониторинга, направленная на выявление случаев проявления дискриминации и расизма во время матчей чемпионата России. Система разработана совместно с ФИФА. Работа мониторинговой группы будет осуществляться специальными наблюдателями, которых будут назначать на матчи повышенного риска.
Напомним, что по итогам предыдущего сезона в чемпионате России не было зафиксировано ни одного случая расизма.
Покажите мне хоть одного чернокожего физика или химика, или математика...
Или у кого-то есть сомнения, что чернокожие спортсмены выносливее остальных?
Почему так с лёгкостью Расизм отнесли к Шовинизму?
Покажите мне хоть одного чернокожего физика или химика, или математика...
Или у кого-то есть сомнения, что чернокожие спортсмены выносливее остальных?
Почему так с лёгкостью Расизм отнесли к Шовинизму?