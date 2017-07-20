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РФС запустил систему мониторинга случаев дискриминации и расизма на матчах РФПЛ

20 июля 2017, 19:53

В России начала работу система мониторинга, направленная на выявление случаев проявления дискриминации и расизма во время матчей чемпионата России. Система разработана совместно с ФИФА. Работа мониторинговой группы будет осуществляться специальными наблюдателями, которых будут назначать на матчи повышенного риска.

Напомним, что по итогам предыдущего сезона в чемпионате России не было зафиксировано ни одного случая расизма.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
21 июля 2017 в 00:30
Раси́зм — совокупность воззрений, в основе которых лежат положения о физической и умственной неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру
Покажите мне хоть одного чернокожего физика или химика, или математика...
Или у кого-то есть сомнения, что чернокожие спортсмены выносливее остальных?
Почему так с лёгкостью Расизм отнесли к Шовинизму?
Ice van Reed
Ice van Reed
21 июля 2017 в 00:26, ред.
Очередной бред лучше поставить систему видерповторов поставить,хотя она хлеб отберет у некоторых судей
mat73
mat73
20 июля 2017 в 21:40
Лучше ввели систему видеоповторов!
fr3nd
fr3nd
20 июля 2017 в 21:20
только ари никуда в сборную не зовут
Дед Мазая
Дед Мазая
20 июля 2017 в 21:16
Штрафовать снова будут клубы?
cska1948
cska1948
20 июля 2017 в 21:03
Профилактическая подготовка к ЧМ.
sir-5
sir-5
20 июля 2017 в 20:22
Просто всем игрокам,приезжающим в Россию из очень жарких южных стран( и "коренным европейцам") надо разъяснять,что в России бананы не колосятся,являются деликатесом и когда его кидают игроку-это акт гостеприимства,предложение подкрепиться,или перейти в их команду. Уханье-намёк на то,как тяжело играть на таких полях в России,что это парафраз знаменитой русской народной песни "Дубинушка". Молодому поколению, не слышавшему о ней и его великом исполнителе Фёдоре Шаляпине (старшем,ха-ха), разъясняю :Там припев-"Эй,ухнем"
КЭТиК
КЭТиК
20 июля 2017 в 20:12
Еще больше штрафов будет
Адвокат 76
Адвокат 76
20 июля 2017 в 20:06
Идиоты болельщики есть в каждом клубе, воспитанность у людей сейчас очень низкая.
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