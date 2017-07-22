СМИ: «Обамеянг в январе покинет „Боруссию“ и отправится в Китай»

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22 июля 2017, 00:41

Нападающий «Боруссии» проведет первую половину сезона в дортмундском коллективе, после чего отправится в Китай. Такой информацией поделился популярный немецкий таблоид Bild. Согласно источнику, клубы уже достигли предварительной договоренности.

Вероятно, речь идет о китайском коллективе «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который, по слухам, предложил за 28-летнего форварда 85 миллионов евро.

Среди других претендентов на игрока фигурирует «Милан». Сообщалось, что и «Челси» намерен побороться за забивного габонца, но лондонский клуб 21 июля уже подписал другого форварда.