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СМИ: «Обамеянг в январе покинет „Боруссию“ и отправится в Китай»

22 июля 2017, 00:41

Нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг проведет первую половину сезона в дортмундском коллективе, после чего отправится в Китай. Такой информацией поделился популярный немецкий таблоид Bild. Согласно источнику, клубы уже достигли предварительной договоренности.

Вероятно, речь идет о китайском коллективе «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который, по слухам, предложил за 28-летнего форварда 85 миллионов евро.

Среди других претендентов на игрока фигурирует «Милан». Сообщалось, что и «Челси» намерен побороться за забивного габонца, но лондонский клуб 21 июля уже подписал другого форварда.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
22 июля 2017 в 11:53
Какой толк переходить зимой?
sir_Alex
sir_Alex
22 июля 2017 в 07:49
Ну и зря!
ARMENIAN
ARMENIAN
22 июля 2017 в 01:08
вполне возможно, Дортмунд сейчас продаёт всё и всех(((
Гость
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