Алдонин: «По большому счёту АЕК не создал ни одного момента»

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26 июля 2017, 00:09

Бывший полузащитник ЦСКА прокомментировал победу армейцев над АЕКом (2:0) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Победа на выезде со счётом 2:0 – прекрасный результат. ЦСКА показал хорошую игру, забили с двух стандартов, а также имели несколько моментов, но не реализовали.

По большом счёту АЕК не создал ни одного момента — это самое главное. Хотя они играли на своём стадионе при своих болельщиках и должны были нагнетать ситуацию. Но никакого напряжения на половине поля ЦСКА не было. Был уверен, что с греческой командой „армейцы“ справятся.

Выход в следующий раунд ещё не решён, ведь противостояние состоит из двух матчей. Конечно, ЦСКА в домашнем матче выйдет с большим преимуществом. Но в футболе было немало примеров, когда за вальяжность наказывали», — сказал Алдонин.