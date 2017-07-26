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Алдонин: «По большому счёту АЕК не создал ни одного момента»

26 июля 2017, 00:09
АЕКЛоготип футбольный клуб АЕК (Афины)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал победу армейцев над АЕКом (2:0) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Победа на выезде со счётом 2:0 – прекрасный результат. ЦСКА показал хорошую игру, забили с двух стандартов, а также имели несколько моментов, но не реализовали.

По большом счёту АЕК не создал ни одного момента — это самое главное. Хотя они играли на своём стадионе при своих болельщиках и должны были нагнетать ситуацию. Но никакого напряжения на половине поля ЦСКА не было. Был уверен, что с греческой командой „армейцы“ справятся.

Выход в следующий раунд ещё не решён, ведь противостояние состоит из двух матчей. Конечно, ЦСКА в домашнем матче выйдет с большим преимуществом. Но в футболе было немало примеров, когда за вальяжность наказывали», — сказал Алдонин.

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Все комментарии
starche
starche
26 июля 2017 в 09:25, ред.
Странно, но АИК был инфантилен. Однако, это не умоляет заслуженной победы ЦСКА.
ДАША Д
ДАША Д
26 июля 2017 в 09:14
Защита у ЦСКА что надо. Грекам не по зубам.
Остапчук 67
Остапчук 67
26 июля 2017 в 03:08
В следующем матче какой-нибудь "Наполи" обязательно создаст моменты.
jobss
jobss ответ ARMENIAN (раскрыть)
26 июля 2017 в 00:29
исправили, спасибо!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
26 июля 2017 в 00:24
ЦСКА показал хорошую игру, забили с двух стандартов, а также имели несколько моментов, но не реализовали.
2:0 комфортное преимущество перед ответным матчем, теперь главное качественно сыграть ответный матч!
ARMENIAN
ARMENIAN
26 июля 2017 в 00:19
Соккер, исправь ошибку в названии
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