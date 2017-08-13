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Джеррард: «Коутиньо мечтает играть за „Барсу“ и боится, что его туда больше не позовут»

13 августа 2017, 12:01

Экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард считает, что полузащитник «красных» Филиппе Коутиньо должен повременить с переходом в «Барселону»:

«Во всей этой ситуации виновата „Барселона“, потому что представители каталонцев будут говорить агентам Коутиньо: „Сейчас или никогда. Если он не перейдет сейчас, то мы за ним больше никогда не вернемся“. Они нагнетают давление, отсюда и реакция Филиппе.

Этот парень из Южной Америки всегда мечтал играть за „Барселону“, поэтому он паникует, боясь, что такой возможности в будущем может больше и не быть.

Я знаю этого парня, это вовсе не плохой человек. Знаю, что он не хочет с войной покидать клуб. Но он лишь недавно подписал с „Ливерпулем“ новый пятилетний контракт. „Ливерпуль“ сделал из него того игрока, которым он является сейчас. Минимум, что он может сделать для клуба взамен, — отыграть здесь еще один год».

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Все комментарии
-Владислав-
-Владислав-
14 августа 2017 в 07:46
    Zidane.5
    Zidane.5
    13 августа 2017 в 17:44
    Ливерпуль должен по максимуму вытащить бабло с этого клубика.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    13 августа 2017 в 15:29
    Действительно, пусть Фелипе включит голову, здравый разум и услышит внутренний зов своего сердца! Что для него является более важным в его карьере: стать одной из легенд Ливерпуля, либо перейти в более раскрученный клуб, где не факт, что он заиграет.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Kurtd (раскрыть)
    13 августа 2017 в 14:55
    У Неймара контракт тоже был с Барселоной итог сам знаешь
    VadCaz
    VadCaz
    13 августа 2017 в 13:58
    Не хочет играть - пусть валит, денег отвалят приливно.
    Сейчас уже не делают таких как СтивиДжи , дель Пьеро и Тотти, Пуйоль или Рауль, к сожалению
    Tigran Danielyan
    Tigran Danielyan
    13 августа 2017 в 13:50
    Почему Джерард ни слово ни говорит о дырявей защите и вратаре, которые в каждом матче, независимо от уровня соперника, пропускают 2-3 гола минимум. И с такой защитой хотят играть в ЛЧ. Чувствую скоро будут позор....
    manutd navsegda
    manutd navsegda ответ Smertch (раскрыть)
    13 августа 2017 в 13:15
    А кто вам сказал что барса напрямую общается с игроком? Если бы барса нарушила это правила ливирпуль обратился бы куда следует и барсу бы наказали.
    manutd navsegda
    manutd navsegda ответ Kurtd (раскрыть)
    13 августа 2017 в 13:08, ред.
    Но в этом контракте не прописано как он должен играть, да и эти контракты больше гарантия того что клуб их не кинет на деньги а не того что игрок будет играть лучше и никуда не захочет уйти а держать на лавке человека с зарплатой более 200 тыс евро в неделю на которого цена будет падать каждый день как по мне глупо.
    Smertch
    Smertch ответ Брулин (раскрыть)
    13 августа 2017 в 13:07
    Барселона оказывает некрасивое, И незаконное давление на представителей игрока, чтобы переманить его в свой клуб.

    Любой клуб не имеет права связываться напрямую с игроком в целях заключения контракта при условии, что срок действующего контракта более 1 года.

    Был бы менее года - пожалуйста. Можете даже подписать с ним контракт.
    В противном случае это может обернуться санкциями к клубу (которые у барсы уже были) и дисквалификацией самого игрочишки. (чтобы быть игроком, а не игрочишкой, нужно быть профессионалом).

    У них такие маленькие зарплаты не только из-за того, что они так хорошо играют в футбол. Но и из-за того, что они по сути достаточно редкий товар (хоть и звучит не красиво) и клуб вкладывают в их развитие сумасшедшие деньги, обеспечивают им идеальные условия работы.
    Kurtd
    Kurtd ответ manutd navsegda (раскрыть)
    13 августа 2017 в 12:52
    Потому что у него контракт до 2022 года действующий. Поэтому да, он должен был послать свою мечту, которая ему в уши заливала красивые сказки о том, что Барселона - лучшая в мире, за год целый Кубок Короля выиграла, и спокойно тренироваться и играть с Ливерпулем.
    Точно так же как Де Хеа вынужден был послать Реал.
    alexov222
    alexov222
    13 августа 2017 в 12:44
    а потом еще один..а потом еще один...еще один..где-то мы это уже видели)
    manutd navsegda
    manutd navsegda
    13 августа 2017 в 12:42
    Он всегда мечтал играть в барсе а не в ливерпуле и ему выпала возможность её осуществить так почему он должен был послать свою мечту на три буквы
    Брулин
    Брулин
    13 августа 2017 в 12:39
    ПСЖ из воздуха нашёл 300 млн на покупку, который быть не могло по ФФП. Клуб не эффективнее Барселоны финансово, не зарабатывает больше, следовательно те мог себе этого позволить без нарушения ПРОПИСАННЫХ правил.

    Барселона оказывает некрасивое, но законное давление на представителей игрока, чтобы переманить его в свой клуб. Никаких официальных правил они не нарушают.

    ПСЖ нарушает закон, Барселона - моральные нормы, чуешь есть разница?
    3ton
    3ton
    13 августа 2017 в 12:38
    Пусть теряет год карьеры . Такого предложения может больше и не быть , а это верхушка карьеры . Ливерпуль ничего не може предложить Коутиньо . Будет капитаном или лидером клуба ? Игроки такого уровня хотят уже трофеев . Коутиньо не воспитанник клуба и с рождения не мечтал там играть , как Джеррард или Тотти .
    Kurtd
    Kurtd ответ manutd navsegda (раскрыть)
    13 августа 2017 в 12:36
    Ты между строк что ли читаешь? Джеррард обвиняет Барселону в нагнетании давления, с чем я согласен, и высказал свою точку зрения - если бы у Фила были яйца, то послал бы он каталонцев на три буквы. Что не понятного я говорю?
    manutd navsegda
    manutd navsegda
    13 августа 2017 в 12:32
    Их обвиняет Джеррард и ты с ним соглашаешься написав "Нельзя не согласиться." и логично что ты их тоже обвиняешь, или я не прав?!
    neomessi
    neomessi
    13 августа 2017 в 12:32
    Жалко парня, не надо его трогать !!
    Kurtd
    Kurtd ответ manutd navsegda (раскрыть)
    13 августа 2017 в 12:28
    Да мне плевать на всех.
    Речь идёт о Коутиньо и давлении Барселоны, или я в чём-то обвинил конкретно испанцев?
    Виноват тут только Филиппе, и никто больше.
    manutd navsegda
    manutd navsegda ответ Kurtd (раскрыть)
    13 августа 2017 в 12:26
    А ты думаешь Ливерпуль в такой ситуации действовал бы по другому? Это обычная практика так поступают абсолютно все!
    Kurtd
    Kurtd
    13 августа 2017 в 12:21
    Нельзя не согласиться.
    Барселона самолично нагнетает давление на Коутиньо, а тому не хватило мужества послать подальше испанцев. Даже если очень хочет, мозг-то есть у парня, на поле это демонстрирует, и знает, что его не отпустят. Но дисбаланс в команду всё равно внёс.
    manutd navsegda
    manutd navsegda ответ Остапчук 67 (комментарий удален) (раскрыть)
    13 августа 2017 в 12:15
    Видно тогда не было предложения от Барсы а большую зарплату ну очень хотелось, по этому и подписал..
    manutd navsegda
    manutd navsegda
    13 августа 2017 в 12:10
    Вины Барсы в этой ситуации лично я не вижу, клубу нужен этот игрок и они делают все чтобы его заполучить а если Ливерпуль хочет его удержать то должны сделать все возможное и не возможное чтобы он остался а не ныть какая плохая Барселона
    Igo0rek
    Igo0rek
    13 августа 2017 в 12:07
    Жалко Ливерпуль... Думаю они не смогут удержать Коутиньо. Особенно печален факт, что еще один классный игрок, уходит из АПЛ в ЛаЛигу...
    BDA8181
    BDA8181
    13 августа 2017 в 12:07
    Правильно говорит Стивен , годик ещё ,да и вообще зачем уходить если нашёл свой клуб . В Барселоне может и не пойдет и сядет как Туран на лавку .
    Гость
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