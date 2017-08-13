Джеррард: «Коутиньо мечтает играть за „Барсу“ и боится, что его туда больше не позовут»

Экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард считает, что полузащитник «красных» Филиппе Коутиньо должен повременить с переходом в «Барселону»:
«Во всей этой ситуации виновата „Барселона“, потому что представители каталонцев будут говорить агентам Коутиньо: „Сейчас или никогда. Если он не перейдет сейчас, то мы за ним больше никогда не вернемся“. Они нагнетают давление, отсюда и реакция Филиппе.
Этот парень из Южной Америки всегда мечтал играть за „Барселону“, поэтому он паникует, боясь, что такой возможности в будущем может больше и не быть.
Я знаю этого парня, это вовсе не плохой человек. Знаю, что он не хочет с войной покидать клуб. Но он лишь недавно подписал с „Ливерпулем“ новый пятилетний контракт. „Ливерпуль“ сделал из него того игрока, которым он является сейчас. Минимум, что он может сделать для клуба взамен, — отыграть здесь еще один год».
Сейчас уже не делают таких как СтивиДжи , дель Пьеро и Тотти, Пуйоль или Рауль, к сожалению
Сейчас уже не делают таких как СтивиДжи , дель Пьеро и Тотти, Пуйоль или Рауль, к сожалению
Любой клуб не имеет права связываться напрямую с игроком в целях заключения контракта при условии, что срок действующего контракта более 1 года.
Был бы менее года - пожалуйста. Можете даже подписать с ним контракт.
В противном случае это может обернуться санкциями к клубу (которые у барсы уже были) и дисквалификацией самого игрочишки. (чтобы быть игроком, а не игрочишкой, нужно быть профессионалом).
У них такие маленькие зарплаты не только из-за того, что они так хорошо играют в футбол. Но и из-за того, что они по сути достаточно редкий товар (хоть и звучит не красиво) и клуб вкладывают в их развитие сумасшедшие деньги, обеспечивают им идеальные условия работы.
Любой клуб не имеет права связываться напрямую с игроком в целях заключения контракта при условии, что срок действующего контракта более 1 года.
Был бы менее года - пожалуйста. Можете даже подписать с ним контракт.
В противном случае это может обернуться санкциями к клубу (которые у барсы уже были) и дисквалификацией самого игрочишки. (чтобы быть игроком, а не игрочишкой, нужно быть профессионалом).
У них такие маленькие зарплаты не только из-за того, что они так хорошо играют в футбол. Но и из-за того, что они по сути достаточно редкий товар (хоть и звучит не красиво) и клуб вкладывают в их развитие сумасшедшие деньги, обеспечивают им идеальные условия работы.
Точно так же как Де Хеа вынужден был послать Реал.
Точно так же как Де Хеа вынужден был послать Реал.
Барселона оказывает некрасивое, но законное давление на представителей игрока, чтобы переманить его в свой клуб. Никаких официальных правил они не нарушают.
ПСЖ нарушает закон, Барселона - моральные нормы, чуешь есть разница?
Барселона оказывает некрасивое, но законное давление на представителей игрока, чтобы переманить его в свой клуб. Никаких официальных правил они не нарушают.
ПСЖ нарушает закон, Барселона - моральные нормы, чуешь есть разница?
Речь идёт о Коутиньо и давлении Барселоны, или я в чём-то обвинил конкретно испанцев?
Виноват тут только Филиппе, и никто больше.
Речь идёт о Коутиньо и давлении Барселоны, или я в чём-то обвинил конкретно испанцев?
Виноват тут только Филиппе, и никто больше.
Барселона самолично нагнетает давление на Коутиньо, а тому не хватило мужества послать подальше испанцев. Даже если очень хочет, мозг-то есть у парня, на поле это демонстрирует, и знает, что его не отпустят. Но дисбаланс в команду всё равно внёс.
Барселона самолично нагнетает давление на Коутиньо, а тому не хватило мужества послать подальше испанцев. Даже если очень хочет, мозг-то есть у парня, на поле это демонстрирует, и знает, что его не отпустят. Но дисбаланс в команду всё равно внёс.