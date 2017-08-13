Джеррард: «Коутиньо мечтает играть за „Барсу“ и боится, что его туда больше не позовут»

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13 августа 2017, 12:01

Экс-капитан «Ливерпуля» считает, что полузащитник «красных» должен повременить с переходом в «Барселону»:

«Во всей этой ситуации виновата „Барселона“, потому что представители каталонцев будут говорить агентам Коутиньо: „Сейчас или никогда. Если он не перейдет сейчас, то мы за ним больше никогда не вернемся“. Они нагнетают давление, отсюда и реакция Филиппе.

Этот парень из Южной Америки всегда мечтал играть за „Барселону“, поэтому он паникует, боясь, что такой возможности в будущем может больше и не быть.

Я знаю этого парня, это вовсе не плохой человек. Знаю, что он не хочет с войной покидать клуб. Но он лишь недавно подписал с „Ливерпулем“ новый пятилетний контракт. „Ливерпуль“ сделал из него того игрока, которым он является сейчас. Минимум, что он может сделать для клуба взамен, — отыграть здесь еще один год».