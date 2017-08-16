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Ледяхов: «Зе Луиш играл бы в „Реале“, если бы забивал по 20 голов за сезон»

16 августа 2017, 14:48

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов высоко оценил талант нападающего «красно-белых» Зе Луиша.

«Мне Зе Луиш нравится гораздо больше Луиса Адриано. По умению играть вверху с ним вообще в Европе мало кто может тягаться. Здорово укрывает мяч корпусом, сам себе создает моменты, активно перемещается по всему полю, помогает защитникам. Настырный, настоящий трудяга.

Послушайте, он бы сегодня был в „Реале“ или ПСЖ, если бы стабильно забивал по двадцать мячей за сезон! Этот единственный минус парень компенсирует тем, что в каждом матче играет очень полезно, на команду. Для „Спартака“ покупка Зе Луиша – большая удача».

26-летний Зе Луиш в этом сезоне провел 6 матчей в РФПЛ и забил 1 гол.

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Все комментарии
VIC2
VIC2
17 августа 2017 в 06:14, ред.
Как легко ведуться тролли на реторический комментарий, прямо из штанов выпрыгивают, чтобы перетроллить друг друга...Да, любая РФПЛовская команда будет рада запролучить Зе или Промеса в свою основу...
Только два стоящих нападающих, они в Спартаке и ещё один в Краснодаре - это Смолов

Кокорин - это несерьёзно,
очень долго запрягал и хватит его только на этот сезон,
если ещё хвактит, стержня в нём нет мужицкого, короче пацан:
на похвалу падок, а это не на долго...
Вот Азмун - это да, если его Манчини не "закокоринит"...ему к Бердыеву надо, он ещё это поймёт
Аргентинские ребята будут все страдать насморком и болеть гриппом: от них уже сейчас толку мало, ещё лето не закончилось, а они уже все устали;
"Утрехт" очень хорошо обозначил их возможности и всех их утрехтал - это не РФПЛ
Ну, да леший с ним, с этим Зенитом...
А-а! Совсем забыл есть ешё Головин - это тоже несерьёзно, тоже игрун только на сезон...
Ну, и хватит об них язык чесать...

Тут вот за Валидольный Спартка душа болит и за Актёра Назарова: вот уж где неподдельное
страдание и боль вселенская за неудачи спартаковские, на него порой больно смотреть...
Это надо показать спартаковским игрунам, может до них что-то допрёт, в конце концов, и
устыдятся они своей немощи... Не уважают они нас, не верю я ихним бла-бла-бла о нас, болельщиках! Забыли они уже про наш востог и нашу благодарность! Совести у них нет и самоуважения! БЛИН!
Поэтому опять наша надежда на Карреру, который будет вытаскивать этих недорослей за уши, хотя бы в призовую тройку
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
16 августа 2017 в 19:58
Ну ладно, пускай линейкой мерятся раз такие взрослые!
А какой они линейкой то мерят?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Байкал-38. (раскрыть)
16 августа 2017 в 19:14
Не будь ханжой ! )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Красно Синий воин (раскрыть)
16 августа 2017 в 19:13
Ну ты и сравнил? Вашему Кинг-Конгу до Зе ..рать и ..рать !!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
16 августа 2017 в 18:56
Зе Луиш - это как Олонаре уровень ФНЛ!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
16 августа 2017 в 18:40
Фу какая гадость!
Байкал-38.
Байкал-38.
16 августа 2017 в 18:39
Если бы у бабушки было бы то чего бы оторвали бы Ловчеву играй он как Комбаров, то он был бы дедушкой!
А если бы Дзюба играл бы за Барселону, то он бы забивал по 50-60 голов за сезон! Его бы просто поставили бы во вратарскую и играли бы свояка как в бильярде!
Ах как всегда всем это проклятое "БЫ" мешает!
А пока зелуишь 1 раз в пол года!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Князько (комментарий удален) (раскрыть)
16 августа 2017 в 17:34
Линейкой !
denmig
denmig
16 августа 2017 в 17:05
Зе еще покажет Кто и где с..л! удачи парню! и побольше голов!
Absinthe2
Absinthe2
16 августа 2017 в 16:24
Все бы играли в Реале, если бы забивали каждый сезон по 20 голов.
Vadik
Vadik
16 августа 2017 в 16:17
А что ему мешает это в РФПЛ сделать? Уровень же ниже
Легенда Зорро
Легенда Зорро
16 августа 2017 в 16:01
То то и оно! Он скорее похож на баскетболиста, чем на футболиста) Прыжок у него действительно знатный. Здоровья ему! Без него Спартаку туго будет в атаке.
RDeanW
RDeanW ответ pomor45 (комментарий удален) (раскрыть)
16 августа 2017 в 15:50
зе луиш за чемпионский сезон получил 1 млн евро зарплаты)) да уж, великие деньги)
SanitarForest
SanitarForest
16 августа 2017 в 15:18
Агент Касильяса: «Перес не расист, но он не любит темнокожих игроков»
ЗеЛуиш?)) в Реале он возможно бы играл забивай он голов по 150))
RDeanW
RDeanW
16 августа 2017 в 15:13
зе за прошлый сезон и начало этого провел на поле в чемпионате 2019 минут. это, если поделить на 90 - 22.4 игры. в них он забил 6 голов и отдал 9 голевых (уже видно, что голевых в 1.5 раза больше). 15 результативных действий в 22 играх - это очень хорошо для нашего чемпионата. при этом у него есть шикарные предголевые передачи, как, например, пашаличу в матче с тулой, или отличный прострел на самедова в том же матче (там уже не его вина, что не было гола). так что игрок классный, а то, что на него еще и обязанность по забиванию мячей взваливают - не его вина. ему нужен в пару забивной форвард и тогда куча проблем будет решена
Red_team
Red_team
16 августа 2017 в 15:09
Пфф, для топ-напа 20 голов за сезон, да еще и в РПЛ - это мало вообще-то, какой там Реал?
кот сибиряк
кот сибиряк ответ RDeanW (раскрыть)
16 августа 2017 в 15:07
Он на фиг ни кому не нужен.
ГЫ-ГЫ-ГЫ
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
16 августа 2017 в 15:04
    Сочинский
    Сочинский
    16 августа 2017 в 15:02
    Как тянут три шкуры с 18-19 летних по всему миру-диву даёшься,мол ты должен тащить всю команду к чемпионству во всех турнирах,проиграл-не получишь на 15 рублей выше зарплату,а у нас побегал-молодец, попал по мячу умничка!!!
    А давай тебе поднимим зарплату в 150 раз??? Ты же перспективный(27)
    Продолжать можно много...
    Mitsubanchik
    Mitsubanchik
    16 августа 2017 в 15:02
    Для боссов реала или ПСЖ даже 20 голов в российском чемпионате-вообще не показатель.Равно как и любой игрок из РПФЛ.
    СПОРТ СПОРТ
    СПОРТ СПОРТ
    16 августа 2017 в 15:01
    26-летний Зе Луиш в этом сезоне провел 6 матчей в РФПЛ и забил 1 гол, не забил 54 гола.
    RDeanW
    RDeanW
    16 августа 2017 в 14:55
    а вот это вообще бесспорно. у зе есть все, кроме умения забивать) в этом его беда) если бы он еще голы пачками колотил, то его бы с руками оторвали почти все топ-клубы
    Гость
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