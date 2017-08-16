Ледяхов: «Зе Луиш играл бы в „Реале“, если бы забивал по 20 голов за сезон»

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16 августа 2017, 14:48

Бывший полузащитник «Спартака» высоко оценил талант нападающего «красно-белых» .

«Мне Зе Луиш нравится гораздо больше Луиса Адриано. По умению играть вверху с ним вообще в Европе мало кто может тягаться. Здорово укрывает мяч корпусом, сам себе создает моменты, активно перемещается по всему полю, помогает защитникам. Настырный, настоящий трудяга.

Послушайте, он бы сегодня был в „Реале“ или ПСЖ, если бы стабильно забивал по двадцать мячей за сезон! Этот единственный минус парень компенсирует тем, что в каждом матче играет очень полезно, на команду. Для „Спартака“ покупка Зе Луиша – большая удача».

26-летний Зе Луиш в этом сезоне провел 6 матчей в РФПЛ и забил 1 гол.