Ледяхов: «Зе Луиш играл бы в „Реале“, если бы забивал по 20 голов за сезон»

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов высоко оценил талант нападающего «красно-белых» Зе Луиша.
«Мне Зе Луиш нравится гораздо больше Луиса Адриано. По умению играть вверху с ним вообще в Европе мало кто может тягаться. Здорово укрывает мяч корпусом, сам себе создает моменты, активно перемещается по всему полю, помогает защитникам. Настырный, настоящий трудяга.
Послушайте, он бы сегодня был в „Реале“ или ПСЖ, если бы стабильно забивал по двадцать мячей за сезон! Этот единственный минус парень компенсирует тем, что в каждом матче играет очень полезно, на команду. Для „Спартака“ покупка Зе Луиша – большая удача».
26-летний Зе Луиш в этом сезоне провел 6 матчей в РФПЛ и забил 1 гол.
Только два стоящих нападающих, они в Спартаке и ещё один в Краснодаре - это Смолов
Кокорин - это несерьёзно,
очень долго запрягал и хватит его только на этот сезон,
если ещё хвактит, стержня в нём нет мужицкого, короче пацан:
на похвалу падок, а это не на долго...
Вот Азмун - это да, если его Манчини не "закокоринит"...ему к Бердыеву надо, он ещё это поймёт
Аргентинские ребята будут все страдать насморком и болеть гриппом: от них уже сейчас толку мало, ещё лето не закончилось, а они уже все устали;
"Утрехт" очень хорошо обозначил их возможности и всех их утрехтал - это не РФПЛ
Ну, да леший с ним, с этим Зенитом...
А-а! Совсем забыл есть ешё Головин - это тоже несерьёзно, тоже игрун только на сезон...
Ну, и хватит об них язык чесать...
Тут вот за Валидольный Спартка душа болит и за Актёра Назарова: вот уж где неподдельное
страдание и боль вселенская за неудачи спартаковские, на него порой больно смотреть...
Это надо показать спартаковским игрунам, может до них что-то допрёт, в конце концов, и
устыдятся они своей немощи... Не уважают они нас, не верю я ихним бла-бла-бла о нас, болельщиках! Забыли они уже про наш востог и нашу благодарность! Совести у них нет и самоуважения! БЛИН!
Поэтому опять наша надежда на Карреру, который будет вытаскивать этих недорослей за уши, хотя бы в призовую тройку
Только два стоящих нападающих, они в Спартаке и ещё один в Краснодаре - это Смолов
Кокорин - это несерьёзно,
очень долго запрягал и хватит его только на этот сезон,
если ещё хвактит, стержня в нём нет мужицкого, короче пацан:
на похвалу падок, а это не на долго...
Вот Азмун - это да, если его Манчини не "закокоринит"...ему к Бердыеву надо, он ещё это поймёт
Аргентинские ребята будут все страдать насморком и болеть гриппом: от них уже сейчас толку мало, ещё лето не закончилось, а они уже все устали;
"Утрехт" очень хорошо обозначил их возможности и всех их утрехтал - это не РФПЛ
Ну, да леший с ним, с этим Зенитом...
А-а! Совсем забыл есть ешё Головин - это тоже несерьёзно, тоже игрун только на сезон...
Ну, и хватит об них язык чесать...
Тут вот за Валидольный Спартка душа болит и за Актёра Назарова: вот уж где неподдельное
страдание и боль вселенская за неудачи спартаковские, на него порой больно смотреть...
Это надо показать спартаковским игрунам, может до них что-то допрёт, в конце концов, и
устыдятся они своей немощи... Не уважают они нас, не верю я ихним бла-бла-бла о нас, болельщиках! Забыли они уже про наш востог и нашу благодарность! Совести у них нет и самоуважения! БЛИН!
Поэтому опять наша надежда на Карреру, который будет вытаскивать этих недорослей за уши, хотя бы в призовую тройку
А какой они линейкой то мерят?
https://youtu.be/tKcvjbo0Emk
А какой они линейкой то мерят?
А если бы Дзюба играл бы за Барселону, то он бы забивал по 50-60 голов за сезон! Его бы просто поставили бы во вратарскую и играли бы свояка как в бильярде!
Ах как всегда всем это проклятое "БЫ" мешает!
А пока зелуишь 1 раз в пол года!!!
А если бы Дзюба играл бы за Барселону, то он бы забивал по 50-60 голов за сезон! Его бы просто поставили бы во вратарскую и играли бы свояка как в бильярде!
Ах как всегда всем это проклятое "БЫ" мешает!
А пока зелуишь 1 раз в пол года!!!
ЗеЛуиш?)) в Реале он возможно бы играл забивай он голов по 150))
ЗеЛуиш?)) в Реале он возможно бы играл забивай он голов по 150))
ГЫ-ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ-ГЫ
А давай тебе поднимим зарплату в 150 раз??? Ты же перспективный(27)
Продолжать можно много...
А давай тебе поднимим зарплату в 150 раз??? Ты же перспективный(27)
Продолжать можно много...