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Новичок «Манчестер Сити» Кайоде перешел в «Жирону» на правах аренды

18 августа 2017, 13:57

Как и ожидалось, нападающий «Аустрии» Оларенваджу Кайоде заключил трудовой договор с «Манчестер Сити», после чего «горожане» отправили его в аренду. 24-летний нигериец проведет один сезон в составе «Жироны». 

В минувшем сезоне Кайоде стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии, забив в ворота соперников 17 голов.

Отметим, что футболистом ранее интересовались «Спартак» и ЦСКА.

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Все комментарии
Lexx1k
Lexx1k ответ RMUKMU (раскрыть)
19 августа 2017 в 16:37
я не слышал ничего на счёт официальной покупки, но жирона уже несколько лет является партнёрским клубом ман сити... там обкатывалась и обкатывается вся молодёжь...
RMUKMU
RMUKMU ответ Lexx1k (раскрыть)
19 августа 2017 в 00:34
Так ведь шейхи Жирону только этим летом купили. Какое они имеют отношение к выходу клуба в Примеру?
Lexx1k
Lexx1k ответ Cules2013 (раскрыть)
18 августа 2017 в 19:26
Жирона это по сути наш фарм клуб... ты думаешь они случайно в примеру вышли?) возможно и такое что через 3-4 года они в 4-ку входить будут...
Igo0rek
Igo0rek ответ Cules2013 (раскрыть)
18 августа 2017 в 17:12
Ну, тот же Ред Булл владеет многими клубами по всему миру.
Cules2013
Cules2013 ответ Igo0rek (раскрыть)
18 августа 2017 в 17:04
это не помеха отмывать деньги, теоретически эти клубы могут встретиться между собой, например, на Клубном ЧМ. Я уже молчу, что это просто даёт кучу мелких, но важных привилегий. Как, например, красиво всё обставили с трансфером Лэмпарда в Сити и МЛС.
А покупки и аренды игроков между клубами - это перекладывание денег из одного кармана в другой, в то время, как другие клубы платят реальные деньги и голову ломают, кому бы в аренду лучше отдать и за сколько.
Igo0rek
Igo0rek ответ Cules2013 (раскрыть)
18 августа 2017 в 16:48
Нью-Йорк и Мельбурн не входят в УЕФА.
Cules2013
Cules2013 ответ David Villa7 (раскрыть)
18 августа 2017 в 16:16
это умно, только мне вот интересно, а это случаем не нарушает никакие правила? У шейха, помимо Сити, сколько там ещё клубов? штуки 3, по-моему. Жирона, Нью-Йорк и типа в Австралии или НЗ даже есть, если не путаю. Хорошо устроились. Куда там Ред Буллу с его двушкой команд)
Не слишком-то это честно со спортивной точки зрения, да и деньги отмывать на раз два можно с помощью трансферов.
David Villa7
David Villa7 ответ КЭТиК (раскрыть)
18 августа 2017 в 15:16
Объясню тебе многоходовочку, Жирона это клуб хозяина Сити, который создан для просмотра всей перспектирвной молодежи новичков в условиях Испанской Примеры. Сейчас у Жироны состав почти полностью состоит из молодежки и второй команды горожан. Игроки , показавшие хороший футбол будут продоваться по хорошей цене, а самые талантливые получат шанс играть за основу МС.
КЭТиК
КЭТиК
18 августа 2017 в 14:42
Спрашивается, зачем Манчестер его купил?
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