Новичок «Манчестер Сити» Кайоде перешел в «Жирону» на правах аренды

Как и ожидалось, нападающий «Аустрии» Оларенваджу Кайоде заключил трудовой договор с «Манчестер Сити», после чего «горожане» отправили его в аренду. 24-летний нигериец проведет один сезон в составе «Жироны».
В минувшем сезоне Кайоде стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии, забив в ворота соперников 17 голов.
Отметим, что футболистом ранее интересовались «Спартак» и ЦСКА.
El goleador de la Bundesliga austriaca reforzará el ataque del Girona. LLega cedido del @mancity— Girona FC (@GironaFC) 18 августа 2017 г.
👉 https://t.co/UOTaoPYT54#BenvingutKayode pic.twitter.com/xX0YTDE0yQ
А покупки и аренды игроков между клубами - это перекладывание денег из одного кармана в другой, в то время, как другие клубы платят реальные деньги и голову ломают, кому бы в аренду лучше отдать и за сколько.
А покупки и аренды игроков между клубами - это перекладывание денег из одного кармана в другой, в то время, как другие клубы платят реальные деньги и голову ломают, кому бы в аренду лучше отдать и за сколько.
Не слишком-то это честно со спортивной точки зрения, да и деньги отмывать на раз два можно с помощью трансферов.
Не слишком-то это честно со спортивной точки зрения, да и деньги отмывать на раз два можно с помощью трансферов.