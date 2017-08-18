Новичок «Манчестер Сити» Кайоде перешел в «Жирону» на правах аренды

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18 августа 2017, 13:57

Как и ожидалось, нападающий «Аустрии» заключил трудовой договор с «Манчестер Сити», после чего «горожане» отправили его в аренду. 24-летний нигериец проведет один сезон в составе «Жироны».

В минувшем сезоне Кайоде стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии, забив в ворота соперников 17 голов.

Отметим, что футболистом ранее интересовались «Спартак» и ЦСКА.