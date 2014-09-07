Fichajes: Касильяс в 2015-м году перейдет в «Арсенал»

Вратарь «Реала» Икер Касильяс будущим летом покинет мадридский гранд и перейдет в «Арсенал», сообщает портал Fichajes.
По имеющимся у этого издания сведениям, кипер уже договорился с президентом «сливочных» Флорентино Пересом о том, что ему предоставят возможность покинуть «Реал» на правах свободного агента и заключить договор с «канонирами».
Касильяса сватали в «Арсенал» еще минувшим летом, но в итоге футболист решил задержаться в Мадриде еще на некоторое время.
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