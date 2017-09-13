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Жамалетдинов: «Установка тренера будет секретом»

вчера, 19:01
БенфикаБенфика1 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов прокомментировал победу над «Бенфикой» (2:1) в матче Лиги чемпионов, где он отличился голом.

«Я выходил при счете 1:1. Давайте не буду озвучивать установку тренера – пускай останется секретом. Может, еще раз прокатит. Я хотел ударить низом в эпизоде с голом. Получилось, что мяч прошел над вратарем. Но в касание в подкате бил целенаправленно. Я уже наметил удар. Когда мяч отскочил, мне нужно было как можно скорее до него дотянуться, пока вратарь не встал. Он успел подняться, но мне повезло, что мяч через его руки зашел в ворота.

Пожал ли руку судье Мальенко после игры? Конечно (смеется)! Я всей бригаде пожал. Раз все говорят, что пенальти в эпизоде с Васиным был более явным, чем в случае с рукой Алмейды, то, наверное, с этим можно согласиться».

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Все комментарии
Doping87
сегодня в 01:32
Хороший юнец ростет! ЦСКА с победой!
Doctor mango ответил starche
сегодня в 00:15
starche:
Ну, хоть признал, что пенальти в ворота Бенфики левый!
Где ты прочел что он говорил что пеналь левый ?
Eezila
вчера в 20:55
Сегодня все утро спорил с коллегами по работе, которые болеют за ЦСКА, говорил им, что армейцы случайно выиграли и как раз то, что Жамалетдинов бил низом в эпизоде с голом,) И тут Тимур сам подтвердил,)) Но победе, конечно же, мы все рады,)
Levadia
вчера в 20:13
В нужное время в нужном месте и результат - победа.
starche
вчера в 19:52
Ну, хоть признал, что пенальти в ворота Бенфики левый!
stachel ответил sir-5
вчера в 19:52
sir-5:
Где ты в заметке это прочитал??? И этот "дагестанский футболист" был в "Локо" с шести лет-с 2003 по 2014 г. И родился в Москве.Так,на всякий пожарный... А в случае с голом Альмейды(пенальти) спартач Хусатинов говорит следующее : "Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что судья матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Бенфика" – ЦСКА (1:2) Ундиано Мальенко принял правильное решение, назначив пенальти в ворота португальской команды. – Было явное движение руки. "Кошачим движением" он (Андре Алмейда. - Прим. "...") сначала преградил путь мячу, а потом начал прятать за спину. Решение логично, и предупреждение абсолютно верное, – цитирует Хусаинова...".
Ключевое слово тут "в прошлом"! Такие как ты достают "Известного в прошлом" когда вам это удобно, а когда нет, называете его старым и...м Тот который в настоящем (Бутенко) просто рассмеялся и сказал, что никакого пенальти там не было и близко. Я смотрел матч, повторы, не слепой и спецом почитал правила. И полностью согласился с настоящим.
eaguar
вчера в 19:51
повезло
cska plus ответил ДСА
вчера в 19:49
ДСА:
Молодец, пусть и не из Спартака!
В спартаке 30 летние негры.
cska plus
вчера в 19:46
Красавчик, один совет, - не зазвездись.
VIPded
вчера в 19:44
Не испортили бы парня вьюхами победными...((( Тимур, не поддавайся! Трудись и расти!!!
cska.78
вчера в 19:43
Тимур молодца :) Успехов в дальнейшем!
ДСА
вчера в 19:41
Молодец, пусть и не из Спартака!
Maeak
вчера в 19:38
Если бы такой матч проходил во внутреннем чемпионате то споров было бы оооо..... Может даже кто-то бы лишился должности.
sir-5 ответил mavrid05
вчера в 19:36
mavrid05:
оказывается Тимур Жамалетдинов воспитанник ЦСКА Дагестанский футболист
Где ты в заметке это прочитал??? И этот "дагестанский футболист" был в "Локо" с шести лет-с 2003 по 2014 г. И родился в Москве.Так,на всякий пожарный...
А в случае с голом Альмейды(пенальти) спартач Хусатинов говорит следующее :

"Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что судья матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Бенфика" – ЦСКА (1:2) Ундиано Мальенко принял правильное решение, назначив пенальти в ворота португальской команды.

– Было явное движение руки. "Кошачим движением" он (Андре Алмейда. - Прим. "...") сначала преградил путь мячу, а потом начал прятать за спину. Решение логично, и предупреждение абсолютно верное, – цитирует Хусаинова...".
Serge Boykov
вчера в 19:36
Нам много лет не везло,то жеребьёвка, то в матчах...набрали 3 очка,результат на табло! Тимур молодец)
И в коэффициент УЕФА добавили)
Так зачем вспоминать где был пен,а где нет
sir-5
вчера в 19:33
Прекратите брать у пацана интервью! Вам что,предыдущего опыта мало???
Серёга за ЦСКА
вчера в 19:24
Победа есть победа!
mavrid05
вчера в 19:16
оказывается Тимур Жамалетдинов воспитанник ЦСКА Дагестанский футболист
sihafazatron
вчера в 19:07
успехов в дальнейшем)
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