Жамалетдинов: «Установка тренера будет секретом»

Форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов прокомментировал победу над «Бенфикой» (2:1) в матче Лиги чемпионов, где он отличился голом.

«Я выходил при счете 1:1. Давайте не буду озвучивать установку тренера – пускай останется секретом. Может, еще раз прокатит. Я хотел ударить низом в эпизоде с голом. Получилось, что мяч прошел над вратарем. Но в касание в подкате бил целенаправленно. Я уже наметил удар. Когда мяч отскочил, мне нужно было как можно скорее до него дотянуться, пока вратарь не встал. Он успел подняться, но мне повезло, что мяч через его руки зашел в ворота.

Пожал ли руку судье Мальенко после игры? Конечно (смеется)! Я всей бригаде пожал. Раз все говорят, что пенальти в эпизоде с Васиным был более явным, чем в случае с рукой Алмейды, то, наверное, с этим можно согласиться».

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