Степаненко: «Игра с „Наполи“ сопоставима с матчами против ПСЖ и „Реала“»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал победу «горняков» над «Наполи» (2:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Матчи в Лиге чемпионов все сложные, особенно против таких соперников с хорошими и техничными футболистами. „Наполи“ еще и славится командной игрой. Для нас эта игра сопоставима с матчами против ПСЖ и „Реала“, но на этот раз мы оказались опытнее, грамотнее и умнее.

Очень тяжелые были последние минуты, ведь „Наполи“ начал здорово забрасывать за спины защитников и врываться зоны. Было видно, что мы подсели и сильно низко опустились, а тренер просил нас этого не делать. Давил результат, никто не хотел рисковать, а гости выпустили более мобильного нападающего, который создавал нам проблемы».

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