Тарасов: «„Локомотив“ играл на победу»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал ничью с «Копенгагеном» (0:0) в Лиге Европы.

«Мы сегодня хотели сыграть на контратаках. Немного не получилась игра впереди. Сыграли 0:0 и задачу у своих ворот выполнили, а в атаке не смогли создать то, что планировали. Можно сказать, что во втором тайме мы выглядели чуть лучше, были полумоменты, но реализация и созидание впереди — это то, что не очень хорошо получилось. Сейчас надо переключиться на чемпионат и забыть эту игру.

Не было задачи именно сыграть вничью и не пропустить. Мы играли на победу, выбегали в контратаки, но не получилось реализовать то, что задумали. Говорят, что у нас самая слабая группа, но я так не считаю. Все команды умеют играть, со всеми будет тяжело, если не будем показывать свой максимум».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте