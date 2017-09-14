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Тарасов: «„Локомотив“ играл на победу»

вчера, 23:16
КопенгагенКопенгаген0 : 0ЛокомотивЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал ничью с «Копенгагеном» (0:0) в Лиге Европы.

«Мы сегодня хотели сыграть на контратаках. Немного не получилась игра впереди. Сыграли 0:0 и задачу у своих ворот выполнили, а в атаке не смогли создать то, что планировали. Можно сказать, что во втором тайме мы выглядели чуть лучше, были полумоменты, но реализация и созидание впереди — это то, что не очень хорошо получилось. Сейчас надо переключиться на чемпионат и забыть эту игру.

Не было задачи именно сыграть вничью и не пропустить. Мы играли на победу, выбегали в контратаки, но не получилось реализовать то, что задумали. Говорят, что у нас самая слабая группа, но я так не считаю. Все команды умеют играть, со всеми будет тяжело, если не будем показывать свой максимум».

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Все комментарии
Foxes
сегодня в 00:19
Что то я не заметил.
severnyj84
сегодня в 00:09
Играл на победу, а вышла ничья.
Морозовский
вчера в 23:45
Ничья - успех !
Faustello
вчера в 23:34
Мне больше не больно, больше не больно )))
ИВАН МЕЛЕШИН
вчера в 23:27
Наверное ему бузова приснилась в первую брачную ночь после дома 2 - что он курил перед матчем...
sir-5
вчера в 23:21
Точно??? А мы и не заметили.Жаль,надо пересмотреть ночью.
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