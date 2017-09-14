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Сёмин: «Хотели большего, чем ничью»

вчера, 22:35
КопенгагенКопенгаген0 : 0ЛокомотивЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ничью с «Копенгагеном» (0:0) в Лиге Европы.

«Начало всегда сложное. Тем более на выезде. Все букмекеры сказали, что „Копенгаген“ — фаворит в нашей группе.

Была напряженная игра. Очко для нас сегодня — нормальный результат. Хотя хотели большего, чем ничью.

Второй тайм немножко активнее стали играть в атаке, разнообразнее. И Антон Миранчук, и Эдер неплохо вышли. „Копенгаген“ – команда компактная. Очень хорошо играет вверху при стандартах. В первом тайме выиграл у нас больше единоборств».

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Все комментарии
Игорь Солнцев
сегодня в 00:10
Дома всё получится, вы же не спартак.
twitt8555twitt
вчера в 23:54
Тактика Палыча сработала на все 100%!
При таком составе, лучшая защита - это АВТОБУС перед воротами!
Надо плясать от печки и игроки Локомотива отлично СТАНЦЕВАЛИ защитный футбольный канкан!
А соперник пусть постарается остановить наш ЛИТЕРНЫЙ с машинистом Палычем во главе.
Защитные порядки Локомотива не дали возможности датчанам развернуться, а два удара в створ за два тайма угрозы не представляли.
Железнодорожники сыграли стабильно и в оборонительном ключе.
По такой игре ОДНО очко уже праздник на железнодорожной улице.
Поздравляем Локомотив с первым очком, дай Бог, не последним.
Впереди новые игры и надо набирать оставшиеся 16 и положить их в свою копилку для ПЕРВОГО места в группе!
Ничья - это успех Локомотива, при всех за и против!
Некоторые игроки выпадали, но в целом защита сыграла на ОТЛИЧНО, а в атаке надо играть намного лучше, тогда и смогут железнодорожники забить. Желаем!
Ника228
вчера в 23:37
Учитывая то тот факт , что трансферная политика отвратительная была + ари травмирован . это отличный результат . остальные команды послабже будут . локо должен выходить из группы , как минимум
Faustello
вчера в 23:36
Все сказали ничья и я её хряпнул )))
Faustello
вчера в 23:35
Хотели больше чем ничью, ничья была одна и я её в перерыве уговорил один ))
object iff
вчера в 23:19
"хотели пиваса местного накатить, после игры, но подвезли "Балтику"=)
ИВАН МЕЛЕШИН
вчера в 23:12
Для хотения большего надо иногда бить по воротам....
drug01
вчера в 22:40
Для начало важно получить очко!
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