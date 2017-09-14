Сёмин: «Хотели большего, чем ничью»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ничью с «Копенгагеном» (0:0) в Лиге Европы.

«Начало всегда сложное. Тем более на выезде. Все букмекеры сказали, что „Копенгаген“ — фаворит в нашей группе.

Была напряженная игра. Очко для нас сегодня — нормальный результат. Хотя хотели большего, чем ничью.

Второй тайм немножко активнее стали играть в атаке, разнообразнее. И Антон Миранчук, и Эдер неплохо вышли. „Копенгаген“ – команда компактная. Очень хорошо играет вверху при стандартах. В первом тайме выиграл у нас больше единоборств».

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