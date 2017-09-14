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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
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Сарри: «„Шахтёр“ был в первой корзине, и теперь мы понимаем, почему»

сегодня, 05:59
ШахтерШахтер2 : 1НаполиНаполиМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри объяснил поражение своей команды от «Шахтёра» (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Мы неудачно подошли к этой игре. Это произошло с нами и в чемпионате, но в Лиге чемпионов труднее вернуться в игру, если вы целый тайм отдаёте сопернику.

Мертенс – экстраординарный футболист, мы не любим играть без него, но он должен быть свежим, чтобы играть в лучшем своём состоянии. Мы не можем позволить ему играть каждый матч от и до.

„Шахтёр“ начал матч намного лучше. Ключевым фактором стало то, что они были более агрессивными и уверенными в своих силах. Думаю, они заслужили эту победу. Эта команда была в первой корзине при жеребьёвке, и теперь мы понимаем почему.

„Наполи“ играл намного лучше в последние 20 минут, когда у „Шахтёра“ возникали большие проблемы в обороне. Очевидно, они устали, и мы выпустили на поле Мертенса, который создал несколько опасных моментов. У меня нет никаких претензий к защитникам: они хорошо справлялись со своей работой. Дело в атакующих игроках, которые не отрабатывали в обороне».

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Все комментарии
sash71
сегодня в 12:17
Оборону Шахтёру однозначно надо усиливать. На данный момент это их мое слабое звено. Следующий матч с МС всё покажет на сколько Шахта умеет сопротивляться на выезде.
vitechechek ответил Stormtrooper-26
сегодня в 12:04
Stormtrooper-26:
Макароны как обычно в еврокубках выглядят как плюшевые рыцари...
Ага, особенно ювентус последние три сезона
Yuzov
сегодня в 10:23
Мощно отыграли
juvenale
сегодня в 09:26
физрук
Serg_Diamond
сегодня в 09:17
Спартак тоже был в первой корзине. Только Марибор не понял почему
drug01
сегодня в 08:09
Шахтер заставил себя уважать
eaguar
сегодня в 07:13
Шахтер с победой .
Stormtrooper-26
сегодня в 06:54
Макароны как обычно в еврокубках выглядят как плюшевые рыцари...
ДСА
сегодня в 06:26
В этом сезоне Наполи снова ничего не выиграет.
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