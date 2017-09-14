Сарри: «„Шахтёр“ был в первой корзине, и теперь мы понимаем, почему»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри объяснил поражение своей команды от «Шахтёра» (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Мы неудачно подошли к этой игре. Это произошло с нами и в чемпионате, но в Лиге чемпионов труднее вернуться в игру, если вы целый тайм отдаёте сопернику.

Мертенс – экстраординарный футболист, мы не любим играть без него, но он должен быть свежим, чтобы играть в лучшем своём состоянии. Мы не можем позволить ему играть каждый матч от и до.

„Шахтёр“ начал матч намного лучше. Ключевым фактором стало то, что они были более агрессивными и уверенными в своих силах. Думаю, они заслужили эту победу. Эта команда была в первой корзине при жеребьёвке, и теперь мы понимаем почему.

„Наполи“ играл намного лучше в последние 20 минут, когда у „Шахтёра“ возникали большие проблемы в обороне. Очевидно, они устали, и мы выпустили на поле Мертенса, который создал несколько опасных моментов. У меня нет никаких претензий к защитникам: они хорошо справлялись со своей работой. Дело в атакующих игроках, которые не отрабатывали в обороне».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте