Пеле передвигается в инвалидной коляске

Время беспощадно ко всем, в том числе и к великим.

Папарацци Нью-Йорка запечатлели, как легендарного бразильского нападающего Пеле перевозили по аэропорту им. Джона Кеннеди в инвалидной коляске.

При этом 76-летний Эдсон Арантис ду Насименту все равно уделял время поклонникам, раздавая автографы.

Причина ухудшившегося состояния здоровья экс-спортсмена не называется, однако Пеле уже давно не может похвастаться богатырским здоровьем.

Brazilian legend Pele pictured in a wheelchair as 76-year-old stops to sign autographs at JFK Airport https://t.co/aBPHPixzVN pic.twitter.com/nGBKFJFABV — MailOnline Sport (@MailSport) 15 сентября 2017 г.

Ранее мы сообщали, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обошёл Пеле в списке лучших международных бомбардиров.

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