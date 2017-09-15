Пеле передвигается в инвалидной коляске

Время беспощадно ко всем, в том числе и к великим.
Папарацци Нью-Йорка запечатлели, как легендарного бразильского нападающего Пеле перевозили по аэропорту им. Джона Кеннеди в инвалидной коляске.
При этом 76-летний Эдсон Арантис ду Насименту все равно уделял время поклонникам, раздавая автографы.
Причина ухудшившегося состояния здоровья экс-спортсмена не называется, однако Пеле уже давно не может похвастаться богатырским здоровьем.
Ранее мы сообщали, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обошёл Пеле в списке лучших международных бомбардиров.
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