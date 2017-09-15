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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
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19:30 сегодня Тоттенхэм -:- Суонси Сити
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17:00 сегодня Халл Сити -:- Сандерленд
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
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16:30 сегодня Вердер -:- Шальке-04
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Россия. ФНЛ 2017/2018, 14 тур
11:00 сегодня Луч-Энергия -:- Зенит-2
14:00 сегодня Томь -:- Спартак-2
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Пеле передвигается в инвалидной коляске

вчера, 21:36

Время беспощадно ко всем, в том числе и к великим.

Папарацци Нью-Йорка запечатлели, как легендарного бразильского нападающего Пеле перевозили по аэропорту им. Джона Кеннеди в инвалидной коляске.

При этом 76-летний Эдсон Арантис ду Насименту все равно уделял время поклонникам, раздавая автографы.

Причина ухудшившегося состояния здоровья экс-спортсмена не называется, однако Пеле уже давно не может похвастаться богатырским здоровьем.

Ранее мы сообщали, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обошёл Пеле в списке лучших международных бомбардиров.

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Все комментарии
Armyan4eG
сегодня в 00:46
Пеле велик конечно, но что в JFK делает вояка со вставленным магазином в эМке???
Эт типа защита от террористов которых америкосы сами придумали...?
Bayern Best
сегодня в 00:37
Здоровье легенде.
киэнджин ответил Великий Князь
вчера в 23:31
Великий Князь:
Мамаев, не волосись. Основным составом как всегда ваш балет размажем. Да и Буффон над Месей сжалился, вышел с резервом и лавочниками, а мог дать Щесны постоять на дырке) Так что готовьтесь в Турине к инквизиции.
Понимаю тебя Буффон еще долго не заживет, так у Барсы состав тоже изменился...в строну защиты и нападения...В Следующий раз непременно будет 5-0 в буффону.
Gigante Buono
вчера в 23:11
У него же летом была очередная операция на бедре. С учетом того, как его в свое время калечили на поле, подобные проблемы неудивительны. Здоровья Королю.
ceret
вчера в 22:55
Здоровья легенде
3веробой ответил Великий Князь
вчера в 22:46
Великий Князь:
И вообще, если ты чемпион сокера по игре на однострунной волосянке, это не даёт тебе права хамить старшим и встревать во взрослые разговоры.
    3веробой
    вчера в 22:46
    Время не щадит никого, даже короля.
    Великий Князь ответил Mamaev
    вчера в 22:43
    Mamaev:
    Какое всегда, то что в 15-ом? Я согласен)
    Тем более там как всегда вам 13 игрок со свистком помог. При счёте 1:1 на Погба пенку не поставил.
    Великий Князь ответил Mamaev
    вчера в 22:43
    Mamaev:
    Какое всегда, то что в 15-ом? Я согласен)
    С 2015 вашего согласия никто не спрашивает, аха-ха)
    Великий Князь ответил Чемпион Соккера
    вчера в 22:42
    Чемпион Соккера:
    Хммм....Я,вроде бы,со старшими не вступал в диалог,так что за базаром следи.А ваши разговоры-это уровень детского разговора.Оскорблять человека,который добился всего в жизни и на 100 голов выше тебя-удел слабака,запомни это.
      Чемпион Соккера ответил Великий Князь
      вчера в 22:37
      Великий Князь:
      И вообще, если ты чемпион сокера по игре на однострунной волосянке, это не даёт тебе права хамить старшим и встревать во взрослые разговоры.
        Mamaev ответил Великий Князь
        вчера в 22:35
        Великий Князь:
        Мамаев, не волосись. Основным составом как всегда ваш балет размажем. Да и Буффон над Месей сжалился, вышел с резервом и лавочниками, а мог дать Щесны постоять на дырке) Так что готовьтесь в Турине к инквизиции.
        Какое всегда, то что в 15-ом? Я согласен)
        Великий Князь ответил Чемпион Соккера
        вчера в 22:35
          Великий Князь ответил Чемпион Соккера
          вчера в 22:32
          Чемпион Соккера:
          Жалко,конечно,время не щадит никого.Дай Бог Пеле долгих лет жизни!Легенда!
          Не то что аргентино-каталонский гном.
          Чемпион Соккера
          вчера в 22:28
          Жалко,конечно,время не щадит никого.Дай Бог Пеле долгих лет жизни!Легенда!
          Великий Князь ответил Чемпион Соккера
          вчера в 22:27
          Чемпион Соккера:
          В Барсе пешеходов нет,ищите его у себя,в клубе бездарных глориков)))))
            Чемпион Соккера ответил Великий Князь
            вчера в 22:26
            Великий Князь:
            Даже на коляске он быстрее каталонского пешехода. Аха-ха)
              Великий Князь ответил Groove000
              вчера в 22:21
              Groove000:
              да, печально смотреть на это... понимаешь, что когда-то и Роналду с Месси тоже постареют..
              Ну и пёс с ними, чини игроки.
              Великий Князь
              вчера в 22:20
                Groove000 ответил MRHM-1988
                вчера в 22:16
                MRHM-1988:
                Глоры барсы тоже считают лауру месси лучше всех .
                  MRHM-1988 ответил Groove000
                  вчера в 22:12
                  Глоры барсы тоже считают лауру месси лучше всех .
                  Groove000 ответил ману дель мораль
                  вчера в 21:58
                  ману дель мораль:
                  Здравия легенде. P.s. Тут барсуки пишут "не до шуток" хотя постоянно твердят что их кот-пешеход король футбола, а не этот уважаемый человек.... Эхх...(( .....грустно, грустно за них.
                  чувак, ну не все ведь так считают. Я вот за Барсу класса с 5-ого болею, и Месси для меня кумир на всю жизнь (потому что я вырос на его играх и голах), но сравнивать Пеле с нынешними звездами это глупо..
                  P.S. Глоры Реала тоже считают Кристину лучше всех на свете
                  Mamaev ответил Великий Князь
                  вчера в 21:53
                  Великий Князь:
                  Даже на коляске он быстрее каталонского пешехода. Аха-ха)
                    Сергеевич вернулся 1
                    вчера в 21:47
                    Облегчения Королю! В хорошем смысле слова)
                    ману дель мораль
                    вчера в 21:45
                    Здравия легенде.
                    P.s. Тут барсуки пишут "не до шуток" хотя постоянно твердят что их кот-пешеход король футбола, а не этот уважаемый человек....
                    Эхх...(( .....грустно, грустно за них.
                    Groove000
                    вчера в 21:40
                    да, печально смотреть на это... понимаешь, что когда-то и Роналду с Месси тоже постареют..
                    spartach091 ответил Великий Князь
                    вчера в 21:40
                    😂😂😂😂
                    вoлгoдoн
                    вчера в 21:39
                    Не до шуток.
                    ScudettoJuve
                    вчера в 21:38
                    Здоровья Пеле
                    Великий Князь
                    вчера в 21:37
                    Даже на коляске он быстрее каталонского пешехода. Аха-ха)
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