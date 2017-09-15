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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 Матч завершен Арсенал Т 1:0 Динамо М
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Маммана, Паредес и Ригони вызваны в сборную Аргентины

сегодня, 20:46

Тренерский штаб национальной сборной Аргентины во главе с Хорхе Сампаоли определился со списком игроков, которые будут защищать честь страны в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборных Перу и Эквадора.

Отметим, что среди вызванных футболистов оказались три игрока «Зенита» - защитник Эмануэль Маммана и хавбеки Леандро Паредес и Эмилиано Ригони.

Вратари: Ромеро, Гузман, Маркезин;

защитники: Фасио, Маммана, Пеццелья, Маскерано, Отаменди, Меркадо;

полузащитники: Акунья, Ди Мария, Билья, Паредес, Банега, Гомес, Сальвио, Ригони;

нападающие: Месси, Агуэро, Икарди, Дибала.

Отметим, что вновь за бортом сборной остался нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин.

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Все комментарии
Sully ответил susanin ultrazenith
сегодня в 21:24
susanin ultrazenith:
А Гарай где???
ушел из Зенита и потерял место в сборной...
susanin ultrazenith
сегодня в 21:22
А Гарай где???
Sully
сегодня в 21:20
отлично, надеюсь скоро вызовут Дриусси и Краневиттера.
jla
сегодня в 21:17
Гарай фсе ?
Казанский
сегодня в 21:13
Мои соболезнования болельщиками сборной Аргентины...
Морозовский
сегодня в 21:10
"Зенит" воспитал трёх футболистов для сборной "Аргентины " !
КЭТиК
сегодня в 21:09
В итоге ни Аргентине не помогут и для Зенита устанут
grafff
сегодня в 21:06
Вот это прикол, половина зенита в сборной аргентины
RDeanW
сегодня в 21:05
лавки греть тоже кому-то надо
nautilus163
сегодня в 21:02
Хорошие игроки, пожалуй лучшие легионеры в нашем чемпионате!
фанат джигурды
сегодня в 21:00
Вызов этих игроков подчёркивает тезис, что Чили серебреников обгонит, а Перу, Колумбия и, особенно, Уругвай со своими заключительными 2-мя матчами, ниже не опустятся.
ошалевший
сегодня в 20:57
похоже без аргентины пройдёт наш мундиаль
dimagas1 ответил Игорь Солнцев
сегодня в 20:50
Игорь Солнцев:
Хорошо что они играют в сильнейшей сборной мира.
В Германию их не берут)))
Игорь Солнцев
сегодня в 20:48
Хорошо что они играют в сильнейшей сборной мира.
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