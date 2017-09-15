Маммана, Паредес и Ригони вызваны в сборную Аргентины

Тренерский штаб национальной сборной Аргентины во главе с Хорхе Сампаоли определился со списком игроков, которые будут защищать честь страны в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборных Перу и Эквадора.

Отметим, что среди вызванных футболистов оказались три игрока «Зенита» - защитник Эмануэль Маммана и хавбеки Леандро Паредес и Эмилиано Ригони.

Вратари: Ромеро, Гузман, Маркезин;

защитники: Фасио, Маммана, Пеццелья, Маскерано, Отаменди, Меркадо;

полузащитники: Акунья, Ди Мария, Билья, Паредес, Банега, Гомес, Сальвио, Ригони;

нападающие: Месси, Агуэро, Икарди, Дибала.

Отметим, что вновь за бортом сборной остался нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин.

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