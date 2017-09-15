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Орлов: «Может, мы Промеса переоценили, раз он не проявляет себя на международном уровне?»

вчера, 22:06

Телекомментатор Геннадий Орлов надеется, что «Спартак» сможет успешно выступить в Лиге чемпионов и принести России очки для таблицы коэффициентов УЕФА:

«Сильно ли разочаровал „Спартак“ в матче с „Марибором“? Ну, что тут сказать… Все было видно. Для меня неожиданно то, как сыграл Квинси Промес. У „Спартака“ есть большие проблемы с подбором футболистов. Мы это ощущаем в каждой встрече. Хочу пожелать „красно-белым“ успехов и удачи в Лиге чемпионов. Нужно очки набирать для российского футбола. Надеюсь, москвичи дадут бой „Ливерпулю“. „Зенит“ же дома его побеждал.

Проблемы с составом касаются защиты? Да. К нападающим вопросов особо нет. Промес, Луис Адриано и здоровый Зе Луиш в порядке. Но в целом команда не укомплектована так, как надо было бы к Лиге чемпионов. Что-то „красно-белые“ прозевали.

Почему Промес себя не проявляет на международном уровне? Не знаю. Может быть, мы его и переоценили. Теряется в Европе. Но в нашем чемпионате это, безусловно, топовый игрок. Сейчас с ним конкурирует Кокорин, еще и Смолов подтянется».

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Все комментарии
Suriand
сегодня в 01:30
    Suriand ответил Олег Овсяников
    сегодня в 01:27
    Олег Овсяников:
    Не вижу ничего плохо в том, что крупные финансовые потоки приходят в команду. Это открывает возможности не только самой команды, но так же и всего чемпионата в целом. Согласись, куда лучше было бы если бы в каждом городе были такие стадионы как в Питере ? Но повторюсь, у каждой команды своя эпоха. То что во время постройки стадиона сперли 00000000 денег ? Это для нас тоже не ново, поищи новость в интернете про то как на ДВ строили трассу? 140 млн списали, а вместо трассы проселочная дорога, еще 20 сверху списали на административное здание, а вместо него сарай в поле. Удивляться нечему, в такое время живем. Все, всех благ, спать пора.
    И тебе спокойной ночи,мог бы поспорить,но пора спать)
    ziborock ответил Олег Овсяников
    сегодня в 01:24
    Олег Овсяников:
    Расскажи мне куда делся Спартак после 90тых? Или как играли в 90тые. ТАКОЙ поддержки как у Спама, не было ни у одной команды ни тогда, ни сейчаз. Да и про допинги там всякие расскажи. У каждой эпохи своя команда, ныне эпоха Зенита, есть деньги есть не плохая селекция, подчеркну, не плохая, до топовой далеко, но куда лучше чем у остальных клубов в РФПЛ. По поводу Квинси, на мой взгляд, абсолютно средний игрок, именно средний, просто у нас в чемпионате ОЧЕНЬ МНОГО игроков которых даже плохими язык не повернется назвать, они просто никакие, не заслуживают оценки вообще. На международной арене Квинси себя показал даже хуже чем карлик, того хоть порой пробивает, Квинси же не пробивает в целом, против топовой команды его уровень сразу на лицо, ему до топов как Юсупову до Аршавина, или хотя бы до Смолова с Кокориным. По сути, при всей моей неприязни к Орлову, данная вьюха очень по делу. Собрали годное нападения для уровня чемпионата а в остальном лажанулись по полной.
    Второй раз ты мне и отвечаешь и второй раз я теряюсь в наборе абсолютно бессвязных слов! Но попробую ответить - Спартак после 90-х никуда не терЯлся и выиграл серебра больше чем Зенит за всю свою историю, ну а чемпионств "после 90-х" взял всего лишь на одно меньше чем Зенит! По поводу Промеса - 7 игр за сборную Голландии - 3 гола, одна голевая, а можно еще и вспомнить его передачи, которые запороли партнеры, как тот изумительный навес на голову Роббена! Ну и статистика в ЧР говорит за себя - у Промеса столько же голов и голевых передач как у Кокорина - это в этом сезоне, в предыдущих для Кокорина печаль! А Смолов тут при чем с 3-я мячами и 0 голевых?!
    P.S. Расскажи нам как Зенит разделал Утрехт и Бней Иегоду! А еще расскажи нам каким классным нападающим стал Дзюба в Зените!)))
    Пастух ответил Олег Овсяников
    сегодня в 01:24
    Олег Овсяников:
    До нынешнего года очки в копилку чемпионы приносили, хотя бы сколько. У нас в целом футбол в 63, как и почти все в стране. Посмотрим что принесете вы в этом сезоне.
    "Вечно третьи" приносили..
    "армейцы" 4x4 приносили..
    Да ,ты прав ..
    Спартак взял паузу.
    Сколько можно уже Халявщиков на себе носить((
    Олег Овсяников ответил Suriand
    сегодня в 01:23
    Suriand:
    Я мелковат тогда был,не знаю насчет закулисных игр,ну а что сейчас насчет Зенита)
    Не вижу ничего плохо в том, что крупные финансовые потоки приходят в команду.
    Это открывает возможности не только самой команды, но так же и всего чемпионата в целом.
    Согласись, куда лучше было бы если бы в каждом городе были такие стадионы как в Питере ? Но повторюсь, у каждой команды своя эпоха.
    То что во время постройки стадиона сперли 00000000 денег ? Это для нас тоже не ново, поищи новость в интернете про то как на ДВ строили трассу? 140 млн списали, а вместо трассы проселочная дорога, еще 20 сверху списали на административное здание, а вместо него сарай в поле.
    Удивляться нечему, в такое время живем.
    Все, всех благ, спать пора.
    Suriand
    сегодня в 01:23
    Походу я раньше на пенсию пойду,чем перелетный ответит,всем КБ удачи и спокойной ночи)
    Suriand ответил Олег Овсяников
    сегодня в 01:19
    Олег Овсяников:
    Я тоже не вчера родился и смотрел футбол в те времена, аппарат поддерживал всецело тогда СпаМ. У других дела куда хуже обстояли. Но в одном ты прав, лень чета рассказывать, спать пора)
    Я мелковат тогда был,не знаю насчет закулисных игр,ну а что сейчас насчет Зенита)
    Олег Овсяников ответил Пастух
    сегодня в 01:18
    Пастух:
    До нынешнего года было всё нормально?
    До нынешнего года очки в копилку чемпионы приносили, хотя бы сколько.
    У нас в целом футбол в 63, как и почти все в стране.
    Посмотрим что принесете вы в этом сезоне.
    Пастух ответил Олег Овсяников
    сегодня в 01:17
    Олег Овсяников:
    Смотрю и плачу, от того КАКОЙ чемпион нас представляет.
    До нынешнего года было всё нормально?
    Олег Овсяников ответил Suriand
    сегодня в 01:16
    Suriand:
    Если тебе не лень,то я бы мог тебе рассказать что происходило со Спартаком в те времена (а нихрена хорошего там не было),почему он упал с вершины нашего чемпионата и стал претендентом только на ЛЕ,но жду ответа другого чела про Зенит)
    Я тоже не вчера родился и смотрел футбол в те времена, аппарат поддерживал всецело тогда СпаМ. У других дела куда хуже обстояли.
    Но в одном ты прав, лень чета рассказывать, спать пора)
    Олег Овсяников ответил Пастух
    сегодня в 01:15
    Пастух:
    Чем "лажанулись"??? Играет ЧЕМПИОН!!! Смотри и плачь)))
      Suriand ответил Олег Овсяников
      сегодня в 01:14
      Олег Овсяников:
      Расскажи мне куда делся Спартак после 90тых? Или как играли в 90тые. ТАКОЙ поддержки как у Спама, не было ни у одной команды ни тогда, ни сейчаз. Да и про допинги там всякие расскажи. У каждой эпохи своя команда, ныне эпоха Зенита, есть деньги есть не плохая селекция, подчеркну, не плохая, до топовой далеко, но куда лучше чем у остальных клубов в РФПЛ. По поводу Квинси, на мой взгляд, абсолютно средний игрок, именно средний, просто у нас в чемпионате ОЧЕНЬ МНОГО игроков которых даже плохими язык не повернется назвать, они просто никакие, не заслуживают оценки вообще. На международной арене Квинси себя показал даже хуже чем карлик, того хоть порой пробивает, Квинси же не пробивает в целом, против топовой команды его уровень сразу на лицо, ему до топов как Юсупову до Аршавина, или хотя бы до Смолова с Кокориным. По сути, при всей моей неприязни к Орлову, данная вьюха очень по делу. Собрали годное нападения для уровня чемпионата а в остальном лажанулись по полной.
      Если тебе не лень,то я бы мог тебе рассказать что происходило со Спартаком в те времена (а нихрена хорошего там не было),почему он упал с вершины нашего чемпионата и стал претендентом только на ЛЕ,но жду ответа другого чела про Зенит)
      Пастух ответил Олег Овсяников
      сегодня в 01:13
      Олег Овсяников:
      Расскажи мне куда делся Спартак после 90тых? Или как играли в 90тые. ТАКОЙ поддержки как у Спама, не было ни у одной команды ни тогда, ни сейчаз. Да и про допинги там всякие расскажи. У каждой эпохи своя команда, ныне эпоха Зенита, есть деньги есть не плохая селекция, подчеркну, не плохая, до топовой далеко, но куда лучше чем у остальных клубов в РФПЛ. По поводу Квинси, на мой взгляд, абсолютно средний игрок, именно средний, просто у нас в чемпионате ОЧЕНЬ МНОГО игроков которых даже плохими язык не повернется назвать, они просто никакие, не заслуживают оценки вообще. На международной арене Квинси себя показал даже хуже чем карлик, того хоть порой пробивает, Квинси же не пробивает в целом, против топовой команды его уровень сразу на лицо, ему до топов как Юсупову до Аршавина, или хотя бы до Смолова с Кокориным. По сути, при всей моей неприязни к Орлову, данная вьюха очень по делу. Собрали годное нападения для уровня чемпионата а в остальном лажанулись по полной.
        kingoffam
        сегодня в 01:12
        Главная задача большинства местных писак не объективная оценка реальности,а поливание грязью команды-соперника.К футболу они не имеют никакого отношения.Посему,обращать на них внимание-себя не уважать.Но нормальные люди всё же встречаются,и это радует.
        Пастух
        сегодня в 01:09
          Олег Овсяников ответил ziborock
          сегодня в 01:08
          ziborock:
          Гена, расскажи нам о Зените до нулевых годов! Что была за команда, как выступала?! Сейчас Зенит в лучшей форме нежели Спартак, но не дай Бог Спартак станет вновь чемпионом - вы тут же запоете что Зенит "не торт", поэтому Спартак- чемпион!) З.Ы. Ваши Аргентинцы на пятерых забили 3 мяча и сделали 3 голевых! Промес в одиночку забил 6 и сделал 3 голевых! И кстати, почему ваши Аргентинцы не попадают в сборную?! Может вы их переоценили?! У меня все!
          Расскажи мне куда делся Спартак после 90тых?
          Или как играли в 90тые. ТАКОЙ поддержки как у Спама, не было ни у одной команды ни тогда, ни сейчаз.
          Да и про допинги там всякие расскажи.
          У каждой эпохи своя команда, ныне эпоха Зенита, есть деньги есть не плохая селекция, подчеркну, не плохая, до топовой далеко, но куда лучше чем у остальных клубов в РФПЛ.
          По поводу Квинси, на мой взгляд, абсолютно средний игрок, именно средний, просто у нас в чемпионате ОЧЕНЬ МНОГО игроков которых даже плохими язык не повернется назвать, они просто никакие, не заслуживают оценки вообще. На международной арене Квинси себя показал даже хуже чем карлик, того хоть порой пробивает, Квинси же не пробивает в целом, против топовой команды его уровень сразу на лицо, ему до топов как Юсупову до Аршавина, или хотя бы до Смолова с Кокориным. По сути, при всей моей неприязни к Орлову, данная вьюха очень по делу. Собрали годное нападения для уровня чемпионата а в остальном лажанулись по полной.
          Suriand ответил pereletnii
          сегодня в 01:06
          pereletnii:
          Чем же я тебя оскорбил спартак? Я лишь по факту пишу тут,давай обоснуй
          Меня кстати не Спартак зовут,Пашка я)
          Suriand ответил pereletnii
          сегодня в 01:03
          pereletnii:
          Чем же я тебя оскорбил спартак? Я лишь по факту пишу тут,давай обоснуй
          Я об этом писал уже выше,вас не волнует смена поколений у Голландии,главное Промеса и Спартак задеть,насчет Европы,Зенит хоть раз доходил до полуфинала ЛЧ? не надо про кубок УЕФА,я именно про ЛЧ.
          ziborock ответил pereletnii
          сегодня в 01:03
          pereletnii:
          Как чемпионам 5-1 ?
          Чемпионы они и в Африке чемпионы, а ты радуйся 5:1 над Спартаком и третьему месту!
          P.S. Пожелаю Зениту радовать своих болел, лишь бы они потом носы не задирали! Зенит не люблю, но болелам удачи!
          Пастух
          сегодня в 01:02
            pereletnii
            сегодня в 00:59
            Реал на первом месте в рейтинге,а спартак на 101-ом,совпадение? Уха ха ха!
            pereletnii ответил Suriand
            сегодня в 00:50
            Suriand:
            С Письманом кстати да,иногда получается вести диалог,а кто вот это я даже не знаю,но он оскорбляет Спартак,а значит оскорбляет меня и всех болельщиков.
            Чем же я тебя оскорбил спартак?

            Я лишь по факту пишу тут,давай обоснуй
            Kuprin ответил Didika2016
            сегодня в 00:47
            Didika2016:
            Кто чемпион России? СПАРТАК МОСКВА ЧЕМПИОН РОССИИ ПО ФУТБОЛУ)))))
            Смешно))
            pereletnii
            сегодня в 00:47
            Хочу пожелать „красно-белым“ успехов и удачи в Лиге чемпионов. Нужно очки набирать для российского футбола. Надеюсь, москвичи дадут бой „Ливерпулю“. „Зенит“ же дома его побеждал.
            Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1011818.shtml
            ---------------
            Геннадий Сергеевич от души пожелал спартаку удачи,а болельщики спартак ему врачей ищут и старым маразматиком обзывают,сюр прямо таки.
            Suriand ответил ziborock
            сегодня в 00:45
            ziborock:
            По поводу адекватности - это еще как сказать) У Письмена ее поболее!
              pereletnii ответил ziborock
              сегодня в 00:41
              ziborock:
              По поводу адекватности - это еще как сказать) У Письмена ее поболее!
              А спартак вообще когда и кому нибудь в последний раз ПЯТЬ забивал?

              Или только принимать пятак от Зенита могете?))))
              pereletnii ответил ziborock
              сегодня в 00:40
              ziborock:
              По поводу адекватности - это еще как сказать) У Письмена ее поболее!
              Как чемпионам 5-1 ?
              pereletnii ответил Didika2016
              сегодня в 00:39
              Didika2016:
              Спартак выносил ногами вперёд в 1/4 ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ МАДРИДСКИЙ РЕАЛ! Когда ещё в 1/2 Лиги Чемпионов играли другие российские команды? Ответь на этот вопрос.
              А россияне в это самое время не получали зарплаты и их семьи голодали..теперь все ясно.
              ziborock ответил Suriand
              сегодня в 00:38
              Suriand:
              Ты до пенсии будешь этим тыкать,ну вроде же адекватный парень,а Зенит доходил до полуфинала ЛЧ?
                pereletnii
                сегодня в 00:37
                промес видимо тоже перепутал российский реал с 102-го места с настоящим гы гы
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