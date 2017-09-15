Орлов: «Может, мы Промеса переоценили, раз он не проявляет себя на международном уровне?»

Телекомментатор Геннадий Орлов надеется, что «Спартак» сможет успешно выступить в Лиге чемпионов и принести России очки для таблицы коэффициентов УЕФА:

«Сильно ли разочаровал „Спартак“ в матче с „Марибором“? Ну, что тут сказать… Все было видно. Для меня неожиданно то, как сыграл Квинси Промес. У „Спартака“ есть большие проблемы с подбором футболистов. Мы это ощущаем в каждой встрече. Хочу пожелать „красно-белым“ успехов и удачи в Лиге чемпионов. Нужно очки набирать для российского футбола. Надеюсь, москвичи дадут бой „Ливерпулю“. „Зенит“ же дома его побеждал.

Проблемы с составом касаются защиты? Да. К нападающим вопросов особо нет. Промес, Луис Адриано и здоровый Зе Луиш в порядке. Но в целом команда не укомплектована так, как надо было бы к Лиге чемпионов. Что-то „красно-белые“ прозевали.

Почему Промес себя не проявляет на международном уровне? Не знаю. Может быть, мы его и переоценили. Теряется в Европе. Но в нашем чемпионате это, безусловно, топовый игрок. Сейчас с ним конкурирует Кокорин, еще и Смолов подтянется».

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