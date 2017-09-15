Бабаев: «Допускаю, что переход Головина может случиться уже летом»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Китай. Суперлига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 Матч завершен Арсенал Т 1:0 Динамо М
  • Главные новости
  • Все новости
21:22
Гол Беляева принёс «Арсеналу» победу над «Динамо»6
19:50
Бабаев: «Смолов был готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА»38
18:00
Будеску - игрок недели в Лиге Европы, Кокорин - 2-й23
16:28
Анчелотти может покинуть «Баварию» следующим летом30
16:03
Кокорин попал в команду недели Лиги Европы43
21:09
Спаллетти: «Икарди находится на одном уровне с Иско»0
20:55
Менье: «В FIFA играю либо за ПСЖ, либо за „Манчестер“. Настоящий, „Юнайтед“»9
20:46
Маммана, Паредес и Ригони вызваны в сборную Аргентины14
19:58
«Милан» потерял Конти на полгода17
19:41
Слуцкий: «Клуб, желающий выйти в АПЛ, может проиграть 7-8 раз. Мы уже уступили четырежды»32
19:27
Вальверде: «Ротация, замены... В „Барселоне“ мы думаем только о победах»16
19:13
Ходжсон: «Я абсолютно уверен в том, что сохраню „Кристал Пэлас“ в Премьер-Лиге»10
18:52
Сальгадо: «Однажды я прочувствую на себе всё сумасшествие профессии тренера»1
18:37
«Арсенал» Тула - «Динамо»: стартовые составы15
18:33
Зику: «Майкон по понедельникам был пьян, поэтому Моуриньо перенёс тренировки на вечер»12
18:22
Дисквалификация Смолова связана с несогласием с решением судьи10
18:10
Коло Туре вошёл в тренерский штаб «Селтика»2
17:49
Моуриньо: «Руни - настоящая легенда МЮ, он получит тот приём, которого заслуживает»9
17:11
Почеттино: «Кейну не нужны трофеи для того, чтобы быть одним из лучших нападающих в мире»20
16:55
Иско: «Не было шанса, что я перейду в „Барселону“»18
16:37
«Зенит» включил в команду недели Лиги Европы 11 Кокориных33
16:17
Шох: «Я не брошу Академию „Ротора“, пусть не надеются»7
15:48
Скауты «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» просматривали Оланаре34
15:33
Менье: «Куртуа был бы хорошим подписанием для ПСЖ»4
15:24
Кайседо завершил международную карьеру из-за увольнения наставника сборной Эквадора3

Бабаев: «Допускаю, что переход Головина может случиться уже летом»

сегодня, 19:03

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что «армейцы» решили не расставаться с полузащитником Александром Головиным минувшим летом, чтобы игрок смог окрепнуть перед переходом в европейский клуб:

«По Головину предложения были. Из Англии, в том числе один топ-клуб. Но мы вместе с Сашей посчитали, что это преждевременно. Кроме этого, предложенные условия, на наш взгляд, были существенно ниже рыночных. По-моему, сам Саша согласился и воспринял все адекватно. Саша находится в самом начале своей карьеры, и если он продолжит играть так, как сейчас, то предложения еще поступят. Даже пример Мусы показателен — не всегда тех качеств, позволяющих тебе быть топ-игроком в России, хватает, чтобы выходить в АПЛ со скамейки. Есть риск оказаться в глухом запасе. 

Чтобы созреть, ему, как минимум, нужно время до конца сезона. Мы сыграем еще не менее пяти матчей Лиги чемпионов, и надеюсь, что будем бороться за призовые места РФПЛ. Каждый матч для Саши очень ценен и дает ему необходимый опыт для возможного переезда в Европу, где каждая игра, как в Лиге чемпионов. Так что допускаю, что переход может случиться уже летом следующего года».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Казанский
сегодня в 21:02
Бабаев: «Допускаю, что переход Головина может случиться уже летом»
--------------------------
Максимум Головина это Зенит))))
valt134
сегодня в 20:47
Головин недавно заявил,что НИКУДА не уйдёт пока не станет чемпионом в составе цска. Никто за язык не тянул. Так что никуды ты,милок, не денишьси. Ну или за 61абола проконаешь.
Игорь Солнцев
сегодня в 20:47
Ни один наш еще в Англии не заиграл, а некоторых там просто загубили.
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:25
Не надо торопиться Рома, пусть в ЦСКА играет как можно дольше.ИМХО.
вячеслав остапенко
сегодня в 20:22
Это правильное решения директора ЦСКА
NEADEKVAT
сегодня в 20:18
Вот на какой им эта АПЛ, где-нибудь в Лиге1 спокойно бы прогрессировали.
RDeanW ответил Don trambon
сегодня в 20:16
Don trambon:
)) просто он то же был самый адекватный из представителей любителей спартака, ты своими комментами его напомнил, потому и спросил, давно его не видел тут.
ты ошибся, я неадекватен)))
ДАША Д
сегодня в 20:08
Топ-клуб Англии - это Суонси Сити.
Faustello
сегодня в 20:02
Да кони вообще все гипнозом владеют.
Лёня саксам мозги полощет.
Бабаев игрокам клуба и болелам.
Красавцы )))
Морозовский
сегодня в 19:54
Главное, чтобы из него очередной Федя не получился.
Don trambon ответил RDeanW
сегодня в 19:54
RDeanW:
нееее) точно нет)
)) просто он то же был самый адекватный из представителей любителей спартака, ты своими комментами его напомнил, потому и спросил, давно его не видел тут.
RDeanW ответил Don trambon
сегодня в 19:53
Don trambon:
ясно. просто помню пользователя, болела спартака, ник не помню, а на аве был бультерьер с обведенным глазом, случайно не ты?)
нееее) точно нет)
Don trambon ответил RDeanW
сегодня в 19:52
RDeanW:
не всегда, но эта уже давно
ясно. просто помню пользователя, болела спартака, ник не помню, а на аве был бультерьер с обведенным глазом, случайно не ты?)
MALOVAR ответил Don trambon
сегодня в 19:51
можем ,но лучше вас скинем на пятую
RDeanW ответил Don trambon
сегодня в 19:50
Don trambon:
у тебя всегда такая ава была?
не всегда, но эта уже давно
RDeanW ответил RussianHorse
сегодня в 19:49
RussianHorse:
Да? Нифига, респект Валере))
"Затем в дело борьбы с лимитами свою лепту внесли россияне, в результате чего появилось так называемое "правило Симутенкова". Наш известный футболист, выступавший в Испании, добился, чтобы футбольные власти в своих внутренних законах учитывали Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейским союзом. Согласно этого документа, подобных ограничений у россиян в Европе быть не должно. По этому же поводу, и тоже в Испании, судился нынешний главный тренер московского Спартака Валерий Карпин"

грубо говоря, в футбольном мире россия - страна ес. если я верно понял)
Don trambon ответил RDeanW
сегодня в 19:48
RDeanW:
история с карпиным была, когда он в испании играл. он добился того, что россияне не считаются легионерами в испании. что-то полезное сделал)
у тебя всегда такая ава была?
KURUM
сегодня в 19:47
Запороли парня, хотя игрок он посредственный
RussianHorse ответил RDeanW
сегодня в 19:46
RDeanW:
история с карпиным была, когда он в испании играл. он добился того, что россияне не считаются легионерами в испании. что-то полезное сделал)
Да?
Нифига, респект Валере))
RDeanW ответил RussianHorse
сегодня в 19:44
RussianHorse:
Во-первых, мало кто заплатит требуемую сумму. Во-вторых, с чего это он не попадет под лимит? Там как бы уже давным давно лимит, что нельзя больше 3х человек не из ЕС выпускать на поле.
история с карпиным была, когда он в испании играл. он добился того, что россияне не считаются легионерами в испании. что-то полезное сделал)
Don trambon ответил MALOVAR
сегодня в 19:43
MALOVAR:
мы то на левых пенках не выезжаем
смотря на игру в нынешнем сезоне вы вообще не выезжаете. можете продать щекастого и собрать 3 состава как у марибора) явно не слабее выйдет)
RussianHorse ответил RDeanW
сегодня в 19:42
RDeanW:
у армейских в англии не особо выходит. лучше другую лигу. головин для испании создан, тем более там он ни под какой лимит не попадет
Во-первых, мало кто заплатит требуемую сумму.
Во-вторых, с чего это он не попадет под лимит? Там как бы уже давным давно лимит, что нельзя больше 3х человек не из ЕС выпускать на поле.
MALOVAR ответил Don trambon
сегодня в 19:42
мы то на левых пенках не выезжаем
Don trambon ответил Т34
сегодня в 19:41
Т34:
В итоге будет как с Дзагоевым, сначала было рано, потом поздно.
надеюсь, что нет. странно от тебя слышать не шутку аля что маловар отпустил.
Don trambon ответил RDeanW
сегодня в 19:40
RDeanW:
у армейских в англии не особо выходит. лучше другую лигу. головин для испании создан, тем более там он ни под какой лимит не попадет
ну или БД)
Don trambon ответил MALOVAR
сегодня в 19:39
MALOVAR:
Удачи парню в Туле
ты бы за своих так переживал. половину фнл заполонили своими игрочишками и разным мариборам проигрывают. так что не тебе тут язвить.
NbKA555
сегодня в 19:39
Удачи парню!Он и Зобнин будущее центра сборной России!Которая уже ниже дна....
RDeanW
сегодня в 19:38
у армейских в англии не особо выходит. лучше другую лигу. головин для испании создан, тем более там он ни под какой лимит не попадет
RussianHorse ответил старина
сегодня в 19:38
старина:
В интересах сборной ему надо ехать
На сборную вообще плевать, он должен действовать в собственных интересах и интересах клуба.
drug01
сегодня в 19:37
Цска нужны деньги да Головину надо что то попробовать там....все по делу!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
Rambler's Top100