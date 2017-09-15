Бабаев: «Допускаю, что переход Головина может случиться уже летом»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что «армейцы» решили не расставаться с полузащитником Александром Головиным минувшим летом, чтобы игрок смог окрепнуть перед переходом в европейский клуб:

«По Головину предложения были. Из Англии, в том числе один топ-клуб. Но мы вместе с Сашей посчитали, что это преждевременно. Кроме этого, предложенные условия, на наш взгляд, были существенно ниже рыночных. По-моему, сам Саша согласился и воспринял все адекватно. Саша находится в самом начале своей карьеры, и если он продолжит играть так, как сейчас, то предложения еще поступят. Даже пример Мусы показателен — не всегда тех качеств, позволяющих тебе быть топ-игроком в России, хватает, чтобы выходить в АПЛ со скамейки. Есть риск оказаться в глухом запасе.

Чтобы созреть, ему, как минимум, нужно время до конца сезона. Мы сыграем еще не менее пяти матчей Лиги чемпионов, и надеюсь, что будем бороться за призовые места РФПЛ. Каждый матч для Саши очень ценен и дает ему необходимый опыт для возможного переезда в Европу, где каждая игра, как в Лиге чемпионов. Так что допускаю, что переход может случиться уже летом следующего года».

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