Шох: «Я не брошу Академию „Ротора“, пусть не надеются»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Китай. Суперлига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 Матч завершен Арсенал Т 1:0 Динамо М
  • Главные новости
  • Все новости
21:22
Гол Беляева принёс «Арсеналу» победу над «Динамо»8
19:50
Бабаев: «Смолов был готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА»38
19:03
Бабаев: «Допускаю, что переход Головина может случиться уже летом»49
18:00
Будеску - игрок недели в Лиге Европы, Кокорин - 2-й23
16:28
Анчелотти может покинуть «Баварию» следующим летом30
21:09
Спаллетти: «Икарди находится на одном уровне с Иско»0
20:55
Менье: «В FIFA играю либо за ПСЖ, либо за „Манчестер“. Настоящий, „Юнайтед“»9
20:46
Маммана, Паредес и Ригони вызваны в сборную Аргентины14
19:58
«Милан» потерял Конти на полгода17
19:41
Слуцкий: «Клуб, желающий выйти в АПЛ, может проиграть 7-8 раз. Мы уже уступили четырежды»32
19:27
Вальверде: «Ротация, замены... В „Барселоне“ мы думаем только о победах»16
19:13
Ходжсон: «Я абсолютно уверен в том, что сохраню „Кристал Пэлас“ в Премьер-Лиге»10
18:52
Сальгадо: «Однажды я прочувствую на себе всё сумасшествие профессии тренера»1
18:37
«Арсенал» Тула - «Динамо»: стартовые составы15
18:33
Зику: «Майкон по понедельникам был пьян, поэтому Моуриньо перенёс тренировки на вечер»12
18:22
Дисквалификация Смолова связана с несогласием с решением судьи10
18:10
Коло Туре вошёл в тренерский штаб «Селтика»2
17:49
Моуриньо: «Руни - настоящая легенда МЮ, он получит тот приём, которого заслуживает»9
17:11
Почеттино: «Кейну не нужны трофеи для того, чтобы быть одним из лучших нападающих в мире»20
16:55
Иско: «Не было шанса, что я перейду в „Барселону“»18
16:37
«Зенит» включил в команду недели Лиги Европы 11 Кокориных33
16:03
Кокорин попал в команду недели Лиги Европы43
15:48
Скауты «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» просматривали Оланаре34
15:33
Менье: «Куртуа был бы хорошим подписанием для ПСЖ»4
15:24
Кайседо завершил международную карьеру из-за увольнения наставника сборной Эквадора3

Шох: «Я не брошу Академию „Ротора“, пусть не надеются»

сегодня, 16:17

Член исполкома РФС и президент Федерации футбола Волгоградской области Рохус Шох заявил, что ни при каких обстоятельствах не бросит Академию «Ротора». 

«Здесь вопрос даже не обсуждается. Если я не бросил ее тогда, когда ликвидировали „Ротор“, а наши горе-чиновники пытались разогнать детей и тренеров, то, конечно, не оставлю и сейчас. Злопыхатели этому, конечно, не обрадуются, но рассчитывать на то, что я буду меньше внимания уделять этому проекту, им не стоит. У Академии ограничены средства, мы ничего не получаем из бюджета, живем только за счет привлекаемых средств инвесторов, у нас нет материально-технической базы, все поля для тренировок арендуем.

При этом Академия „Ротор“ сейчас лучшая в „Черноземье“ по любым показателям – и по спортивным, и по перешедшим в профессиональный футбол выпускникам. Учитывая объемы вложенных средств и достигнутые результаты, не побоюсь назвать Академию „Ротор“ одной из самых эффективных детско-юношеских футбольных школ в России. Здесь тренируются волгоградские мальчишки, работают лучшие местные тренеры, процесс подготовки организован в соответствии с совместной методикой РФС и Немецкого футбольного союза. Казалось бы, хороший пример для остальных, но, к сожалению, кое у кого это вызывает раздражение. Доходит до смешного, кто-то уже критикует то, что Академия живет за счет спонсоров. Но мы не устаем благодарить наших инвесторов за поддержку».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
cska plus
сегодня в 18:06
Надо восстановить Соловки для наших чиновников.
severnyj84 ответил sir-5
сегодня в 17:50
sir-5:
Ты Миллера с Фурсенко забыл.Включи их хоть в какую-нибудь опцию,а то мы,не дай бог!,забудем эти славные имена!!!
Они 16 лет чемпионства не ждали.
sir-5 ответил severnyj84
сегодня в 16:48
severnyj84:
На таких людях и держится наш футбол, а не на федунах с гинерами.
Ты Миллера с Фурсенко забыл.Включи их хоть в какую-нибудь опцию,а то мы,не дай бог!,забудем эти славные имена!!!
sir-5
сегодня в 16:47
Наоборот,это Шох всеми силами пытался уничтожить школу Слуцкого.
RUSTY8
сегодня в 16:33
приспешник Мутка никак не оставит в покое Ротор((
severnyj84
сегодня в 16:31
На таких людях и держится наш футбол, а не на федунах с гинерами.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:21
А РАЗВЕ ЛЁНЯ СЛУЦКИЙ НЕ ЗАБИРАЕТ ЛУЧШИХ В СВОЮ ШКОЛУ ?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
Rambler's Top100