Шох: «Я не брошу Академию „Ротора“, пусть не надеются»

Член исполкома РФС и президент Федерации футбола Волгоградской области Рохус Шох заявил, что ни при каких обстоятельствах не бросит Академию «Ротора».

«Здесь вопрос даже не обсуждается. Если я не бросил ее тогда, когда ликвидировали „Ротор“, а наши горе-чиновники пытались разогнать детей и тренеров, то, конечно, не оставлю и сейчас. Злопыхатели этому, конечно, не обрадуются, но рассчитывать на то, что я буду меньше внимания уделять этому проекту, им не стоит. У Академии ограничены средства, мы ничего не получаем из бюджета, живем только за счет привлекаемых средств инвесторов, у нас нет материально-технической базы, все поля для тренировок арендуем.

При этом Академия „Ротор“ сейчас лучшая в „Черноземье“ по любым показателям – и по спортивным, и по перешедшим в профессиональный футбол выпускникам. Учитывая объемы вложенных средств и достигнутые результаты, не побоюсь назвать Академию „Ротор“ одной из самых эффективных детско-юношеских футбольных школ в России. Здесь тренируются волгоградские мальчишки, работают лучшие местные тренеры, процесс подготовки организован в соответствии с совместной методикой РФС и Немецкого футбольного союза. Казалось бы, хороший пример для остальных, но, к сожалению, кое у кого это вызывает раздражение. Доходит до смешного, кто-то уже критикует то, что Академия живет за счет спонсоров. Но мы не устаем благодарить наших инвесторов за поддержку».

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