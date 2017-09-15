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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 Матч завершен Арсенал Т 1:0 Динамо М
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Бабаев: «Смолов был готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА»

сегодня, 19:50

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что московский клуб летом пытался переманить в свои ряды нападающего «Краснодара» Федора Смолова:

«Летом могли взять Смолова в аренду? Мы не стеснялись рассматривать любые варианты. И этот в том числе. Причем были хорошие шансы подписать Смолова на полгода, до зимы. Федор был готов даже пойти на понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА. Но „Краснодар“ не был готов отпустить его.

При этом я не могу сказать ни слова упрека в адрес руководства этого клуба, которое ответило нам отказом. Собственно, в первом же матче после этого решения Смолов сделал дубль в ворота „Динамо“ и показал, что он большой профессионал».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
сегодня в 21:25
Я думаю Смолов должен играть за Краснодар там он нужен
spartach n1
сегодня в 21:23
В следующей сказке бабай расскажет что Неймар готов был бесплатно играть за цска ))
VV V
сегодня в 21:21
В аренду в ЦСКА-это на сегодня...., или за 15 в Спартак (+5 млн за мясную вредность), или за 20(+10 в государственный Зенит-откатят 5 млн) !
AntiherQ1488 ответил RussianHorse
сегодня в 21:21
RussianHorse:
Прежде, чем тебе отключат интернет и заставят идти спать?)
    MALOVAR
    сегодня в 21:21
    правильно сделал ,в армии бы лишился места в сборной
    Charismatic ответил RussianHorse
    сегодня в 21:20
    RussianHorse:
    Как же я обожаю, когда после ТО( которое так и не открылось для нас) начинают обсуждать, кого мы могли БЫ купить/ взять в аренду/ подписать бесплатно. https://www.youtube.com/watch?v=0FaU9npsa3s
    Еще круче только когда спустя много лет пишут, что могли подписать какую нибудь звезду))
    Гоша Великолепный
    сегодня в 21:19
    Из богатого,перспективного клуба с которым у него жирный контракт в клуб с сомнительным будущим,да ещё и в аренду на пол года?))))
    RussianHorse ответил Казанский
    сегодня в 21:17
    Казанский:
    Ну ка расскажи мне про твою любимую "стрелку".У меня времени еще 1.5 часа)))
    Прежде, чем тебе отключат интернет и заставят идти спать?)
    Казанский ответил RussianHorse
    сегодня в 21:16
    RussianHorse:
    Первый ответ и тут же стрела, классика)
    Ну ка расскажи мне про твою любимую "стрелку".У меня времени еще 1.5 часа)))
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 21:16
    Пусть бык Федя сам об этом скажет. Бабаю с Гинером верить-себя объегорить.
    RussianHorse
    сегодня в 21:12
    Первый ответ и тут же стрела, классика)
    Казанский ответил RussianHorse
    сегодня в 21:11
    RussianHorse:
    Опусти голову чуть ниже живота и посмейся))
      RussianHorse ответил Казанский
      сегодня в 21:09
      Казанский:
      Бабаев: «Смолов был готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА» ===================== А где смеяться не сказал((
        RussianHorse ответил Jum13
        сегодня в 21:08
        Jum13:
        Было бы здорово - но есть так, как есть. ЦСКА, кстати, тоже бы мог раскошелиться и купить нападающего
        Не мог, все деньги на кредиты уходят(
        Казанский ответил Jum13
        сегодня в 21:08
        Jum13:
        Было бы здорово - но есть так, как есть. ЦСКА, кстати, тоже бы мог раскошелиться и купить нападающего
        Чем?Если ты на диване сидишь?))
        Jum13
        сегодня в 21:00
        Было бы здорово - но есть так, как есть. ЦСКА, кстати, тоже бы мог раскошелиться и купить нападающего
        Казанский
        сегодня в 20:59
        Бабаев: «Смолов был готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА»
        =====================
        А где смеяться не сказал((
        drug01
        сегодня в 20:49
        Интересно было бы посмотреть Смолова в лиге чемпионов, но наши правители не хотели предоставить ему шанс.....только один Зенит может всех хапать!
        d_fincher
        сегодня в 20:46
        Круто, что руководству ЦСКА нападающие ни к чему даже по льготной цене))

        А почему? А потому, что денег нет, ведь популярность ЦСКА в России - миф. И все видят, сколько людей приходят на их "стадион".
        VIPded
        сегодня в 20:42
        Жаль, что не отпустили...(((
        AntiherQ1488 ответил Nikola45
        сегодня в 20:41
        Nikola45:
        Зимой в Зенит возьмем! У нас 2 состав не полностью еще составлен! )) Да и для ротации нужны игроки высокого уровня ))
        И куда вам? Солить собрались? Сгинет же, как Новосельцев.
        cska.78
        сегодня в 20:41
        Федор был готов на понижение зарплаты, Дзюба на такое никогда не пойдет!
        Павел Амурский
        сегодня в 20:41
        ЦСКА ничего не потерял.
        ermak6848
        сегодня в 20:32
        Фёдору не плохо в Краснодаре
        cska plus
        сегодня в 20:29
        Федя прекрасно бы влился в состав ЦСКА.
        Nikola45
        сегодня в 20:23
        Зимой в Зенит возьмем! У нас 2 состав не полностью еще составлен! )) Да и для ротации нужны игроки высокого уровня ))
        andre_can
        сегодня в 20:13
          spartach n1
          сегодня в 20:12
          Дед за ЦСКА
          сегодня в 20:12
          Был бы не плохой вариант поиграть Фёдору в ЛЧ. Не сложилось,ну и ладно, может быть зимой перейдёт. Удачных игр Фёдору( кроме с ЦСКА).
          loko7
          сегодня в 20:10
          Интересно было бы посмотреть на Смолова в Лиге чемпионов.
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