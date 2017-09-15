Бабаев: «Смолов был готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что московский клуб летом пытался переманить в свои ряды нападающего «Краснодара» Федора Смолова:

«Летом могли взять Смолова в аренду? Мы не стеснялись рассматривать любые варианты. И этот в том числе. Причем были хорошие шансы подписать Смолова на полгода, до зимы. Федор был готов даже пойти на понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА. Но „Краснодар“ не был готов отпустить его.

При этом я не могу сказать ни слова упрека в адрес руководства этого клуба, которое ответило нам отказом. Собственно, в первом же матче после этого решения Смолов сделал дубль в ворота „Динамо“ и показал, что он большой профессионал».

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