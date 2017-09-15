Божович: «Главным во встрече с „Динамо“ было победить»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович в эфире телеканала «Наш футбол» назвал компоненты, за счет которых команде удалось обыграть «Динамо» в матче 10-го тура РФПЛ:

«Компоненты победы? Много борьбы и немного удачи. У „Динамо“ было два хороших момента, и я не знаю, как пошла бы игра, если бы они их реализовали. Нам повезло. Главным в этой встрече было победить. „Арсенал“ находился в непростой ситуации. Теперь у нас будет возможность поработать в хорошем настроении».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте