Калитвинцев: «Это был матч за 6 очков, в котором игроки не жалели ни себя, ни соперника»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев в эфире телеканала «Наш футбол» подвел итоги матча 10-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала», в котором «бело-голубые» уступили с минимальным счетом:

«Это самая настоящая игра, когда играют соседи по турнирной таблице, независимо от того в какой части таблицы они находятся. Это игра за шесть очков, в которой футболисты не жалели ни себя, ни соперника. Очень боевитая игра, мы к такой и готовились. Пропустили мяч со стандарта. Были у нас моменты, но их не использовали.

Без забитого мяча невозможно выиграть, а если ты до этого еще и проигрывал, то и вничью не сыграешь. У меня нет совершенно никаких претензий к ребятам, кроме того, что не использовали моменты.

С чем связана низкая реализация? На тренировках забиваем, до этого забивали. Мы работаем и над обороной, и над атакой, и будем продолжать это делать.

Пока не знаем, что с Панченко и Рыковым. Ими занимается доктор».

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