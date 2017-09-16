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Орлов: «Для „Зенита“ Дзюба полезнее Дриусси. У них отличный тандем с Кокориным»

сегодня, 01:43
ВардарВардар0 : 5ЗенитЗенитМатч завершен

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от игры нападающих «Зенита» Александра Кокорина и Артёма Дзюбы в матче группового этапа Лиги Европы с «Вардаром» (5:0):

«Кокорин забивал голы из-за спины Артёма, который отвлекал на себя центрального защитника, а Александр смещался в его зону. Очень хороший тандем получился впереди. Неслучайно тренер „Вардара“ назвал Кокорина и Дзюбу выдающимися футболистами и признал, что их оказалось нереально сдержать. Они здорово помогали друг другу, перспективная связка. Я же говорил, что „Зениту“ не надо терять Дзюбу.

Дзюба полезнее для „Зенита“, чем Дриусси. Дриусси пока больше игрок на перспективу. Посмотрим, как аргентинец себя ещё проявит. Напрасно говорили, что Кокорин вытеснил Дзюбу из состава, мешал ему. Ерунда. Они способны действовать вместе, да и в жизни Александр и Артём друзья.

По силам ли им забить 35 мячей на двоих? А почему нет? Осталось 23. Даже если мячей окажется 34, уже будет здорово. Главное, чтобы Дзюба и Кокорин постоянно выходили на поле – они же потенциальные футболисты сборной России. Им нужно набрать ход в преддверии чемпионата мира».

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