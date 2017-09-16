Канчельскис: «Промес – средний игрок, при прессинге сразу проявляется его „ни-че-го“»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис объяснил, почему считает хавбека «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промеса средним футболистом:

«Почему-то Промес не хочет уезжать из „Спартака“… А потому, что на Западе играют в настоящий футбол, а в России – в какой-то детский. У нас слабый чемпионат! За какие заслуги его должны позвать в европейский клуб? Да, на нашем уровне Квинси выглядит прилично, и все кричат – „красавец“. Но в играх на международной арене у него возникают проблемы. Ведь неспроста же?

Промес – средний игрок. Вот и всё. Ничем не выделяется на серьёзном уровне, действует на чистых мячах. Так все умеют. А вот когда голландца начинают прессинговать, сразу проявляется его „ни-че-го“…

Может ли Промес перейти в „Ливерпуль“? Вы смеётесь, что ли? Да его там скушают за пять копеек, просто „сожрут“! Ну какой „Ливерпуль“?! Хотя я уже ничему не удивляюсь в футболе. Ведь игрок может перейти в хороший клуб далеко не всегда по спортивному принципу. Агенты крутят, мутят… Тяжело бороться с демонами. В нашем футболе 80 процентов людей – дилетанты. О чём тут ещё говорить?»

Напомним, летом в услугах Промеса, по слухам, была заинтересована «Рома».

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