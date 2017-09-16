Орлов: «Может быть, талант Кокорина раскроется даже лучше, чем у Аршавина»

Известный комментатор Геннадий Орлов отметил игру форварда «Зенита» Александра Кокорина в матче Лиги Европы против «Вардара» (5:0) а также сравнил его с бывшим нападающим сине-бело-голубых Андреем Аршавиным:

«Уверен ли, что Кокорина хватит на весь сезон и он не влезет ни в какие истории? Да, конечно. Я и раньше утверждал, что он способный парень, никогда не называл его отрезанным ломтем. Посмотрите, как Кокорин сейчас играет – с улыбкой! Два матча не забивал, зато в Македонии оформил дубль.

Не рановато ли его называют новым Аршавиным для „Зенита“? Ну а зачем обижать Кокорина? Может быть, его талант раскроется даже лучше, чем у Аршавина. Когда-то Эйсебио сказали, что он второй Пеле. А тот ответил: „Зря вы меня задеваете. Пеле есть Пеле. А я – Эйсебио“. Не просто же так говорят, что любая копия хуже оригинала. Кокорин и Аршавин – разноплановые футболисты. Андрей больше созидал для партнёров. Но, возможно, по удельному весу в команде, количеству побед Кокорин ещё и выйдет на уровень Аршавина. Александру же ещё играть и играть. Посмотрим».

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