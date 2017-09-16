Селюк: «Промес уже психологически устал выступать в чемпионате России»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу уже не так интересно выступать в РФПЛ. Также Селюк считает, что голландцу удалось бы проявить себя в «Ливерпуле»:

«Перерос ли Промес РФПЛ? Очень хороший вопрос. Когда Квинси перешёл в „Спартак“, получал намного больше, чем раньше. И несколько лет это заставляло его прогрессировать. Но в какой-то момент его должны были продать и подтянуть другого.

Проблема заключается в том, что „Спартак“ боится, что в итоге не найдёт замену Квинси, потому и держится за него. А он, в свою очередь, уже психологически устал выступать в чемпионате России. Ему это уже не так интересно. Раньше у тебя в соперниках были, например, Халк и Витсель. А сейчас? Посмотрите налево, посмотрите направо…

Соответствует ли Промес уровню „Ливерпуля“? В принципе, он мог бы там заиграть. Клопп пропагандирует быстрый футбол, это подходит голландцу. Но команда уже укомплектована, нужны ли красным новые исполнители?».

Напомним, в своём 100-м матче за «Спартак» (Прим. - против «Рубина» - 1:0) Промес забил свой 50-й гол за красно-белых.

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