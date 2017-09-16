Симонян: «Не зря всё-таки Капелло говорил, что Кокорин – большой талант»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказался о нынешней игре нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который стал 2-м в голосовании за лучшего игрока тура в Лиге Европы:

«Не зря всё-таки Капелло, говорил что Кокорин – это по-настоящему большой талант. У парня был сложный период. Я не хочу сейчас опять ворошить прошлое и перечислять неприятные истории, в которые он попадал. Но факт остаётся фактом: он в какой-то момент откровенно сдал. И очень здорово, что сейчас собрался. Переломил эту ситуацию. Взялся за ум. Скоро домашний чемпионат мира, так что самое время!

И, конечно, нужно отдать должное Манчини, который грамотно использует лучшие качества Александра. Поставь меня в своё время на фланг, я бы тоже ничего не показал. Центральный нападающий должен играть на своей позиции!»

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