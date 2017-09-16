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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
17:00 сегодня Ливерпуль -:- Бернли
17:00 сегодня Уотфорд -:- Манчестер Сити
19:30 сегодня Тоттенхэм -:- Суонси Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 8 тур
17:00 сегодня Халл Сити -:- Сандерленд
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 сегодня Бавария -:- Майнц
16:30 сегодня Вердер -:- Шальке-04
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
17:15 сегодня Хетафе -:- Барселона
21:45 сегодня Атлетико М -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
16:00 сегодня Кротоне -:- Интер
21:45 сегодня Рома -:- Верона
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
16:30 сегодня ЦСКА -:- Ростов
19:00 сегодня Анжи -:- Краснодар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 14 тур
11:00 сегодня Луч-Энергия -:- Зенит-2
14:00 сегодня Томь -:- Спартак-2
18:00 сегодня Крылья Советов -:- Балтика
18:00 сегодня Кубань -:- Факел
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
18:00 сегодня Монако -:- Страсбур
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Булыкин: «Промес в АПЛ? Ему там будет очень тяжело»

сегодня, 04:05

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин полагает, что полузащитнику «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промесу было бы непросто заиграть в чемпионате Англии:

«В России Промес уже показал себя во всей красе. Правда, ему немного не хватает стабильности. Почему не проявляет себя в сборной? Так все пока ищут свою игру. В „Спартаке“ все знают, куда отдавать пас Квинси, в национальной команде ещё только налаживаются связи. Так что тут рано делать окончательные выводы.

Потенциал у Промеса виден. Но в Англии ему будет очень тяжело. Не хватает парню мощи, плюс ещё надо поработать над ударом. Хотя если к нему есть интерес у команды английский Премьер-Лиги, и он сам хочет сам уехать, то всё, наверное, возможно. Во всяком случае, пока Квинси, повторю, не достаёт стабильности на весь сезон».

Ранее, футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что Промесу уже не так интересно выступать в РФПЛ и у него могло бы получиться заиграть в «Ливерпуле».

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Все комментарии
Евгений Быстров
сегодня в 06:35
Что то заголовок один,а текст другой.Вы хотя бы читайте,что пишете.
cska plus
сегодня в 06:23
Известно всем, что все кто попадает в спартак, заканчивает карьеру.
ДСА
сегодня в 06:21
Зависть гложет народ, отличный Промес игрок.
Alexashka
сегодня в 05:14
Промес лучший в рфпл(с)
Ахахх, секта
нечитайло
сегодня в 05:08
Там всем тяжко
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 04:43
    cska vperiod
    сегодня в 04:16
    Промес нулевой, он даже не всегда попадает в основу своей сборной.
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