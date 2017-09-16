Булыкин: «Промес в АПЛ? Ему там будет очень тяжело»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин полагает, что полузащитнику «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промесу было бы непросто заиграть в чемпионате Англии:

«В России Промес уже показал себя во всей красе. Правда, ему немного не хватает стабильности. Почему не проявляет себя в сборной? Так все пока ищут свою игру. В „Спартаке“ все знают, куда отдавать пас Квинси, в национальной команде ещё только налаживаются связи. Так что тут рано делать окончательные выводы.

Потенциал у Промеса виден. Но в Англии ему будет очень тяжело. Не хватает парню мощи, плюс ещё надо поработать над ударом. Хотя если к нему есть интерес у команды английский Премьер-Лиги, и он сам хочет сам уехать, то всё, наверное, возможно. Во всяком случае, пока Квинси, повторю, не достаёт стабильности на весь сезон».

Ранее, футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что Промесу уже не так интересно выступать в РФПЛ и у него могло бы получиться заиграть в «Ливерпуле».

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